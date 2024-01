Habilitan autobuses de la CTA como centros de calentamiento temporales para migrantes recién llegados

El nuevo año no ha detenido la llegada de migrantes que han solicitado asilo a la zona de Chicago.

Hubo siete autobuses que llegaron a la intersección de las calles Polk y Desplaines donde decenas de migrantes actualmente esperan a ser ubicados en refugios tras haber pasado las últimas noches en los autobuses.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Y es que los autobuses de la CTA están sirviendo como centro de calentamientos a estos migrantes debido a las gélidas temperaturas.

Portavoces de la ciudad de Chicago confirmaron que trabajan para ubicar a estas personas en refugios, pero hasta que eso suceda, aquí es donde van a permanecer.

Los días festivos y la llegada del nuevo año no han detenido el hecho de que el gobierno de Texas continúa enviando migrantes a ciudades y estados santuarios.

Muchos de los migrantes con los que habló Telemundo Chicago llegaron el 31 de diciembre en un avión a Rockford y eventualmente se trasladaron hasta Chicago.

“La experiencia que yo he vivido aquí es que sí que está bien que hayan tenido los autobuses ahí, que nos hayan prestado ese apoyo, porque si no, no estaríamos aquí, estuviéramos congelados”, expresó Yetzon Reinier Solorzanu. “Sabes que siempre uno llega con esa mentalidad de que cómo te van a recibir y eso, pero cuando tú llegues aquí, que no puedes, entonces como yo no tengo por aquí, no conozco nada, pues prefiero irme para un refugio y espero que me salga porque hace tres días no me han dado respuesta no pueden todavía ir’, agregó Reinier Solorzanu.

Pero esta situación no solo se vive en Chicago, sino que tambien en los suburbios. En la noche de este martes se llevrán a cabo reuniones en Woodstock, Joliet, Buffalo Grove y Hinsdale donde buscan aprobar ordenanzas que regulen la llegada de autobuses sin anuncio previo en sus comunidades tal y como lo hizo Tinley Park el mes pasado.