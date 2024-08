Desocupar los Albergues 2024: lista completa de refugios de animales participantes en el área de Chicago

¡Es hora de Desocupar Los Albergues! Desde hace diez años, NBC, Telemundo y TÚ comenzamos a encontrar hogares permanentes a los animales. Cada año esperamos con ansias destacar el increíble trabajo que realizan nuestros refugios locales. Este año te invitamos, una vez más, a adoptar una mascota durante el mes de la campaña, del 10 de agosto al 10 de septiembre.

Desde su inicio en 2015, Desocupar Los Albergues le ha dado un hogar a más de un millón de animales. Sólo el año pasado, más de 157,000 fueron adoptados. Este año queremos superar ese número. ¡Hagamos que nuestro décimo evento anual sea el más grande hasta ahora!

¿Qué es Desocupar Los Albergues?

Desocupar Los Albergues es una campaña anual para salvar animales de refugios en todo el país. Algunos refugios organizan eventos durante el mes de la campaña y te invitamos a que nos apoyes con la esperanza de que encuentres a la mascota adecuada para ti.

¿Cuándo es Desocupar Los Albergues 2024?

Nuestro evento dura aproximadamente 30 días, del 10 de septiembre al 10 de agosto. En honor al décimo aniversario, la iniciativa de donación se extenderá del 1 de agosto al 30 de septiembre.

Por favor, consulta con tu refugio local para conocer sus horarios de operación y procedimientos de adopción.

¿Cómo adopto una mascota durante Desocupar Los Albergues?

Cada refugio es diferente. Mira la lista a continuación y haz clic en ella para visitar los sitios individuales y seguir su proceso de adopción.

¿Puedo ayudar incluso si no quiero adoptar una mascota?

¡Por supuesto, tus donaciones son muy importantes y necesarias! Los refugios y hogares temporales hacen todo lo posible por los animales, pero para hacer más, necesitan fondos. Este año, NBC y Telemundo han reservado $25,000 para los refugios. Cualquier cantidad que dones, igualaremos la donación mientras aún queden fondos.

Aprovecha esta oportunidad para ampliar tu familia. Obtén más información sobre Desocupar Los Albergues, haz clic aquí. ¡Vamos a Desocupar Los Albergues! Aquí esta la lista completa de los refugios participantes en Chicago y sus alrededores:

4 Paws 4 U 4 Ever

29 W. 150 Roosevelt Road, West Chicago, IL 60185

(630) 293-8772

Anti-Cruelty

157 W. Grand, Chicago, IL 60654

(312) 644-8338

Anderson Humane

1000 S. La Fox St., South Elgin, IL 60177

(847) 697-2880

Animal Care League

1011 Garfield St., Oak Park, IL 60304

(708) 848-8155

Border Tails Rescue

2975 N. Milwaukee Ave., Northbrook, IL 60062

(847) 813-5774

CatNap from the Heart

1101 Beach Ave., La Grange Park, IL 60526

(708) 352-3914

Chicago Animal Care and Control

2741 S. Western Ave., Chicago, IL 60608

(312) 747-1406

Community Animal Rescue Effort

4927 Main St., Skokie, IL 60077

(847) 705-2653

DuPage County Animal Services

120 N. County Farm Road, Wheaton, IL 60187

(630) 407-2800

Greater Chicago Cage Bird Society Rescue

317 S. Ardmore, Villa Park, IL 60181

(630) 640-4924

Heartland Animal Shelter

586 Palwaukee Dr., Wheeling, IL 60090

(847) 296-6400

Humane Indiana

421 45th St., Munster, IN 46321

(219) 922-3811

Humane Society of Hobart

2054 E. State Road 130, Hobart, IN 46342

(219) 942-0103

Hooved Animal Humane Society

10804 McConnell Road, Woodstock, IL 60098

(815) 337-5563

IAMRA - Illinois Alaskan Malamute Rescue Association

200 E. Evergreen Suite 123, Mount Prospect, IL 60056

(847) 735-9466

Kankakee County Animal Control

1270 Stanford Dr., Kankakee, IL 60901

(815) 937-2949

Kendall County Animal Control

802 W. John St., Yorkville, IL 60560

(630) 553-9256

Kitties For Keeps Rescue

PO Box 285, Chicago Ridge, IL 60415

(708) 887-8337

Lakeshore Paws Inc*

4611 Evans Ave., Valparaiso, IN 46385

(219) 476-7297

McHenry County Animal Control

100 N. Virginia St., Crystal Lake, IL 60014

(815) 459-6222

Michiana Humane Society

722 Indiana Hwy 212, Michigan City, IN 46360

(219) 872-4499

Orphans of the Storm

2200 Riverwoods Road, Riverwoods, IL 60015

(847) 945-0235

PAWS Chicago

1997 N. Clybourn, Chicago, IL 60614

(773) 935-7297

Pet Profile Rescue

13601 Longview Dr., Homer Glen, IL 60491

(630) 219-9703

Paws and Claws Cat Rescue

829 Chicago Ave., Evanston, IL 60202

(224) 307-2900

Peoria County Animal Protection Services

2600 NE Perry Ave., Peoria, IL 61603

(309) 672-2440

Porter County Animal Shelter

3355 Bertholet Blvd., Valparaiso, IN 46383

(219) 465-3550

Renko Animal Rescue

26625 Grande Poplar Dr. Plainfield, IL 60585

(630) 708-2008

Rover Rescue of Illinois

PO Box 4074, Kane, IL 60507

(630) 897-7454

SAYv Animal Organization

1147 Brook Forest Ave. Unit 604, Shorewood, IL 60404

(386) 848-6366

South Suburban Humane Society

2207 W 183rd St., Homewood, IL 60430

(708) 960-3240

St. Sophia's Forgotten Felines

525 W. Roosevelt Road, Wheaton, IL 60187

(847) 773-7639

The Moon Dog Farm

PO Box 1552, Sauk Village, IL 60411

(928) 288-6097

The Refuge for Saving the Wildlife, Incorporated

2720 Dundee Road Suite 229, Northbrook, IL 60062

(847) 509-1026

Traveling Tails Dog Rescue

Palos Heights, IL 60463

(708) 351-0143

Treasured Friends Animal Rescue

711 US Hwy 41, Schererville, IN 46375

(219) 381-8562

Treasured Friends Inc*

121 N. Wood St., Griffith, IN 46319

(219) 381-8562

Trio Animal Foundation

4911 W. Patterson Ave., Chicago, IL 60641

(312) 909-9680

Wright Way Rescue

5915 Lincoln Ave., Morton Grove, IL 60053

(847) 728-5434