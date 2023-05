Jueces que eliminaron el derecho al aborto escucharán argumentos de píldora abortiva

NUEVA ORLEANS — Tres jueces conservadores de la corte de apelaciones, cada uno con un historial de apoyo a las restricciones al aborto, escucharán los argumentos el 17 de mayo sobre si un medicamento abortivo de uso generalizado debe permanecer disponible.

El caso involucra un problema regulatorio: si la aprobación de la Mifepristona por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y las acciones posteriores que facilitan su obtención deben revertirse. La audiencia de apelación sigue a un fallo de abril de un juez federal en Texas, que ordenó suspender la aprobación federal de la Mifepristona en una decisión que anuló décadas de aprobación científica. Su decisión fue suspendida pendiente de apelación. El caso fue asignado a un panel compuesto por Jennifer Walker Elrod, James Ho y Cory Wilson.

Los tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EEUU con sede en Nueva Orleans no se pronunciarán de inmediato. Es poco probable que su decisión, cualquiera que sea, tenga un efecto inmediato en espera de una apelación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Aquí hay un vistazo a quiénes son los jueces y sus antecedentes.

JENNIFER WALKER ELROD

Nominado a la corte en 2007 por el presidente republicano George W. Bush, Elrod fue uno de varios jueces del 5.º circuito que permitió que Texas prohibiera temporalmente los abortos cuando la pandemia de coronavirus se desató a principios de 2020.

Elrod también fue coautor de la opinión cuando el Quinto Circuito completo confirmó en 2021 una ley de Texas que prohibía un método de aborto comúnmente utilizado para interrumpir embarazos en el segundo trimestre.

Ese mismo año, escribió para un panel que se negó a ordenar a Luisiana que emitiera una licencia estancada durante mucho tiempo para una clínica de abortos de Planned Parenthood en Nueva Orleans, diciendo que “no existe un derecho federal independiente para recibir una licencia de clínica de abortos”.

En el caso de Texas relacionado con las restricciones pandémicas, formó parte de un panel que permitió lo que equivalía a una prohibición de los abortos, incluidos los abortos con medicamentos, al clasificarlos como procedimientos no esenciales pospuestos legalmente según una orden del gobernador Greg Abbott. La orden de 2020 estuvo en vigor durante aproximadamente un mes.

Elrod estaba a favor de las decisiones que defendían las leyes de Texas y Luisiana que exigen que los médicos de las clínicas de aborto tengan privilegios de admisión en los hospitales cercanos, una medida que, según los defensores del derecho al aborto, obligaría a cerrar algunas clínicas.

Cuando el tribunal en pleno se negó por poco a permitir que los funcionarios de Luisiana cortaran los fondos de Medicaid para las instalaciones de Planned Parenthood en el estado, Elrod escribió la disidencia.

Elrod también cuenta con un alto perfil en las decisiones del Quinto Circuito sobre cuestiones regulatorias. Uno, si es confirmado por la Corte Suprema, podría limitar la autoridad de la Comisión de Bolsa y Valores para imponer tarifas y multas elevadas. Otro, finalmente rechazado por la Corte Suprema, sostuvo que el “mandato individual” en la ley de atención médica emblemática del expresidente Barack Obama había sido declarado inconstitucional por una acción del Congreso.

JAMES HO

Ho, exprocurador general de Texas, es el primer asiático-estadounidense en servir en el Quinto Circuito y fue secretario del juez de la Corte Suprema Clarence Thomas. Fue nominado al Quinto Circuito en 2017 por el presidente republicano Donald Trump. Su oposición al aborto y al derecho al aborto fue clara al principio de su mandato, incluida la referencia al aborto como una "tragedia moral" en una opinión de 2018.

En 2019, escribió un acuerdo de 15 páginas a regañadientes en un fallo que decía que la prohibición del aborto en Mississippi tenía que ser anulada según el precedente judicial existente en ese momento. “Nada en el texto o en el entendimiento original de la Constitución establece el derecho al aborto”, escribió.

Continuó citando “la historia racial de la defensa del aborto como una herramienta del movimiento eugenésico”. Criticó duramente a un tribunal inferior por negarse a considerar los argumentos de que un feto puede sentir dolor y por mostrar “una alarmante falta de respeto por los millones de estadounidenses que creen... que el aborto es la inmoral, trágica y violenta toma de vidas humanas inocentes”.

Esa opinión fue escrita en el caso que la Corte Suprema finalmente usó para anular Roe vs. Wade.

CORY WILSON

Nominado a la corte federal de apelaciones en 2020 por Trump, Wilson es un ex juez de la corte de apelaciones de Mississippi que tenía un sólido historial antiaborto cuando se desempeñó en la Cámara de Representantes de Mississippi desde enero de 2016 hasta febrero de 2019 como republicano. Los partidarios del derecho al aborto se opusieron a su confirmación ante la corte federal de apelaciones. Señalaron que había expresado su apoyo a la “reversión completa e inmediata” de la decisión de Roe vs. Wade en un cuestionario del comité de acción política de Mississippi Right to Life.

Wilson votó por medidas contra el aborto en 2016, incluida una para detener los fondos de Medicaid para las instalaciones de Planned Parenthood en el estado, una medida rechazada en la corte. En 2018 votó a favor de la ley de Mississippi que finalmente condujo a la desaparición de Roe vs. Wade en 2022. La ley prohibía la mayoría de los abortos después de las 15 semanas.

En el Quinto Circuito, Wilson se unió a Elrod, Ho y la mayoría de la corte en pleno en 2021 para defender una ley de Texas que prohíbe un método de aborto comúnmente utilizado para interrumpir embarazos en el segundo trimestre. Había votado por una ley similar en la Legislatura de Mississippi.

