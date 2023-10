“No tengo el valor para verme”: cantante indocumentado pierde los dedos de un pie en accidente laboral

ARIZONA - Lo conocen como el “Compa Leo”, y compartió recientemente con TELEMUNDO ARIZONA su última canción mientras trabajaba. La letra aborda la importancia de la comunidad migrante.

Ahora, la vida de este mexicano ha dado un giro inesperado.

Sufrió un serio accidente en su trabajo, en un lugar de reciclaje, que casi lo hacer perder un pie.

“No tengo todavía el valor para verme, cuando me curan mi herida, yo no puedo verme porque no quiero, no estoy preparado”, detalló Leonel Trujillo.

Y es que, según contó, en julio sufrió un accidente en su trabajo, tras pisar un clavo. Días después, tuvo quemaduras en el mismo pie. Leonel afirmó que pidió ir al hospital o un día de descanso para curarse, ya que padece de diabetes, pero se lo negaron.

“Mi pie se me infectó y cuando ya fui al hospital tuvieron que amputar mis dedos de mi pie derecho”, contó.

Aseguró que la indicación de su empleador fue clara, y días después ya no fue requerido en su trabajo.

Además, afirmó que no se le hizo el pago de su última semana de trabajo, y al pedir explicaciones, lo amenazaron con llamar a las autoridades migratorias.

“Desgraciadamente por estar sin documentos, en este país, las personas, los empleadores se aprovechan de uno”, lamentó.

DERECHOS LABORALES

“Si una persona tiene un accidente dentro de su trabajo, hay leyes laborales y civiles que protegen al inmigrante independientemente de su estatus migratorio”, comentó el abogado experto en materia de inmigración, Yasser Sánchez.

Y si bien cada caso es diferente, para los connacionales mexicanos como Leonel, la red consular puede ser una guía importante a recursos útiles para casos de abuso laboral.

“Los derechos no se pierden por la condición migratoria, es muy importante que usen el recurso que tenemos de la atención telefónica”, comento Rafael Barceló Durazo, cónsul de México en Tucson.