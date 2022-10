Encuesta: el 71% de estadounidenses cree que el futuro del país se juega en las elecciones

WASHINGTON — El 71% de los estadounidenses cree que el futuro del país está en juego en las elecciones de mitad de período de noviembre, cuando se definirá el control del Congreso y se renovarán varios gobiernos estatales, revela una encuesta difundida el lunes.

El sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research revela que los votantes están motivados a sufragar a pesar de un intenso pesimismo y descontento con la situación política del país.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

A menos de un mes de las elecciones del 8 de noviembre, un 80% de los encuestados dijeron que votar este año será muy o extremadamente importante.

LAS ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO SERÁN EL 8 DE NOVIEMBRE

Eso vale tanto para los republicanos como para los demócratas, aunque por razones diametralmente opuestas.

La encuesta revela cómo las elecciones de este año se realizan en un ambiente singular, en que los votantes están agotados de la situación política, pero a la vez están decididos a participar y tratar de cambiarla. Ello podría llevar a una nutrida concurrencia a las urnas.

Desde las elecciones intermedias de 2018, la población se ha vuelto más pesimista sobre la situación del país y los derechos de la gente: un 70% está insatisfecho con la situación nacional, comparado con 58% en octubre de hace cuatro años.

Los republicanos están intensamente descontentos ahora que un demócrata es presidente. Y si bien los demócratas están menos insatisfechos comparado a cuando Donald Trump era presidente, siguen bastante inquietos en cuanto al rumbo del país.

El 58% de los encuestados dicen estar insatisfechos con el estado de los derechos y libertades individuales, comparado con 42% en 2018. Unos dos tercios de los republicanos están insatisfechos en ese aspecto, comparado con un 50% cuando Trump era presidente.

Entre los demócratas, la tendencia se ha mantenido más o menos sin variar: aproximadamente la mitad se declaran insatisfechos.

Al acercarse las elecciones, los estafadores buscan cualquier ángulo para aprovecharse de los votantes. Conozca cómo puedes protegerte de las estafas electorales.

La mayoría de los votantes, tanto entre republicanos como demócratas, dicen que las elecciones tendrán un impacto significativo en el tema del aborto, aunque los demócratas tienden más a pensar eso.

Mayorías en ambos partidos dicen que los comicios tendrán un gran impacto en la situación económica nacional.

La mayoría de los votantes confía más en los republicanos en el área económica (39% vs. 29%) y en el área de la delincuencia (38% vs. 23%). Los republicanos también gozan de una leve ventaja en el tema de la inmigración (38% vs. 33%).

Sin embargo, los demócratas tienen ventaja en el tema del aborto (45% vs. 22%), atención médica (42% vs. 25%) y leyes electorales (39% vs. 29%).