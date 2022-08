Santuario de la Virgen de Guadalupe celebrará misa solemne para familias que hayan perdido a un hijo

DES PLAINES – El Santuario de la Virgen de Guadalupe en Des Plaines celebrará una misa bilingüe este sábado, 20 de agosto dedicado a las familias que han perdido a un hijo.

Esta misa de sanación y de esperanza será a la 1 p.m. en la plaza al aire libre y oficiada por el Reverendo Manuel Dorantes, asesor estratégico del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano y Párroco de la Parroquia Santa María del Lago y Nuestra Señora de Lourdes.

Cabe señalar que junto al Reveredo Dorantes, el Reveredo Esequiel Sánchez y el Reverendo Jesús Puentes concelebrarán esta misa.

“Las familias que han sufrido la pérdida de un hijo están invitadas a unirse en fe y sanar del dolor de la muerte. Durante la misa, se administrará el Sacramento de la Unción de los Enfermos tanto a las madres como a los padres que han perdido un hijo”, indicó la Arquidiócesis de Chicago en un comunicado.

Conforme a la Arquidiócesis, el objetivo de la misa es abogar por la curación y la esperanza por la pérdida de todos los niños, incluidos los que se pierden debido a abortos, abortos espontáneos, enfermedades, accidentes y violencia.

“La pérdida de un hijo en cualquier etapa es una tragedia que tiene ramificaciones emocionales dolorosas sin importar cuándo o cómo ocurrió la pérdida”, dijo el Padre Sánchez. “Nuestra Señora de Guadalupe es la patrona y una inspiración para el movimiento provida y, aquí en el Santuario, nos encontramos a diario con familias que vienen en duelo por la pérdida de niños y familiares en todas las etapas de la vida y por todas las causas”, continuó.

Después de la Misa, durante la coronación de la Santísima Virgen María, los asistentes tendrán la oportunidad de ofrecer una rosa roja o blanca a la Santísima Madre como símbolo de pureza, inocencia y perdón. Cada flor tendrá una etiqueta con las palabras “mi angelito” y “Angelito o Angelita” simbolizando al niño perdido.

Conforme al personal del Santuario de la Virgen de Guadalupe, estas son las actividades que se llevarán a cabo este sábado en el siguiente orden:

11 a.m. - 11:50 a.m.: Actuación de vocalistas y grupos de baile

12 p.m.: El Santo Rosario del mediodía se rezará en inglés, español, polaco, italiano, hindi y tagalo.

1 p.m.: Misa solemne a celebrarse en la plaza al aire libre seguida de la coronación de la Virgen María

2 p.m. – 4 p.m.: Mariachi Perla de México

Heather’s House (Aid for Woman) y el Ministerio de Respeto a la Vida de St. Mary and St. Stephen Parish en Des Plaines atenderán las mesas de información en el Santuario y estarán presentes durante todo el día. Heather's House es una casa de maternidad, parte de la organización Aid for Women, que apoya a todas las mujeres embarazadas que eligen quedarse con sus bebés. Las personas pueden comunicarse con ellos a través de su línea de ayuda las 24 horas al 312-621-1100 o por mensaje de texto al 312-880-9840.

Quienes no puedan acudir al Santuario en persona, podrán sintonizar el Santo Rosadio del mediodía y la misa en el siguiente enlace.