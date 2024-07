Convención Nacional Demócrata 2024: Anuncian perímetro de seguridad e impactos al tráfico

CHICAGO - Continúan los preparativos para la Convencion Nacional Demócrata el próximo mes de agosto.

Este viernes tanto autoridades federales como locales estuvieron informándole a los residentes y comerciantes de zonas que se encuentran dentro de los perímetros de seguridad de la convención sobre cómo serán las medidas de seguridad que se tomarán durante el evento.

Natalie Ward-Lyen es una de las residentes que se veá afectada por las restricciones alrededor del United Center.

"Me parece maravilloso porque pienso que va a tener un gran impacto especialmente por los problemas entre Israel y Palestina", comentó Ward-Lyen.

Autoridades indicaron que quieren disminuir la ansiedad de las personas que trabajan y viven en el área del United Center y del Centro de Convenciones McCormick Place ante los cambios y cierres de calle que se avecinan.

"El objetivo es comunicar efectivamente nuestro plan y mitigar cualquier confusión mientras avanzamos a la DNC", comentó Joel Heffernan, agente especial del Servicio Secreto.

"Entendemos que este es un evento grande, pero también entendemos que Chicago tiene eventos grandes todo el tiempo como NASCAR, el Maratón y otras convenciones así que podemos manejar esto", afirmó Glen Brooks, del departamento de policía de Chicago.

Personal del Servicio Secreto y también del departamento de la policía de Chicago no solo estuvieron repartiendo los volantes sino que también le explicaron a los residentes cuáles son los puntos de inspección y las áreas restringidas.

El área amarilla es el perímetro de control de vehículos y el área roja es el perímetro restringido y solo se permitirá peatones.

Mapa de restricciones al tráfico para el área del United Center:

Mapa de restricciones al tráfico para el área del United Center. Cortesía: OEMC.

Mapa de restricciones al tráfico para el área del McCormick Place:

Mapa de restricciones al tráfico para el área del McCormick Place. Cortesía: OEMC.

"Si es por las razones correctas me parcee bien porque entiendo que es para la seguridad y no me afecta mucho porque vivo cerca de la autopista", comentó Dilan Lim.

Los volantes incluyen un código QR donde las personas podrán encontrar información adicional sobre las medidas de seguridad y también estarán realizando reuniones comunitarias para responder a preguntas de la comunidad.