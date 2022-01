¿Trabajar enfermo o quedarse en casa sin pago? El dilema de millones de empleados

A medida que la furiosa variante Ómicron de COVID-19 infecta a los trabajadores en todo el país, millones de aquellos cuyos trabajos no proporcionan días de enfermedad pagados tienen que elegir entre su salud y su cheque de pago.

Si bien muchas empresas instituyeron políticas de licencia por enfermedad más sólidas al comienzo de la pandemia, algunas de ellas se han reducido con el lanzamiento de las vacunas, a pesar de que Ómicron ha logrado evadir las dosis de protección. Mientras tanto, la actual escasez de mano de obra se suma a la presión de los trabajadores que tienen que decidir si deben presentarse a su trabajo enfermos si no pueden permitirse quedarse en casa.

"Es un círculo vicioso", dijo Daniel Schneider, profesor de políticas públicas en la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard. "A medida que el personal se agota porque la gente está enferma, eso significa que los que están en el trabajo tienen más que hacer y son aún más reacios a llamar para informar que están enfermos cuando a su vez se enferman".

MUCHOS TRABAJADORES NO RECIBEN ESTE BENEFICIO Y LA MAYORÍA NO LO USA

Los trabajadores por hora de bajos ingresos son especialmente vulnerables. Casi 80% de todos los trabajadores del sector privado obtienen al menos un día de enfermedad pagado, según una encuesta nacional de compensación de beneficios para empleados realizada en marzo por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE UU. Pero solo 33% de los trabajadores cuyos salarios se encuentran en el 10% inferior obtienen licencia por enfermedad remunerada, en comparación con 95% en el 10% superior.

Una encuesta realizada el pasado otoño de aproximadamente 6,600 trabajadores con salarios bajos por hora realizada por el Proyecto Shift de Harvard, que se centra en la desigualdad, encontró que 65% de los trabajadores que informaron estar enfermos en el último mes dijeron que iban a trabajar de todos modos. Eso es más bajo que 85% que se presentó a trabajar enfermo antes de la pandemia, pero mucho más alto de lo que debería ser en medio de una crisis de salud pública. Schneider dice que podría empeorar debido a Ómicron y la escasez de mano de obra.

Además, Schneider señaló que la proporción de trabajadores con licencia por enfermedad pagada antes de la pandemia apenas se movió durante los últimos años: 50% frente a 51% respectivamente. Además, señaló que muchos de los trabajadores pobres encuestados ni siquiera tienen $ 400 en fondos de emergencia, y las familias ahora estarán aún más apuradas financieramente con el vencimiento del crédito tributario por hijos, que había puesto unos pocos cientos de dólares en los bolsillos de las familias cada mes.

SUELDO INCIERTO A LA ESPERA DE RESULTADOS DE PRUEBA DE COVID-19

Associated Press entrevistó a un trabajador que comenzó un nuevo trabajo en el estado de Nuevo México el mes pasado y comenzó a experimentar síntomas similares al COVID a principios de semana. El trabajador, que pidió no ser identificado porque podría poner en peligro su empleo, se tomó un día libre para hacerse la prueba y dos días más para esperar los resultados.

Un supervisor llamó y le dijo al trabajador que calificarían para los días de enfermedad pagados solo si la prueba de COVID-19 resulta ser positiva. Si la prueba es negativa, el trabajador deberá tomarse los días sin sueldo, ya que no ha acumulado suficiente tiempo para la baja por enfermedad.

“Pensé que estaba haciendo lo correcto al proteger a mis compañeros de trabajo”, dijo el trabajador, que todavía está esperando los resultados y estima que costará $160 por día de trabajo perdido si dan negativo. "Ahora desearía haber ido a trabajar y no haber dicho nada".

Un trabajador de Trader Joe's en California, que también pidió no ser identificado porque no quería arriesgar su trabajo, dijo que la compañía permite a los trabajadores acumular tiempo libre pagado que pueden usar para vacaciones o días de enfermedad. Pero una vez que se agota ese tiempo, los empleados a menudo sienten que no pueden permitirse el lujo de tomarse días no remunerados.

“Creo que ahora mucha gente viene a trabajar enferma o con lo que ellos llaman 'alergias' porque sienten que no tienen otra opción”, dijo el trabajador.

Trader Joe's ofreció pago por condiciones de vida peligrosas hasta la primavera pasada, e incluso pagó tiempo libre si los trabajadores tenían síntomas relacionados con el COVID-19. Pero el trabajador dijo que esos beneficios terminaron. La compañía tampoco exige que los clientes usen mascarillas en todas sus tiendas.

CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS DE GRANDES EMPRESAS

Otras empresas están reduciendo de manera similar el tiempo de enfermedad que ofrecieron antes en la pandemia. Kroger, la cadena de supermercados tradicional más grande del país, está poniendo fin a algunos beneficios para los trabajadores no vacunados en un intento de obligar a más de ellos a recibir la vacuna a medida que aumentan nuevamente los casos de COVID-19. Los trabajadores no vacunados ya no serán elegibles para recibir hasta dos semanas de licencia de emergencia pagada si se infectan, una política que se implementó el año pasado cuando las vacunas no estaban disponibles.

Mientras tanto, Walmart, el minorista más grande del país, está reduciendo drásticamente las licencias pagadas relacionadas con la pandemia a la mitad, de dos semanas a una, después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades redujeran los requisitos de aislamiento para las personas que no presentan síntomas después de dar positivo.

Los trabajadores han recibido algún alivio de un número creciente de estados. En la última década, 14 estados y el Distrito de Columbia han aprobado leyes o medidas electorales que requieren que los empleadores proporcionen licencia por enfermedad pagada, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

En el frente federal, sin embargo, el movimiento se ha estancado. El Congreso aprobó una ley en la primavera de 2020 que requiere que la mayoría de los empleadores proporcionen licencia por enfermedad pagada a los empleados con enfermedades relacionadas con COVID-19 pero el requisito expiró el 31 de diciembre.

En noviembre, la Cámara de Representantes de EEUU aprobó una versión del plan Build Back Better del presidente Joe Biden que requeriría que los empleadores brinden 20 días de licencia pagada a los empleados que estén enfermos o que cuiden a un miembro de la familia. Pero el destino de ese proyecto de ley es incierto en el Senado.

“No podemos hacer una especie de mosaico. Tiene que ser holístico. Tiene que ser significativo”, dijo Josephine Kalipeni, directora ejecutiva de Family Values @ Work, una red nacional de 27 coaliciones estatales y locales que ayudan a defender políticas como los días de enfermedad pagados.

Estados Unidos es uno de los 11 países del mundo sin ningún mandato federal para la licencia por enfermedad con goce de sueldo, según un estudio de 2020 realizado por el Centro de Análisis de Políticas Mundiales de la Universidad de California en Los Ángeles.