Astróloga ansiosa por el eclipse habría matado a su novio y arrojado a sus hijas de un auto

LOS ÁNGELES - La mujer que, según las autoridades, apuñaló mortalmente a su pareja en su apartamento de Los Ángeles el lunes y luego arrojó a sus dos hijas desde una camioneta en marcha hacia la autopista, matando a la más pequeña, era una astróloga que llamó al inminente eclipse solar “el epítome de la guerra espiritual” en una publicación en línea días antes.

La policía de Los Ángeles cree que Danielle Cherakiyah Johnson, de 34 años, publicó en X como influencer de astrología y artista discográfica con el apodo de “Ayoka”, en los días previos a los hechos, que comenzaron horas antes de que el eclipse alcanzara su punto máximo en el sur de California, dijo el teniente Guy Golan.

Aunque los detectives han revisado las publicaciones de Johnson, la policía no considera que el eclipse fuera un factor desencadenante o contribuyente a los asesinatos “porque no sabemos por qué hizo lo que hizo”, expresó Golan a The Associated Press el miércoles.

Las autoridades dicen que Johnson y su pareja, Jaelen Allen Chaney, de 29 años, tuvieron una discusión alrededor de las 3:40 a.m. del lunes en su apartamento de Woodland Hills, a 25 millas al noroeste del centro de Los Ángeles. Johnson presuntamente apuñaló a Chaney y huyó con sus hijas, una niña de 8 meses y su hermana de 9 años, en un Porsche Cayenne.

Johnson condujo después por la interestatal 405 en Culver City y arrojó a sus hijas de la camioneta en marcha hacia las 4:30 a.m., según la policía. La bebé fue declarada muerta en la carretera, pero la hija mayor, que se cree presenció el apuñalamiento, sobrevivió con heridas moderadas.

Johnson presuntamente viajó hacia el suroeste hasta Redondo Beach, donde media hora después conducía a más de 100 mph y se estrelló contra un árbol. La policía de Los Ángeles está investigando si el choque fue un suicidio.

El diario Los Angeles Times fue el primero en informar sobre las presuntas actividades de Johnson en las redes sociales en relación con los asesinatos.

“Ponte protección y pon tu corazón en el lugar correcto”, publicó la mujer el 4 de abril a sus más de 105,000 seguidores en X. “El mundo está cambiando muy obviamente ahora mismo y si alguna vez necesitaste elegir un bando, el momento de hacer lo correcto en tu vida es ahora. Mantente fuerte, tú puedes”, agregó.

El 5 de abril, escribió en mayúsculas: “Despierta, despierta, el apocalipsis está aquí. Todo el que tenga oídos que escuche. Ahora es el momento de elegir en qué crees”.