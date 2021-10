¿Qué significa la línea azul pintada en las calles para los corredores del maratón de Chicago?

NOTA: TELEMUNDO CHICAGO ofrecerá una cobertura completa en vivo del Bank of America Chicago Marathon 2021 a partir de las 7 a.m. CT en línea y por televisión. La carrera se puede ver en vivo en la aplicación de Telemundo Chicago, que también ofrecerá una transmisión en vivo de la línea de meta de 11 a.m. a 3 p.m. Haz clic aquí para obtener más información.

Está la ruta del Bank of America Chicago Marathon, y luego está la ruta de la victoria del Bank of America Chicago Marathon.

La "línea azul" pintada en las calles de Chicago antes de la carrera del 10 de octubre de 2021 tiene un significado muy importante para los corredores.

Esta línea representa "la forma más directa y rápida de llegar a la meta", según los organizadores del maratón. También sirve como la medida oficial que toman los expertos para garantizar que el recorrido del Bank of America Chicago Marathon sea exacto.

La línea discontinua azul se extiende desde la línea de salida del maratón, a través del recorrido de 26.2 millas y hasta la línea de meta.

Ya sea que seas un corredor de élite o un novato que se enfrenta a la carrera por primera vez, esa línea azul te ayudará a recorrer la (menor) distancia el domingo 10 de octubre, así que mantente lo más cerca posible.

