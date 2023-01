“Mi abuela estaba llorando”: adolescente aterriza una avioneta en plena autopista

El primer vuelo del nuevo año fue inolvidable para un joven piloto y su familia.

Brock Peters, de 18 años, volaba con su abuela y sus dos primos desde Apple Valley hasta el Aeropuerto Municipal de Riverside, California, el lunes por la mañana, cuando su avioneta perdió potencia sobre Cajon Pass. Dijo que escuchó un "boom" proveniente del motor antes de la pérdida de energía.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

La zona montañosa entre San Bernardino y San Gabriel, a unas 60 millas al noreste de Los Ángeles, ofrecía pocas opciones para aterrizar el avión.

"Intenté todo para reiniciar el motor, no pasó nada", dijo Peters. "No pude llegar a ningún otro aeropuerto. No pude llegar a un campo que estaba allí", agregó.

Peters terminó aterrizando en la ruta histórica 66 en el desierto de Mojave. El Piper PA-28 de un solo motor se detuvo en un arcén de tierra de Cajon Boulevard, parte del camino histórico, cerca de Matthews Ranch Road.

"Traté de recordar todo el entrenamiento de mis instructores", dijo Peters. "Sé que todos estaban un poco conmocionados. Mi abuela estaba llorando, pero yo estaba como, tengo que desconectarme, aterrizar el avión y lidiar con esto", narró.

Peters dijo que un automóvil que venía hacia él en la carretera se detuvo cuando el avión aterrizó.