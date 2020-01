Illinois destina $10 millones en ayuda legal para inmigrantes

Un fondo millonario en el estado de Illinois ha sido destinado para ayudar a personas con problemas legales de inmigración.

El programa de acceso a la justicia fue aprobado por legisladores en Springfield y otorga 10 millones de dólares a 60 organizaciones sin fines de lucro.

“No fue muy fácil son 10 millones de dólares que logramos conseguir, yo empecé con esta idea el 11 de febrero del año pasado”, aseguró el representante estatal Fred Crespo, quien impulsó la medida en la asamblea general de Illinois.

El programa ya está rindiendo frutos en familias de Chicago como la de Karla Castañón. Su esposo fue detenido en diciembre del año pasado por agentes de ICE.

“El me llamó y me dijo, perdóname vamos a necesitar un abogado, me agarró migración, yo sentí que el mundo se me venía encima fue cuando busqué ayuda y supimos de este proyecto”, comentó Castañón.

Karla acudió al Proyecto Resurrección, una organización sin fines de lucro en el barrio de Pilsen que ayuda a familias con problemas migratorios. Ahí le proporcionaron asistencia legal gratuita en el proceso legal que enfrenta su esposo.

“Mi esposo fue liberado bajo fianza y ahorita estamos en el proceso de esperar una fecha de corte para su permiso de trabajo y seguro social” nos dijo Karla visiblemente emocionada.

La asistencia legal que ofrece el estado incluye procesos para eliminar récords criminales previos, litigar órdenes de deportación, ajuste de estatus migratorio, solicitud de una visa U, y visa VAWA pero excluye los de naturalización y la acción diferida.

Este viernes funcionarios de todos los niveles en Chicago celebraron la implementación del programa y se comprometieron a seguir defendiendo a las comunidades de inmigrantes indocumentados.

La oficina de la contralora estatal Susana Mendoza es quien administra la distribución del dinero.

“Somos un estado santuario así que no nada más vamos a decir que lo somos sino poner fondos para ayudar a estas personas que injustamente están siendo separadas de sus familias”, señaló Mendoza.

Para recibir el beneficio los solicitantes deben acudir a una de las 60 organizaciones participantes en el programa: