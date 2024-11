¿Cuándo se conocerá al ganador de las elecciones presidenciales en EEUU 2024?

A medida que avanza la noche de la elección en Estados Unidos y la mayoría de los centros de votación en horario del Este y Centro del país cerraron, crece la expectativa por saber quien será el próximo presidente, así como también los ganadores de otras contiendas locales.

¿Cuándo se sabrán los resultados de las elecciones de Estados Unidos 2024? No se sabe con precisión, según expertos en el tema electoral.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

En este enlace puede ver cómo van todas las contiendas en las elecciones en Illinois.

"Esta será la semana de las elecciones, no el día de las elecciones", dijo el estratega demócrata Peter Giangreco.

Si bien no es inusual que los resultados demoren en una carrera presidencial, en 2024 veremos algunos cambios que podrían retrasar las respuestas de los votantes.

Los cambios en las leyes de identificación de votantes y el proceso de votación anticipada en Carolina del Norte podrían retrasar el recuento de votos.

Mientras tanto, las leyes en estados clave como Wisconsin y Pensilvania significan que los funcionarios no pueden procesar las papeletas enviadas por correo antes del día de las elecciones. En 2020, esos estados se decidieron por aproximadamente 20,000 y 80,000 votos, respectivamente.

“En otros estados, pueden abrirlos, verificarlos, aplanarlos, de modo que todo lo que tienen que hacer es pasarlos por los escáneres. En Pensilvania, ni siquiera pueden tocarlos”, dijo Giangreco. “Por lo tanto, probablemente estemos pensando en el viernes o sábado antes de saber quién es Pensilvania”.

Sin embargo, los retrasos no son algo inaudito en una carrera presidencial, según el Dr. Kevin Boyle, director del departamento de historia de la Universidad Northwestern.

“Hay muchas historias de candidatos presidenciales que se fueron a dormir sin saber si habían ganado la presidencia o no”, dijo Boyle.

En 2020, pasaron cuatro días antes de que el presidente Joe Biden fuera declarado oficialmente ganador. En 2000, los resultados dependían de solo 537 votos en Florida, y las cadenas de televisión dieron como ganador a Al Gore y luego a George Bush antes de declarar que la contienda estaba “demasiado reñida para declarar un ganador”.

Hay muchas elecciones a lo largo de los siglos XIX y XX que no se declararon ganadoras la noche de las elecciones.

“Incluso en 1960, John Kennedy no fue anunciado como ganador de la presidencia hasta el día siguiente”, dijo Boyle. “Richard Nixon no fue anunciado como ganador de la presidencia en 1968 hasta el día siguiente. Y luego lo que sucedió fue una especie de explosión de encuestas a la salida de la urna, lo que facilitó elegir a un ganador más rápido, nombrar a un ganador más rápido. Y muchas elecciones no estuvieron muy reñidas hasta el año 2000”.

Además de los retrasos en el recuento de votos, los expertos también dicen que es probable que haya impugnaciones legales antes de que se haga un anuncio final.

Sharon McMahon, presentadora de podcasts y exeducadora conocida como "la maestra de gobierno de Estados Unidos", dijo que hay una "gran cantidad de demandas que ya están en proceso y que se presentarán".

"Ya hay más de 100 demandas en proceso relacionadas con las elecciones, y hay absolutamente más que están en los escritorios de los abogados. Solo están esperando a introducir los detalles correctos y a presentarlos", dijo McMahon. "Si pensamos que hubo más de 60 demandas en las elecciones posteriores a 2020, probablemente habrá el doble en esta elección".

Entonces, ¿qué se necesitaría para conocer los resultados antes?

Giangreco dijo que hay un escenario en el que los resultados podrían llegar más cerca del día de las elecciones.

"Solo si [Donald] Trump gana Wisconsin o Michigan", dijo Giangreco. "Si gana en cualquiera de esos estados, probablemente se acabó. Y si conocemos esos estados el miércoles, probablemente se acaben. Creo que el camino más probable para Kamala Harris hacia la presidencia son los estados del muro azul: Wisconsin, Michigan, Pensilvania".

No está claro si eso sucederá.

“Esto es lo que se reduce a: si las encuestas están en lo cierto y las cosas están igualadas, hay una ventaja enorme para Harris sobre el terreno, especialmente en los estados del muro azul, y creo que esa es su candidatura para ganar. Si existe el sesgo de respuesta que vimos en 2016 y vimos en 2020, donde las encuestas no cuentan a los votantes de Trump, entonces podríamos estar viendo que Trump realmente lleva una ventaja de cuatro o cinco puntos en todos estos estados, y será una victoria electoral aplastante para Trump, y tal vez incluso una victoria por voto popular. Entonces, o las encuestas están en lo cierto y la operación de campo de Harris va a ganar o las encuestas están equivocadas, y será una buena noche para Trump".

Otro escenario potencial se avecina este otoño: la "elección contingente" del presidente y el vicepresidente que ocurriría si nadie puede conseguir los 270 votos electorales necesarios para ganar la elección presidencial.

Eso no ha sucedido en la era moderna, pero hay algunas vías concebibles (aunque improbables) en el mapa del Colegio Electoral que podrían llevar a que Trump y Harris terminen la carrera empatados con 269 votos electorales.

En caso de haber empate, el Congreso decidiría quién será el próximo presidente.