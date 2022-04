Contienda por la alcaldía de Chicago en 2023: quién está adentro, quién está afuera y quién podría postularse

CHICAGO - La alcaldesa actual, Lori Lightfoot, no ha anunciado oficialmente su candidatura para el puesto, pero le dijo al Chicago Sun-Times que planea postularse para un segundo mandato después de derrotar a Toni Preckwinkle en las últimas elecciones.

Mientras tanto, el representante Mike Quigley anunció el jueves que no tiene la intención de postularse en 2023 y, en cambio, continuará sirviendo en el Congreso.

Esto es lo que sabemos sobre la contienda hasta ahora:

Quienes se postularon oficialmente -

Concejal Raymundo López

López lanzó oficialmente su candidatura para la carrera por la alcaldía el 7 de abril, llamando a la ciudad un “barco sin timón” que necesita un nuevo liderazgo.

“Ahora es el momento de brindarle a nuestra gran ciudad la compasión y el liderazgo que se merece. Estoy adentro y espero que Chicago se una a mí”, dijo en un comunicado.

Dr. Willie Wilson

Por tercera vez, el empresario y filántropo Dr. Willie Wilson lanzará su sombrero al ruedo y se postulará para el cargo de alcalde.

Él dice que traerá algunos cambios importantes a la ciudad si es elegido, incluida la contratación de varios superintendentes de policía para hacer frente a los delitos violentos y la eliminación del mandato de vacunación contra el COVID de la ciudad para los empleados.

“Tienes que hablar con la gente. Tienes que comunicarte”, comentó al Chicago Sun-Times al criticar el estilo de liderazgo de Lightfoot. “No hay comunicación (con Lightfoot) a menos que sea negativa. Si no sale como ella quiere, se lo toma como algo personal”.

Quien se espera que se postule

Alcaldesa Lori Lightfoot

Si bien la alcaldesa no ha anunciado formalmente que se postulará para la reelección, ha estado recaudando fondos para hacerlo y le indicó al Chicago Sun-Times que buscará un segundo mandato en el cargo.

“Les estoy dando todas las indicaciones de lo que deparará el futuro”, dijo al periódico. “La pregunta es solo anunciarlo formalmente. Y lo haremos pronto”.

Quienes posiblemente se postulen

John Catanzara, presidente de FOP

Después de que se retiró de su trabajo como oficial de policía de Chicago, en lugar de permitir que una junta policial lo despidiera, el presidente de la Orden Fraternal de Policía, John Catanzara, comentó que se postularía para alcalde, pero no se ha presentado oficialmente para hacerlo.

“Me postulo oficialmente para alcalde. Lightfoot tiene que irse. Tiene que suceder”, expresó en noviembre de 2021.

Stacy Davis Gates, vicepresidenta de CTU

Se espera que Davis Gates, actual vicepresidente del Sindicato de Maestros de Chicago, se postule para presidente de ese sindicato con Jesse Sharkey dejando el cargo, pero también podría considerar una candidatura para alcalde, según los informes.

Jesse Sharkey, presidente de CTU

Sharkey, quien ha discutido con Lightfoot en una variedad de frentes, no buscará la reelección para su rol como presidente del Sindicato de Maestros de Chicago, pero no ha dicho si desafiará a Lightfoot en la contienda por la alcaldía.

“Voy a participar en la política de la ciudad, en general, y en el sindicato en particular”, dijo cuando se le preguntó en febrero de 2022.

Quienes no se van a postular -

Arne Duncan, exsecretario de Educación

A principios de marzo, Arne Duncan anunció que no se postularía para alcalde de Chicago y que, en cambio, concentraría sus esfuerzos en trabajar con su organización sin fines de lucro.

“La mejor manera en que puedo servir a nuestra ciudad es mantenerme enfocado en la reducción de la violencia armada y mantenerme comprometido en nuestros sitios, en las calles y en la vida de nuestros participantes”, dijo.

Representante Jesús “Chuy” García

Si bien aún no se ha descartado oficialmente, no hay indicios actuales de que el excandidato a alcalde Jesús “Chuy” García se postule para el puesto.

“No estoy pensando en eso en absoluto, y no he hablado con mi esposa al respecto”, afirmó al Chicago Sun-Times. “Tengo que pensar que ella sería muy reacia a que lo hiciéramos, y hacemos todo juntos. No está en mi radar en este momento”.

García perdió ante el ex alcalde Rahm Emanuel en las elecciones de 2015.

Representante Mike Quigley

Quigley fue el último candidato en retirarse de la carrera, diciendo que está demasiado concentrado en su trabajo en el Congreso como para considerar meterse en la pelea electoral.

“Después de mucha consideración, simplemente no puedo alejarme de mi deber de salvaguardar la democracia, luchar por los valores estadounidenses en el extranjero y defender al valiente pueblo ucraniano en su momento de máximo peligro”, dijo en un comunicado. “Hacer campaña para servir como alcalde de Chicago no me permitiría cumplir con esta obligación crítica”.