Hoy vence el plazo para solicitar el reclamo de dinero contra Facebook

Hoy viernes 25 de agosto vence el plazo para que los usuarios de Facebook elegibles presenten un reclamo en un nuevo acuerdo a nivel nacional que involucra al gigante de las redes sociales y su empresa matriz Meta.

Se trata de un acuerdo de demanda colectiva de $725 millones y quienes sean elegibles, tienen hasta este viernes para reclamar su parte.

Se llegó a un acuerdo con la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms Inc., luego de una demanda, en la que se alegaba que Facebook puso los datos de los usuarios a disposición de terceros sin su permiso y afirmó que la plataforma no supervisó ni exigió el acceso de terceros a los datos que recibieron.

Eso incluye la recopilación de datos por parte de la ya desaparecida firma de consultoría política Cambridge Analytica, que luego se usó para publicidad política en la plataforma.

Para aquellos que no están seguros de si son elegibles, los requisitos de elegibilidad cambiaron este verano antes de esa fecha límite.

Las pautas para el acuerdo se ampliaron para incluir aún más usuarios. Pero cuánto podría recibir y qué necesitará para presentar un reclamo depende de varios factores.

La última demanda y acuerdo es diferente del acuerdo de demanda colectiva de $650 millones alcanzado con Facebook en Illinois el año pasado, que resultó en el pago de cientos de dólares a más de un millón de residentes. Sin embargo, es uno de varios acuerdos que involucran plataformas de redes sociales en Illinois. Otro acuerdo que actualmente acepta reclamos es uno que involucra a Instagram.

¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA PRESENTAR UN RECLAMO?

Cualquier persona que haya sido usuario de Facebook en EEUU en cualquier momento entre el 24 de mayo de 2007 y el 22 de diciembre de 2022 es elegible para presentar un reclamo.

Según la última actualización, las personas que tenían cuentas de Facebook durante el período de la demanda colectiva que ahora se eliminaron también son elegibles para presentar un reclamo.

Un correo electrónico enviado a los titulares de cuentas de Facebook decía que el cambio afecta a las personas que eliminaron una o más cuentas de Facebook en el período de clase del 24 de mayo de 2007 y el 22 de diciembre de 2022 antes de crear una nueva cuenta de Facebook en el mismo período.

Esto es lo que debe saber si planea someter su reclamo.

¿CÓMO PRESENTO UN RECLAMO?

Las personas que esperan recibir un pago como parte del acuerdo de demanda colectiva pueden presentar un reclamo aquí en cualquier momento hasta el 25 de agosto de 2023.

A quienes presenten un reclamo por una cuenta eliminada se les pide que hagan lo siguiente:

1. Ir al sitio web del Acuerdo.

2. Haga clic en "Enviar reclamo".

3. Haga clic en el enlace ubicado en la parte superior de la página para editar su reclamo ("¿Presentó un reclamo? Haga clic aquí para editar su reclamo").

4. Proporcione la identificación del aviso y el código de confirmación que se proporcionan en la parte superior de este aviso para poder acceder y editar su reclamo.

5. En la sección "Detalles" del formulario, continúe con la tercera pregunta ("¿Está presentando un reclamo por una cuenta actual, una cuenta eliminada o una combinación de ambas?")

6. Seleccione entre las opciones: "Cuenta(s) actual(es)", "Cuenta(s) eliminada(s)" o "Cuentas actuales y eliminadas".

7. Complete la información solicitada con respecto a su(s) cuenta(s), según corresponda.

¿QUÉ NECESITO PARA PRESENTAR UN RECLAMO?

Además de proporcionar cierta información personal, así como el método de pago preferido, se les pedirá a los miembros de la demanda colectiva que envíen su nombre de usuario de Facebook, junto con los números de teléfono y direcciones de correo electrónico asociados con la cuenta.

CÓMO ENCONTRAR TU NOMBRE DE USARIO DE FACEBOOK

Puede encontrar su nombre de usuario específico de Facebook iniciando sesión en su cuenta de Facebook y luego navegando a: "Cuenta" > "Configuración y privacidad" > "Configuración general de la cuenta" > "Nombre de usuario".

Mira aquí.

¿CUÁNTO DINERO PODRÍA RECIBIR EN UN PAGO?

El tamaño del pago para cada individuo depende en última instancia de cuánto tiempo cada persona fue usuario de Facebook y cuántos usuarios finalmente presentaron un reclamo antes de la fecha límite, dice el administrador del acuerdo.

Los costos administrativos y judiciales se deducirán inicialmente del total general del acuerdo, creando un "fondo de acuerdo neto", del cual se pagarán los pagos.

La cantidad que recibe cada reclamante se determinará según la duración del uso de Facebook y el número total de reclamantes.

A cada reclamante elegible se le asignará "un punto por cada mes" que tenía una cuenta de Facebook activada durante esa ventana. Una vez que se haya determinado el número total de reclamantes y sus puntos, junto con el monto total del fondo de liquidación, cada persona recibirá un monto designado, multiplicado por su número total de puntos.

PLAZOS QUE DEBES SABER

Quienes no presenten un reclamo, opten por no participar u objeten el acuerdo, automáticamente forman parte del acuerdo, pero no son elegibles para recibir un pago a menos que se presente un reclamo.

La fecha límite para presentar un reclamo es el 25 de agosto de 2023.

La audiencia de aprobación final del acuerdo está programada para el 7 de septiembre de 2023 a las 11 a.m. CDT.

Puede encontrar más información sobre el acuerdo más reciente aquí.