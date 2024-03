Desde TikTok, mujer inspira a apreciar el tiempo con los abuelos

Papá Lupe es ahora el abuelo de todos, al menos eso es lo que dicen los miles de comentarios que aparecen en los videos de TikTok de Cristina García.

García, de 32 años, y su abuelo de 88, Guadalupe Covarrubias, se han vuelto bastante populares en TikTok. No sólo por sus videos divertidos, sino por el mensaje que envía a las generaciones más jóvenes: aprecia el tiempo con tus abuelos.

“Soy realmente afortunada de tenerlo y de poder pasar tiempo con él”, dijo García. “Lees los comentarios de personas que extrañan a su abuelo y me dan ganas de llorar”.

El dúo de abuelo y nieta de Garden Grove publica una variedad de videos que documentan algunos de sus momentos más felices juntos a nivel local y en México.

En uno de sus videos, García le muestra a su abuelo una pequeña vaca que su mamá le había tejido. Se puede ver a Papá Lupe riendo y comentando que la vaca no parece una vaca. “Más bien se me afigura como una rata”, dijo entre risas.

Luego, García decidió llevar a su Papá Lupe a Build-a-Bear Workshop en la ciudad de Orange para conseguirle su propia vaca de peluche. En un video que ahora tiene 5.9 millones de visitas, se ve a García y Papá Lupe escogiendo la vaca y pasando por el proceso de construirla juntos.

Más adelante, Papá Lupe graba su voz en una pequeña caja que debe ir dentro de la vaca de peluche. “¿Cómo le hace una vaca?”, se escucha a García preguntándole a su abuelo.

Ninguno de los dos puede contener la risa mientras intenta imitar el sonido. La empleada rellenó la vaca de Papá Lupe y luego agarra un pequeño corazón que también se colocará dentro de la vaca de peluche.

“Ahora lo puede poner en su mano así para que esté bien calientito el corazón”, se escucha a la empleada decirle a Papá Lupe, mostrándole cómo debe frotar el corazón de peluche entre sus palmas. “Ahora le va hacer así para que este bien fuerte", le dice la empleada, mostrándole cómo darle golpes al corazón. "Ahora lo vas a poner en tu panza para que nunca tenga hambre".

Y finalmente llegó el momento de elegir un nombre. “La mala suerte”, dijo Papá Lupe bromeando. Finalmente decidió llamarla “La Changa”.

García añadió una pequeña zanahoria de peluche para completar el aspecto de la vaca.

Miles de personas comentaron en el video de García. Muchos de ellos expresaron cuánto amaban este momento entre una nieta y su abuelo.

"Ojalá el cielo me prestara 5 minutos a mi abuelito", comentó un usuario.

“Como quisiera tener uno con la voz de mi abuelita, pero está en el cielo”, dijo otro usuario.

“Cando mi Papá venga también lo llevaré a que le hagan su animalito, me encantó tu video Dios los bendiga”, dijo alguien más.

Aunque este parece ser el video con más vistas que cualquier otro, García dice que este no es el único video de Papá Lupe que ha aumentado su fama en TikTok. Recuerda que el primer vídeo viral de ella y su abuelo fue uno en el que él decía que le gustaron sus zapatos Crocs.

Ese video tiene más de 3 millones de visitas y muestra a Papá Lupe probándose los Crocs rosas de García mientras baila con ellos. Los usuarios inundaron sus comentarios diciéndole que le comprara su propio par, explicó García.

"Me da mucho gusto. Me siento satisfecho de que la gente me sigue”, dijo Papá Lupe. "Me miran bien".

Papá Lupe tiene unos 40 nietos y unos nueve bisnietos, pero parece que ahora tiene miles más en TikTok que lo han "adoptado" como su abuelo.

"Me siento muy contenta porque son momentos que yo me estoy acordando y me gusta que más gente mire lo que yo estoy viviendo", dijo García.

Ella dice que el contenido que publica con su abuelo no está planeado; simplemente registra el momento en el que quiere capturar un tiempo especial. “Son momentos felices”, añadió.

“Es un honor para mí que la gente mira por mi y donde quiera que voy, me ven como si de veras fuera su papá”, dijo Papá Lupe.

“Me siento muy bendecida por tener la familia que tengo”, dijo García. “Me hubiera encantado tener este tipo de tecnología cuando era más joven, porque tengo muchos recuerdos de cuando íbamos al rancho, de los veranos”.

Ella dice que guarda estos recuerdos no sólo para ella, sino también para su familia, y se los envía a sus primos y tías.

García dice que recibe mensajes de personas que comparten historias sobre sus abuelos fallecidos y los recuerdos que tienen de ellos. “Te toca el corazón”, dijo García.

“Como cuando yo hablo con Papá Lupe, el luego luego se le brillan sus ojitos cuando me está platicando que de sus animales, que de su siembra y todo eso”, dijo García.

El contenido de García parece resonar en muchas personas porque les recuerda a sus abuelos fallecidos. Para otros, es un recordatorio de pasar tiempo con sus abuelos mientras están aquí.

"Traten de convivir tiempo con los abuelitos, porque los abuelitos tienen mucho que contarnos," dijo Garcia "Tienen mucho que enseñarte, tienen mucho que decirte”.