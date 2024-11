Cómo obtener resultados de las elecciones presidenciales en tiempo real

En lo que respecta a quién está ganando la contienda presidencial, es probable que sea una contienda reñida hasta el final, ya que se contarán los votos este día de la elección.

Más allá de la contienda presidencial de EE. UU., los referendos locales, las contiendas judiciales y las contiendas locales también serán observadas de cerca a medida que se conozcan los resultados.

Entonces, ¿quién será el próximo presidente? ¿Qué pasa con el próximo fiscal estatal del condado de Cook?

Resultados electorales en vivo

A medida que se cuenten los votos, los resultados aparecerán en la página de resultados electorales en vivo de Telemundo Chicago en el sitio web y la aplicación. Las urnas cierran a las 7 p.m. del martes y los resultados comenzarán a aparecer en la primera media hora y se actualizarán en tiempo real a medida que se cuenten los votos.

Cobertura electoral en vivo

¿Cuándo sabremos los resultados de las elecciones presidenciales de 2024?

Los expertos dicen que es probable que los resultados no se conozcan el día de las elecciones.

"Esta será la semana de las elecciones, no el día de las elecciones", dijo el estratega demócrata Peter Giangreco.

Si bien no es inusual que los resultados demoren en una carrera presidencial, en 2024 veremos algunos cambios que podrían retrasar las respuestas de los votantes.

Los cambios en las leyes de identificación de votantes y el proceso de votación anticipada en Carolina del Norte podrían retrasar el recuento de votos.

Mientras tanto, las leyes en estados clave como Wisconsin y Pensilvania significan que los funcionarios no pueden procesar las papeletas enviadas por correo antes del día de las elecciones. En 2020, esos estados se decidieron por aproximadamente 20,000 y 80,000 votos, respectivamente.

“En otros estados, pueden abrirlos, verificarlos, aplanarlos, de modo que todo lo que tienen que hacer es pasarlos por los escáneres. En Pensilvania, ni siquiera pueden tocarlos”, dijo Giangreco. “Por lo tanto, probablemente estemos pensando en el viernes o sábado antes de saber quién es Pensilvania”.

Sin embargo, los retrasos no son algo inaudito en una carrera presidencial, según el Dr. Kevin Boyle, director del departamento de historia de la Universidad Northwestern.

“Hay muchas historias de candidatos presidenciales que se fueron a dormir sin saber si habían ganado la presidencia o no”, dijo Boyle.

En 2020, pasaron cuatro días antes de que el presidente Joe Biden fuera declarado oficialmente ganador. En 2000, los resultados dependían de solo 537 votos en Florida, y las cadenas de televisión dieron como ganador a Al Gore y luego a George Bush antes de declarar que la contienda estaba “demasiado reñida para declarar un ganador”.

Hay muchas elecciones a lo largo de los siglos XIX y XX que no se declararon ganadoras la noche de las elecciones.

“Incluso en 1960, John Kennedy no fue anunciado como ganador de la presidencia hasta el día siguiente”, dijo Boyle. “Richard Nixon no fue anunciado como ganador de la presidencia en 1968 hasta el día siguiente. Y luego lo que sucedió fue una especie de explosión de encuestas a la salida de la urna, lo que facilitó elegir a un ganador más rápido, nombrar a un ganador más rápido. Y muchas elecciones no estuvieron muy reñidas hasta el año 2000”.

Contiendas a seguir en Illinois

Además de la contienda presidencial, hay otras contiendas que estarán en la boleta electoral y que podrían tener impactos a nivel nacional en el control del Congreso.

Mientras los demócratas apuntan a recuperar potencialmente el control de la Cámara de Representantes, los votantes deben estar atentos al distrito 17 del Congreso, que enfrenta al actual representante Eric Sorensen contra el candidato republicano Joe McGraw.

Actualmente, el Cook Political Report indica que esa contienda es "probable demócrata", y McGraw busca intentar que el escaño pase a manos de los republicanos.

Los demócratas también están asignando recursos adicionales a la representante Nikki Budzinski en el distrito 13, que se enfrentará al republicano Josh Loyd en esa elección.

Los demócratas de Illinois también intentarán mantener su control de la Cámara de Representantes y el Senado del estado, con supermayorías en ambas cámaras.

Hay dos contiendas para la Corte Suprema del estado en la boleta, pero la jueza del primer distrito Joy Virginia Cunningham y la jueza del cuarto distrito Lisa Holder White se postulan sin oposición para mandatos completos de 10 años en la corte.

Dependiendo de su ubicación, los votantes también verán una variedad de jueces de apelaciones y de tribunales de circuito en sus boletas, así como candidatos en varias oficinas de superintendentes a nivel de condado.

Los votantes pueden encontrar una lista completa de candidatos en sus respectivos condados a través del sitio web de la Junta Estatal de Elecciones.