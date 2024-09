Biden advierte sobre “guerra a gran escala” en Líbano en su último discurso en la Asamblea General de la ONU

En su último discurso como presidente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Joe Biden hizo un llamado a las naciones el martes para que se unan en medio del creciente conflicto en Medio Oriente, la guerra en curso de Rusia en Ucrania y las crecientes preocupaciones globales sobre la influencia de China.

"Creo sinceramente que estamos en otro punto de inflexión en la historia mundial. Las decisiones que tomemos hoy determinarán nuestro futuro", dijo Biden.

El presidente estadounidense dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, por ejemplo, ha "fracasado" en su objetivo de destruir a Ucrania y destruir a la OTAN. "Pero Ucrania es libre", dijo Biden. "La OTAN es más grande, más fuerte y más unida que nunca, con dos nuevos miembros: Finlandia y Suecia".

Dijo que el mundo no puede dejar de proteger a Ucrania contra la agresión rusa.

Biden detalló el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre, que mató a 1,200 personas, e incluyó actos de violencia sexual y la toma de muchas personas en Gaza como rehenes. En respuesta, dijo, civiles inocentes en Gaza han experimentado un "infierno" mientras Israel ha tratado de luchar contra Hamas. El presidente dijo que Estados Unidos ha presentado una propuesta de alto el fuego que ha sido respaldada por el Consejo de Seguridad de la ONU, que pidió a las partes que la ultimaran.

"Una solución diplomática todavía es posible. De hecho, sigue siendo el único camino hacia una seguridad duradera", dijo Biden, quien también criticó la violencia contra palestinos inocentes en Cisjordania y la necesidad de luchar por una solución de dos Estados entre Israel y los palestinos.

Biden dijo que Gaza "no es el único conflicto que merece indignación", y afirmó que Sudán está envuelto en una guerra civil en la que millones de personas están al borde de la hambruna y cientos de miles ya la padecen. "El mundo debe dejar de armar a estos generales", dijo, y agregó que las naciones deben hablar con una sola voz y exigir que la guerra termine.

También advirtió sobre una "guerra a gran escala" entre el Líbano e Israel, la cual "no beneficia a nadie" y pidió dar una oportunidad a la diplomacia.

"Una guerra a gran escala no beneficia a nadie. Aunque la situación se ha agravado, aún es posible una solución diplomática", manifestó ante la Asamblea General de la ONU, en lo que supone su último discurso ante este órgano como presidente.

El presidente dedicó varios minutos hacia el final de su discurso a la inteligencia artificial, diciendo que cambiará nuestras formas de vida, de trabajo y de guerra. Biden dijo que los países deben asegurarse de que la IA apoye, en lugar de socavar, porque puede "elevar y empoderar a la gente común".

Biden terminó sus comentarios compartiendo su decisión durante el verano de abandonar la carrera presidencial de 2024 y no buscar la reelección. "No olvidemos nunca que algunas cosas son más importantes que permanecer en el poder", dijo. "Es su gente la que más importa… Estamos aquí para servir a la gente, no al revés".

Biden dijo que "cada época enfrenta sus desafíos" y que ha sido testigo de momentos de tensión e incertidumbre en sus décadas de servicio público, refiriéndose a la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam y las guerras en Oriente Medio.

Pero, argumentó, siempre hay un "camino a seguir".

"Las cosas pueden mejorar", dijo. "Nunca debemos olvidarlo. Lo he visto a lo largo de mi carrera".

Su discurso se produce en el contexto de la carrera presidencial en su tramo final antes del día de las elecciones, sabiendo que su sucesor, la vicepresidenta Kamala Harris o el expresidente Donald Trump, enfrentará los mismos problemas en la Casa Blanca y puede tratarlos de manera muy diferente.

También fueron los primeros comentarios de Biden ante la Asamblea General desde el ataque de Hamas a Israel en octubre y el conflicto que se ha desatado en Gaza, matando a miles de civiles. Habló ante los líderes de otras naciones en un momento en que la esperanza de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás se ha atenuado.

Mientras Israel continúa su batalla con Hamás, su conflicto con Hezbolá, respaldado por Irán, también se ha intensificado en los últimos días. El lunes, Israel lanzó ataques aéreos contra el vecino Líbano, cuyo gobierno dijo que casi 500 personas murieron y más de 1,600 resultaron heridas en el día más mortífero del conflicto con Israel desde 2006. Israel también emitió advertencias de evacuación a las personas que viven en su región norte para escapar de la violencia cerca de la frontera.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo a los periodistas la semana pasada que Biden “reafirmará el liderazgo de Estados Unidos en el escenario mundial” en Nueva York y “convocará a la acción global para abordar los desafíos más urgentes del mundo”. Entre ellos, dijo, se incluyen el cambio climático, la inteligencia artificial, la epidemia de opioides y las guerras en Gaza, Ucrania y Sudán.

Kirby dijo que Biden se reunirá con el secretario general de la ONU, António Guterres, para “hablar sobre cómo la asociación entre Estados Unidos y las Naciones Unidas para promover la paz y salvaguardar los derechos humanos puede perdurar y prosperar”. Kirby dijo que Biden tendrá compromisos con líderes extranjeros el miércoles.

Biden también tiene previsto ser anfitrión de una cumbre de una coalición para abordar las amenazas de las drogas sintéticas, incluida la cadena de suministro de fentanilo ilícito. Los republicanos a menudo lo han acusado de no hacer lo suficiente para abordar el problema como parte de la estrategia en la frontera entre Estados Unidos y México.

Otros oradores clave que se esperan en la Asamblea General incluyen al nuevo presidente de Irán, Masoud Pezeshkian; el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy; el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás; y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Los funcionarios de la administración Biden han estado involucrados en la negociación de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas durante meses, aunque el progreso parece haber disminuido. La portavoz del Departamento de Defensa, Sabrina Singh, dijo a los periodistas la semana pasada: "No creemos que el acuerdo se esté desmoronando. Creemos que esa es la mejor manera de poner fin a la guerra que está ocurriendo en Gaza y reducir esas tensiones en la región". Aun así, no ha habido señales recientes de un avance en las conversaciones.

Biden también abordó la retirada de Afganistán de su administración en 2021, por la que se ha enfrentado a constantes críticas de los legisladores republicanos. Los republicanos del Congreso que han estado investigando la retirada publicaron recientemente un informe mordaz con sus hallazgos. La administración y los demócratas, por otro lado, han culpado en gran medida a Trump por lo que sucedió durante la retirada.

En sus comentarios, Biden dijo el martes que "13 valientes estadounidenses perdieron la vida, junto con cientos de afganos en un ataque suicida con bomba", en referencia al ataque en Abbey Gate. Dijo que piensa en esas vidas perdidas todos los días, en los 2,461 soldados estadounidenses que murieron durante la guerra de 20 años y en los más de 20,000 estadounidenses que resultaron heridos. "Pienso en su servicio, su sacrificio y su heroísmo", dijo.

Biden dio inicio a la semana de compromisos globales cerca de su ciudad natal de Wilmington, Delaware, donde recibió el sábado a los líderes de Australia, India y Japón para una reunión de un grupo de seguridad conocido como Quad.

Aunque los funcionarios dicen que el Quad no está dirigido a ningún país en particular y que China no fue mencionada explícitamente en la declaración conjunta de los cuatro líderes después de la cumbre, el secretario de Estado Antony Blinken comenzó la reunión a puerta cerrada diciendo: "Nuestro primer tema de discusión es China".

Biden dijo entonces: “China sigue comportándose de forma agresiva, poniéndonos a prueba a todos en la región”, en comentarios que fueron captados brevemente por micrófonos abiertos después de que los periodistas fueran escoltados fuera de la sala.

La política de la administración Biden hacia China, la segunda economía más grande del mundo, ha sido la de “gestionar responsablemente” la competencia al tiempo que se promueve el compromiso diplomático para evitar conflictos en lo que a menudo se describe como la relación bilateral más importante del mundo.

Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Blinken y Biden el lunes, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino dijo que Estados Unidos está “mintiendo descaradamente” cuando dice que no está apuntando a China y que agrupaciones como el Quad socavan la paz y la estabilidad regionales.

Durante la cumbre, Biden anunció varias iniciativas, incluida una asociación “apocalíptica contra el cáncer” con los demás países para salvar vidas en la región del Indopacífico.

Este artículo se escribió originalmente en inglés para NBC news. Lo puedes encontrar aquí.