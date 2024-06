CNBC: directora ejecutiva de 92 años se convierte en una de las mujeres más ricas en EEUU con $700 millones

Joan Payden es una de las mujeres más ricas de Estados Unidos. A sus 92 años, es también una de las más ancianas.

Payden es la directora ejecutiva de Payden & Rygel, una empresa de administración de dinero con sede en Los Ángeles que fundó en 1983 después de dejar su trabajo y vaciar su 401(k), según Forbes. En la actualidad, la empresa gestiona más de $161,000 millones en bienes y casi 240 empleados en varias oficinas, según su sitio web.

Los bienes de Payden han crecido con la empresa: Al ser una dueña mayoritaria se estima que cuenta con un patrimonio de $700 millones y fue recién agregada a la lista del 2024 publicada por Forbes de las mujeres más ricas de Estados Unidos que fueron "self-made". Es decir, que se hicieron a si mismas.

El camino al éxito de Payden tomó varias décadas. Después de estudiar su carrera universitaria en matemáticas y física en el Trinity College en Washington D.C., Payden se convirtió en una de las pocas ingenieras en Nueva Jersey en compañías de aceite refinado en los 1950. Sin embargo, fue víctima de una ola de despidos masivos tres años después de acuerdo con Forbes.

Decepcionada ella se desvió un poco y miró hacia el sector financiero donde podría usar su conocimiento en matemática y posteriormente consiguió una posición de asociada en Merrill Lynch. "Fui escogida con un 25% de descuento porque no sabía la diferencia entre los bonos o las acciones," Payden dijo a Los Angeles Times en 1999.

En un par de años, Payden se mudó a Los Ángeles para unirse con Scudder, Stevens & Clark, una firma prestigiosa de manejo dinero. Allí se convirtió en la primera socia mujer de la firma. Ella falló al menos uno de esos intentos porque ella "no jugaba golf" en una reunión anual en un curso de solo hombres. Payden le dijo a estudiantes en Notre Dame en el 2011.

“Celebraban sus reuniones anuales en un campo de golf muy grande y prestigioso y, por supuesto, no dejaban entrar a las mujeres," Payden dijo. “Así que me senté en el porche."

Tal vez por experiencias como esta, Payden dijo que ella nunca quería que su género definiera su carrera: "Soy una buena asesora financiera o no lo soy," Payden dijo a la revista de exalumnos de Trinity en el 2013.

En 1983, no quería quedarse "estancada en el mismo sitio" durante otra década y decidió emprender su propio camino, explicó a los estudiantes de Notre Dame. Reclutó a su colega Sandra Rygel para que se uniera a ella, cobró su 401(k) por una cantidad no revelada de capital inicial y formó Payden & Rygel.

En ese momento, Payden no estaba totalmente convencida de que el movimiento diera resultados."Siempre hay preocupaciones. Cuando creé la compañía, me preocupaba que no llegaran clientes," le dijo a Los Angeles Times. "Pero eso no era un problema."

Desde entonces, Payden ha construido su firma y se ha convertido en una de las más grandes en manejo de dinero privado en los Estados Unidos. Su antiguo empleador Scudder, Stevens & Clark fue adquirido por la aseguradora suiza Zurich Insurance Group por casi $1.7 billones en 1997.

El consejo que Payden le daría a los emprendedores que están inseguros sobre hacer el gran salto :"Cuando saltas en el lago, no puedes pensar en ahogarte," ella le dijo a la revista de exalumnos de Trinity, agregando que no tiene ningún tipo de arrepentimiento. "En el momento, y ciertamente ahora está claro, el riesgo de “no hacer” superaba el riesgo de “hacer."

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Tom Huddleston Jr. para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.