Datos que tal vez no sabías del Supermartes

El Supermartes o Super Tuesday, como se dice en inglés, es el día más importante de la jornada electoral demócrata de cara a las presidenciales de este año. Este 3 de marzo constituye el azote final para medir la intención de voto de cada candidato a escala nacional y posicionar a la figura que enfrentará a Trump en el próximo noviembre.

El martes ha devenido un día clave en el calendario electoral estadounidense. A fuerza de costumbre y tradición se convoca a las urnas siempre un martes. Cada cuatro años los comicios presidenciales ocurren siempre el martes siguiente al primer lunes de noviembre.

¿Por qué se celebra ese día?

Estados Unidos que entonces era una sociedad agraria y religiosa para el siglo XIX, tenía establecido días en los que metódicamente no se realizaban labors fuera de las estipuladas. Los domingos eran religiosamente días de descanso y culto, mientras que los miércoles eran de mercado, pues los agricultores vendían sus cosechas. Como votar implicaba necesariamente moverse a otros lugares, los lunes y jueves también estaban fuera del alcance debido al traslado. De allí que el martes se convirtió en una de las mejores opciones.

¿Cuándo inició la tradición del Supermartes?

El primer Supermartes se remonta a 1984 cuando Walter Mondale fue elegido por los demócratas para enfrentar al presidente Ronald Reagan. Desde finales de los años 80 un grupo de Estados del Sur decidieron hacer coincidir sus votaciones para dar más relevancia a esta región en las primarias. Se pretendia así compensar la influencia de Iowa en las elecciones de Estados Unidos.

¿Quienes votan en el Supermartes?

La ley estatal exige que los votantes se registren 30 días antes de la elección en la que deseen participar, pues solo quienes lo hayan hecho podrán acudir a las urnas. Votan tanto republicanos como demócratas, aunque este año la disputa verdadera es entre el ala de los azules, pues el presidente Donald Trump es el contrincante fuerte de los republicanos, a quien se le enfrenta un contricante de poco peso.

Pete Buttigieg y Amy Klobuchar salieron de la carrera demócrata el lunes.

¿Qué estados participan en este Supermartes?

Alabama, Alaska, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, y el Partido Demócrata de Samoa Americana participan en este Supermartes.

Las elecciones más pequeñas ocurrirán en este último, pues Samoa Americana posee una población de 197,986 habitantes y solo el 18 porciento de ellos reside en zonas urbanas.

En algunos estados como Texas, Colorado y California la comunidad latina es más del 20% del total de habitantes, lo que podría dar un diferencia considerable a los números de Bernie Sanders, hasta el momento el candidato más beneficiado con el voto latino.

Por su parte, en otros estados como Alabama y Virginia, la ventaja pudiera ser para el ex vice presidente Joe Biden, pues la comunidad negra en estos lugares es más del 20 por ciento de su población.

Analistas creen que después del martes solo quedarán en pie tres precandidatos demócratas.

¿Qué significa el Supermartes en el panorama electoral de EEUU?

En este Supermartes se determina el candidato que llega con mayor número de delegados a la Convención Demócrata, luego de que una tercera parte del total de delegados se elige en un solo día de elecciones primarias.

Si alguno de los aspirantes logra 1991 delegados se aseguraría la candidatura demócrata, de no ser así se acrecentarían las pugnas dentro del Partido por elegir al aspirante que enfrentará a Donald Trump en noviembre.

En los estados de Iowa, New Hampshire, Nevada y Carolina del Sur ya votaron 155 delegados, lo que sumado a la cifra de este martes se habrán decidido el 40 porciento del total de delegados para el final del día.

El exvicepresidente Joe Biden dijo ser capaz de derrotar al presidente Trump, de ser elegido candidato demócrata.

Las novedades de este Supermartes 2020

Por primera vez en 20 años, Colorado celebra unas primarias presidenciales en lugar de caucus. Las asambleas demócratas de 2016 lograron solo 123,000 votos en ese estado, mientras que para las primarias de 2020 se han registrado 2.4 millones de personas, incluidos más de un millón de independientes que podrían influir en los resultados generales.

Entra al juego el ex alcalde de Nueva York, Mike Bloomberg, quien aparece en las voletas por primera vez este 3 de marzo luego de ausentarse en los cuatro primeros estados. El multimillonario que realiza este martes campaña en Florida no se vislumbra favorito en ninguno de los 14 estados que votan en este Supermartes.

Buttigieg lo sigue apenas detrás; dos precandidatos se retiraron de la contienda demócrata.

Gastos de publicidad del Supermartes

Bloomberg ha gastado 10 veces más de lo que sus principales rivales han puesto en la competencia que da el mayor número de delegados en un solo día, con una cifra que suma los 124 millones de dólares dedicados a reforzar su presencia televisiva en estos estados. Por su parte, el senador de Vermont ha gastado poco menos de 10 millones en anuncios para las primarias de este 3 de marzo.

Tan solo en un estado como Colorado, Bloomberg se gastó más de 5.5 millones de dólares, mientras que Sanders apenas llega al medio millón, según Advertising Analytics.

El estado más caro para publicar anuncios es California, a su vez es uno de los más importantes pues otorga 415 delegados, más que cualquier otro de los que contienden este martes. Según los análisis de publicidad, Bloomberg ha gastado casi 41 millones de dólares tan solo en California, mientras que Sanders, el favorito de los californianos, apenas unos 5 millones.

Será el martes de la semana próxima; habrá más de 1,300 delegados en juego.

¿Cómo llega cada candidato a este periodo de elecciones?

El candidato que consolide una ventaja amplia sobre sus oponentes hará inevitable su nominación en el ala demócrata, de allí que cada figura lleva días consolidando sus estrategias, las alianzas y apoyos con otros nombres ya salidos de la campaña.

Elizabeth Warren compite con Sanders por los votantes progresistas del partido. La senadora de Massachusetts deberá lograr suficientes votos para sobrevivir en una carrera que parece no favorecerle mucho, cuando sus modestos números parecieran ponerla casi en la cola de la fila a no ser por los números inexistentes de Tulsi Gabbard. La congresista por Hawaii, quien poco o nada ha podido hacer hasta el momento, no parece que vaya a cambiar su rezagada posición.

El ex vice presidente de Obama cuenta con los votantes negros para continuar reviviendo una candidatura que sin dudas quedó oxigenada tras la apabullante victoria de Carolina del Sur, y donde pudo reconciliar los pésimos resultados que traía de Iowa y New Hampshire, estados de mayoría blanca.

El apoyo de la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, y del ex alcalde de South Bend, Pete Buttigieg, luego de que ambos se retiraran de sus campañas, deja con ventaja a quien parece emerger como una de las figuras más fuertes y quien ahora se consolida con la mayoría moderada del partido.

El multimillonario ex alcalde de Nueva York, Mike Bloomberg, quien realiza este martes campaña en Florida no se vislumbra favorito en ninguno de los 14 estados que votan este Super Martes. Aún así es el que más ha apostado financieramente por este día.

En la puntera de la contienda llega el senador por Vermont quien tras sus triunfos en Nevada y New Hampshire, y los segundos lugares en Iowa y Carolina del Sur parece consolidarse con el apoyo de latinos y jóvenes que deben darle los estados de Texas y California.