Policía: atacante de escuela en Missouri tenía un arma estilo AR-15, 600 balas y dejó nota

ST. LOUIS — El hombre armado de 19 años que mató a una maestra y a una niña de 15 años en una escuela secundaria de St. Louis tenía un rifle estilo AR-15 y lo que parecía tener más de 600 balas, informó el martes el comisionado de policía Michael Sack.

Orlando Harris también dejó una nota escrita a mano que ofrece su explicación del tiroteo del lunes en la Escuela Secundaria Central de Artes Visuales y Escénicas. Alexandria Bell, estudiante de décimo grado, y Jean Kuczka, profesor de educación física de 61 años, murieron y siete estudiantes resultaron heridos.

La policía mató a Harris en un intercambio de disparos. Sack leyó la nota en la que el joven lamentaba no tener amigos, familia, novia y una vida de aislamiento en lo que lo llamó la “tormenta perfecta para un tirador masivo”.

Sack dijo que Harris tenía algunas municiones atadas a su pecho, algunas en una bolsa, y otras revistas fueron encontradas tiradas en las escaleras.

El ataque obligó a los estudiantes a bloquear las puertas y acurrucarse en los rincones de las aulas, saltar por las ventanas y salir corriendo del edificio en busca de seguridad. Una niña aterrorizada dijo que estaba cara a cara con el tirador antes de que su arma aparentemente se atascara y ella pudiera salir corriendo. Varias personas dentro de la escuela dijeron que escucharon a Harris advertir: “¡Todos ustedes van a morir!”.

Harris, de 19 años, se graduó de la escuela el año pasado. El FBI estaba ayudando a la policía en la investigación. Sack, hablando en una conferencia de prensa, instó a las personas a presentarse cuando alguien que parece sufrir una enfermedad mental o angustia comienza a “hablar sobre comprar armas de fuego o causar daño a otros”.

Los familiares de los asesinados lloraron sus pérdidas.

“Alexandria era mi todo”, dijo su padre, Andre Bell, a KSDK-TV. “Ella era alegre, maravillosa y simplemente una gran persona”.

Alexandria, una estudiante de décimo grado, era extrovertida, le encantaba bailar y era miembro del equipo de baile del equipo universitario junior de la escuela.

“Ella era la chica que me encantaba ver y me encantaba saber de ella. No importa cómo me sintiera, siempre podía hablar con ella y estaba bien. Ese era mi bebé”, dijo Andre Bell.

Abby Kuczka dijo que su madre murió cuando el hombre armado irrumpió en su salón de clases y ella se interpuso entre él y sus alumnos.

“A mi mamá le encantaban los niños”, dijo Abbey Kuczka al St. Louis Post-Dispatch. “Ella amaba a sus estudiantes. Sé que sus alumnos la miraban como si fuera su madre”.

Los siete estudiantes heridos tienen entre 15 y 16 años. Todos figuraban en condición estable. Sack dijo que cuatro sufrieron heridas de bala o rasguños, dos tenían moretones y uno tenía un tobillo roto, presuntamente por saltar del edificio de tres pisos.

La escuela en el sur de St. Louis estaba cerrada con llave, con siete guardias de seguridad cerca de cada puerta, dijo el superintendente de las escuelas de St. Louis, Kelvin Adams. Un guardia de seguridad inicialmente se alarmó cuando vio que el hombre armado intentaba entrar por una de las puertas. Estaba armado con un arma y “no había ningún misterio sobre lo que iba a pasar. Lo sacó y entró de una manera agresiva y violenta”, dijo Sack.

Ese guardia alertó a los funcionarios escolares y se aseguró de que se contactara a la policía. Harris logró entrar de todos modos; Sack se negó a decir cómo, diciendo que no quería "hacerlo fácil" para nadie más que quiera entrar a una escuela.

Sack ofreció esta línea de tiempo de los eventos: una llamada al 911 entró a las 9:11 am alertando a la policía de un tirador activo. Los oficiales, algunos fuera de servicio con ropa de calle, llegaron a las 9:15 a. m. La policía localizó a Harris a las 9:23 a. m. y comenzó a dispararle. Harris recibió un disparo a las 9:25 a. m. La policía lo aseguró a las 9:32 a. m.

Harris estaba armado con casi una docena de cargadores de alta capacidad de 30 rondas, dijo Sack. “Esto podría haber sido mucho peor”, agregó.

Central Visual and Performing Arts comparte un edificio con otra escuela magnet, Collegiate School of Medicine and Bioscience. Central tiene 383 alumnos, Colegiada 336.

El tiroteo en la escuela del lunes fue el número 40 de este año que resultó en heridos o muertos, según un recuento de Education Week, la mayor cantidad en cualquier año desde que comenzó a rastrear los tiroteos en 2018. Los ataques mortales incluyen los asesinatos en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, en mayo, cuando fallecieron 19 niños y dos profesores. El tiroteo del lunes en St. Louis se produjo el mismo día en que un adolescente de Michigan se declaró culpable de terrorismo y asesinato en primer grado en un tiroteo en una escuela que mató a cuatro estudiantes en diciembre de 2021.

Taniya Gholston dijo que se salvó cuando el arma del tirador se atascó cuando entró a su salón de clases. “Todo lo que escuché fueron dos disparos y él entró con un arma”, dijo el joven de 16 años al Post-Dispatch. “Estaba tratando de correr y no podía correr. Él y yo hicimos contacto visual, pero logré salir porque su arma se atascó”.

El hombre armado apuntó con su arma a Raymond Parks, un profesor de baile de la escuela, pero no le disparó, dijo Parks. Los niños de su clase escaparon afuera y Parks trató de detener el tráfico y hacer que alguien llamara a la policía. Vinieron rápidamente.

“No podrías haber pedido algo mejor”, dijo Parks sobre la respuesta de la policía.

Ashley Rench dijo que estaba enseñando álgebra avanzada a estudiantes de segundo año cuando escuchó un fuerte estruendo.

Luego, el intercomunicador de la escuela anunció: "Miles Davis está en el edificio".

“Ese es nuestro código para intrusos”, dijo Rench.

Un adolescente se declaró culpable de los múltiples cargos que pesan en su contra en conexión a un tiroteo escolar en Michigan.

El hombre armado intentó abrir la puerta del salón de clases pero no entró por la fuerza, dijo ella. Cuando la policía comenzó a golpear, al principio no estaba segura de si realmente se trataba de la policía hasta que pudo mirar y ver a los oficiales.

"¡Vamos!" les dijo a los niños.

Kuczka, la maestra asesinada, enseñó salud en Central durante 14 años y recientemente comenzó a entrenar a campo traviesa en Collegiate, dijo su hija. “Sin embargo, definitivamente estaba deseando jubilarse. Estuvo cerca”, dijo Abbey Kuczka.

La biografía de Kuczka en el sitio web de la escuela decía que ella era la madre casada de cinco hijos y abuela de siete. Era una ávida ciclista y formó parte de un equipo de hockey sobre césped del campeonato nacional de 1979 en lo que ahora es la Universidad Estatal de Missouri.

“No puedo imaginarme en otra carrera que no sea la enseñanza”, escribió Kuczka en el sitio web. “En la escuela secundaria, enseñé clases de natación en la YMCA. Desde ese momento supe que quería ser maestra”.