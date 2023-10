Alcalde Johnson visitará la frontera sur del país en medio de llegada de más autobuses de migrantes

El alcalde Brandon Johnson dijo el miércoles que planea hacer su propio viaje a la frontera con México, tan pronto como pueda organizarlo con su esposa e hijos, para ver por sí mismo el desastre que se está desarrollando y que está generando estragos y dificultades en Chicago.

“Necesitamos ir a evaluar la situación, tal como nuestro equipo fue a D.C., francamente, necesitamos una mejor coordinación”, dijo Johnson.

“Reconozco a qué se enfrentan nuestros estados del sur, así que verlo de primera mano tiene sentido”, agregó el alcalde.

Johnson tuvo recientemente una reunión reveladora con líderes mexicanos.

“Unas 2,500 familias que buscan asilo llegan al extremo sur de México. Para cuando llegan al extremo norte de México, justo en la frontera de nuestro país, esos 2,500 se acumulan en entre 7,500 y 10,000 individuos. Esto es serio”, explicó Johnson.

A media tarde, 14 autobuses habían llegado a Chicago el miércoles en medio de rumores de que hasta ocho más podrían estar en camino. Más de 17,000 solicitantes de asilo han llegado a la ciudad desde el año pasado.

El rol de Chicago como sede de la Convención Nacional Demócrata de 2024 ha puesto a la ciudad como blanco, con los líderes republicanos decididos a avergonzar a la ciudad abrumándola con una creciente caravana de autobuses.

“Es por eso que he estado construyendo un refugio nuevo cada semana. Hemos renegociado un contrato que heredé varias veces para reducir los costos de los servicios”, dijo Johnson. Y la ciudad está “preparada para clavar estacas en el suelo” para construir los planeados “campamentos base” de tiendas de campaña gigantes para albergar a más solicitantes de asilo.

“Es un tremendo sacrificio para la gente de Chicago. Y ciertamente sé lo difícil que ha sido para la gente de Chicago. Pero… sin acción, el tipo de caos que el Partido Republicano está provocando será mayor”.

Johnson dijo que no le sorprende que la crisis migratoria de Chicago haya sido exacerbada por el reciente plan del gobernador de Texas, Greg Abbott, de ignorar el toque de queda de la ciudad de 10 p.m. a 6 a.m. y enviar autobuses a Chicago las 24 horas del día.

“Este es el mismo partido que intentó anular una elección. No se puede pasar nada por alto a estas personas. Así que absolutamente quieren castigar a Chicago por ser la ciudad más grande del mundo”, dijo.

“Pero vamos a… asegurarnos de estar presentes ante las personas que han necesitado que el gobierno responda a sus necesidades críticas durante generaciones. Por eso me aseguro de que tengamos servicios de salud mental. Trayendo Chicago a casa. Abolición del salario submínimo. Que por más que me preocupe este tema, no he dejado de liderar mis valores. Y no lo haré”, expresó Johnson.

Johnson reveló que un equipo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos llegó a Chicago el miércoles para evaluar la situación.

“Cada vez está más claro que quienes quieren perturbar nuestra democracia están comprometidos a hacerlo. Es una verdadera misión para ellos”, dijo el alcalde.

"Nuestra esperanza es que sigamos obteniendo más recursos y un compromiso más fuerte del gobierno federal para poder brindarnos el apoyo que la gente de Chicago necesita".

A principios de esta semana, el plan de Johnson de convertir la casa de campo de Amundsen Park en un refugio para 200 inmigrantes enfrentó un tremendo rechazo por parte de los residentes de Galewood y del concejal del Distrito 29, Chris Taliaferro.

Taliaferro dijo que la creciente crisis está llevando a ebullición tensiones históricas entre negros y latinos.

El debate entre nosotros y ellos no sorprende a Johnson. Pero advirtió a los periodistas que no malinterpretaran la tensión.

“Sé dónde vivo. Sé cuántas escuelas y clínicas de salud mental han cerrado en Austin. Administración tras administración le han quitado dinero a los negros. El mío no”, dijo.

“Cuando la gente dice que los negros quieren lo que quieren los inmigrantes, eso no es cierto. Que no es. Los negros quieren lo que se merecen”.