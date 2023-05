Inaceptable: los tiroteos masivos alcanzan ritmo récord en EEUU

LOS ÁNGELES, California — Cuatro personas fueron encontradas muertas a tiros en una casa rodante en una pequeña comunidad del desierto de Mojave en California. Cuatro asistentes de una fiesta terminaron asesinados y 32 heridos en un pequeño pueblo de Alabama durante un cumpleaños de Sweet 16 que terminó con una niña arrodillada junto a su hermano herido de muerte. Seis personas, incluidos tres niños de 9 años, fueron baleadas en una escuela primaria en Nashville.

Ahora, el descubrimiento de siete personas muertas a tiros en una zona rural de Oklahoma mantiene a los Estados Unidos a un ritmo vertiginoso de asesinatos en masa en 2023 y podría aumentar la cantidad de personas asesinadas a más de 100 en el año.

Los asesinatos de Mojave durante el fin de semana representaron el decimonoveno asesinato en masa del año, según una base de datos mantenida por The Associated Press y USA Today en asociación con la Universidad Northeastern. Esa es la mayor cantidad durante los primeros cuatro meses del año desde que se registraron datos por primera vez en 2006. Las muertes de Oklahoma no se han agregado a la base de datos hasta el martes por la tarde.

Hasta el tiroteo de Mojave, 97 personas habían muerto en los 19 asesinatos en masa de este año, superando el récord establecido en 2009 cuando 93 personas murieron en 17 incidentes a finales de abril.

El número de muertos es una fracción del número total de personas que murieron por homicidio en el año. La base de datos cuenta los asesinatos que involucran cuatro o más muertes, sin incluir al perpetrador, el mismo estándar que el FBI, y rastrea una serie de variables para cada uno.

“Nadie debería sorprenderse”, dijo Fred Guttenberg, cuya hija de 14 años, Jaime, fue una de las 17 personas asesinadas en una escuela secundaria de Parkland, Florida, en 2018. “Visito a mi hija en un cementerio. La indignación no comienza a describir cómo me siento”.

Las víctimas de Parkland se encuentran entre las 2,851 personas que han muerto en matanzas masivas en EEUU desde 2006, según la base de datos.

Los asesinatos en masa están ocurriendo con una frecuencia asombrosa este año: un promedio de uno por semana, según un análisis de datos de The Associated Press/USA Today.

Los números de 2023 se destacan aún más cuando se comparan con el recuento de los totales de todo el año desde que se recopilaron los datos. EEUU registró 30 asesinatos en masa o menos en más de la mitad de los años en la base de datos, por lo que estar en 19 un tercio del camino es notable.

La violencia ha estallado de costa a costa y se ha desencadenado por una variedad de motivos. Asesinatos-suicidios y violencia doméstica; represalias de pandillas; tiroteos en las escuelas; y vendettas en el lugar de trabajo. Todos han cobrado la vida de cuatro o más personas a la vez desde el 1 de enero.

Sin embargo, las barreras para el cambio permanecen. La probabilidad de que el Congreso restablezca la prohibición de los rifles semiautomáticos parece lejana, y el año pasado la Corte Suprema de los EEUU estableció nuevos estándares para revisar las leyes de armas, cuestionando las restricciones de armas de fuego en todo el país.

El ritmo de los tiroteos masivos en lo que va del año no necesariamente predice un nuevo récord anual. En 2009, el derramamiento de sangre se desaceleró y el año terminó con un recuento final de 32 asesinatos en masa y 172 muertes. Esas cifras apenas superan los promedios de 31.1 asesinatos en masa y 162 víctimas al año, según un análisis de datos que data de 2006.

Se han establecido récords espantosos en la última década. Los datos muestran un máximo de 45 asesinatos en masa en 2019 y 230 personas asesinadas en tragedias de este tipo en 2017. Ese año, 60 personas murieron cuando un hombre armado abrió fuego en un festival de música country al aire libre en el Strip de Las Vegas. La masacre aún representa la mayor cantidad de muertes por tiroteos masivos en la América moderna.

“Aquí está la realidad: si alguien está decidido a cometer violencia masiva, lo hará”, dijo Jaclyn Schildkraut, directora ejecutiva del Consorcio Regional de Investigación sobre la Violencia Armada del Instituto Rockefeller del Gobierno. “Y es nuestro papel como sociedad tratar de poner obstáculos y barreras para que eso sea más difícil”.

Pero hay pocos indicios a nivel estatal o federal, con un puñado de excepciones, de que se avecinan muchos cambios importantes en las políticas.

Algunos estados han tratado de imponer más control de armas dentro de sus propias fronteras. El mes pasado, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, firmó una nueva ley que ordena la verificación de antecedentes penales para comprar rifles y escopetas, mientras que el estado los requería anteriormente solo para las personas que compraban pistolas. Y la semana pasada, el gobernador de Washington, Jay Inslee, convirtió en ley la prohibición de ciertos tipos de rifles semiautomáticos. Pero enfrenta un desafío en la corte federal.

Otros estados están experimentando una nueva ronda de presión. En el conservador Tennessee, los manifestantes descendieron al Capitolio estatal para exigir más regulación de armas después del tiroteo de marzo en la escuela de Nashville.

A nivel federal, el presidente Joe Biden firmó el año pasado un proyecto de ley histórico sobre la violencia con armas de fuego, endureciendo las verificaciones de antecedentes para los compradores de armas más jóvenes, impidiendo que más delincuentes de violencia doméstica tengan armas de fuego y ayudando a los estados a usar leyes de bandera roja que permiten a la policía pedir a los tribunales que retiren las armas de personas que muestran signos de que pueden volverse violentas.

A pesar de los titulares a todo volumen, los asesinatos en masa son estadísticamente raros, perpetrados por solo un puñado de personas cada año en un país de casi 335 millones. Y no hay forma de predecir si los eventos de este año continuarán a este ritmo.

A veces, los asesinatos en masa ocurren seguidos, como en enero, cuando los eventos mortales en California ocurrieron con solo dos días de diferencia, mientras que otros meses pasan sin derramamiento de sangre.

“No necesariamente debemos esperar que esto, un asesinato en masa cada menos de siete días, continúe”, dijo el criminólogo de la Universidad Northeastern James Alan Fox, que supervisa la base de datos. “Esperemos que no lo haga”.

Aún así, los expertos y defensores denuncian la proliferación de armas en los EEUU en los últimos años, incluidas las ventas récord durante el primer año de la pandemia de COVID-19.

“Tenemos que saber que esta no es la forma de vivir”, dijo John Feinblatt, presidente de Everytown for Gun Safety. “No tenemos que vivir de esta manera. Y no podemos vivir en un país con una agenda de armas en todas partes, en todos los lugares y en todo momento”.

Jaime Guttenberg tendría ahora 19 años. Su padre ahora pasa sus días como activista del control de armas.

“Estados Unidos no debería sorprenderse por dónde estamos hoy”, dijo Guttenberg. “Todo está en los números. Los números no mienten. Pero tenemos que hacer algo inmediatamente para arreglarlo”.