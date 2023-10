Exigen permisos de trabajo para todos los inmigrantes que viven en Estados Unidos

CHICAGO – La comunidad inmigrante en Estados Unidos que lleva años en las sombras exigieron nuevamente permisos de trabajo para todos, no tan solo para los recién llegados.

Este lunes las voces de familias y aliados de la comunidad indocumentada se hicieron escuchar en Pilsen.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

“Vivo en el vecindario de Back of the Yards, desde hace 20 años, tengo dos hijos ciudadanos,” comentó Lorena López, quien pide permiso de trabajo.

La misma historia la comparte Martha Cruz, madre de niños ciudadanos americanos y quienes ya pueden votar en este país. “Yo que llevo más de 20 años aquí, contribuyendo y defendiendo a este país, me sentí decepcionada, me sentí como que no valíamos para el presidente,” expresó Cruz.

Tanto líderes inmigrantes como organizaciones están anunciando una concentración en el Día de la Raza, que se celebra el 12 de octubre, para convocar públicamente a inmigrantes y sus partidarios a unirse en esta causa. “Que vengan y nos acompañen este 12 de octubre a las 11 a.m. para levantar nuestras voces, y decir también tenemos derecho a tener permisos de trabajo y trabajar con la dignidad que merecemos,”anunció Rosy Carrasco.

Por su parte, Ere Rendón, vicepresidente de Proyecto Resurrección, puntualizó que “el presidente Biden ha dado parole a más de 550,000 nuevo inmigrantes y permisos de trabajo a más de 550,000 nuevos inmigrantes, y se ha olvidado que existimos 11 millones en el país y estamos exigiendo y organizando para que también a nosotros se nos de permisos de trabajo.”

Ante este llamado, Deb Leticia Gordils, directora de la Coalición Nacional Republicana Latina de Illinois dice en parte y citamos:

“Es imperativo cerrar la frontera, pedir a los líderes fallidos de los países cuyos pueblos se están yendo que paguen y resuelvan las atrocidades de sus propias naciones.”

Mientras tanto, personas como Martha piden que no olviden las plegarias de sus hijos al otorgar permisos de trabajo. “Me dijeron mamá somos tus hijos, somos ciudadanos, y por qué tú no. Tú mereces también el permiso,” dijo Cruz.

Los presentes dijeron que exigiendo igualdad de oportunidades laborales y una vía hacia la legalidad para todos, buscan construir un futuro mejor en esta nación.