CNBC: Algunas de las mejores universidades del país están eliminando los préstamos estudiantiles

Lo que debes saber A raíz de la batalla por la condonación de préstamos estudiantiles, un número creciente de universidades están eliminando la deuda educativa desde el principio.

Aproximadamente dos docenas de escuelas tienen ahora políticas de “no préstamo”, lo que significa que cubrirán el 100% de la necesidad de ayuda financiera de un estudiante universitario con subvenciones en lugar de préstamos estudiantiles.

Sin una condonación amplia de préstamos estudiantiles, algunas universidades tienen una nueva estrategia para evitar que los estudiantes se ahoguen en deudas.

Aproximadamente dos docenas de escuelas han introducido políticas de “no préstamo”, lo que significa que están eliminando por completo los préstamos estudiantiles de sus paquetes de ayuda financiera.

“La universidad es cara; tenemos que asegurarnos de mantenerla accesible”, dijo Nicole Hurd, presidenta de Lafayette College en Easton, Pennsilvanya.

El estadounidense promedio tiene más de $92,000 en deudas, lo que incluye tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, hipotecas y más.

Colegios y universidades que satisfacen plenamente las necesidades financieras calculadas de los estudiantes sin préstamos

Amherst College (Amherst, Massachusetts)

Bowdoin College (Brunswick, Maine)

Brown University (Providence, Rode Island).

Colby College (Waterville, Maine)

Dartmouth College (Hanover, New Hampshire)

Davidson College (Davidson, North Carolina)

Duke University (Durham, North Carolina)

Grinnell College (Grinnell, Iowa)

Harvard College (Cambridge, Massachusetts)

Lafayette College (Easton, Pennsylvania)

Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, Massachusetts)

Northwestern University (Evanston, Illinois).

Pomona College (Claremont, California)

Princeton University (Princeton, New Jersey)

Smith College (Northampton, Massachusetts)

Swarthmore College (Swarthmore, Pennsylvania)

University of Pennsylvania (Philadelphia, Pennsylvania)

Vanderbilt University (Nashville, Tennessee)

Vassar College (Poughkeepsie, New York)

Washington University in St. Louis (St. Louis, Missouri).

Wesleyan University (Middletown, Connecticut).

Williams College (Williamstown, Massachusetts) .

Yale University (New Haven, Connecticut)

Fuente: The Princeton Review / Información para octubre de 2023

En Lafayette, las necesidades financieras de las familias con ingresos familiares de hasta 200.000 dólares se cubren mediante subvenciones y estudios de trabajo, sin ningún préstamo.

“Tenemos la obligación moral de asegurarnos de que nuestras familias de ingresos bajos y moderados sepan que la universidad es la mejor inversión que pueden hacer en sí mismos”, dijo Hurd.

Colby College en Waterville, Maine, ha tenido una política de no préstamos desde 2008.

Para Terra Gallo, estudiante de último año con especialización en política ambiental, “la política de no préstamo de Colby y el hecho de que se satisfaga y tenga en cuenta la necesidad demostrada fue algo importante tanto para mí como para mi familia”.

Bajo el llamado plan SAVE, por sus siglas en inglés, aquellos que recibieron un préstamo original de 12,000 dólares o menos, por ejemplo, verán su deuda perdonada al cabo de 120 pagos.

“Conozco a mucha gente que está muy endeudada”, añadió Gallo, de 21 años. “Eso era algo que no quería”.

Jackie Hardwick, estudiante de último año de Colby, de Jacksonville, Florida, también dijo que el costo de asistencia era lo principal que estaba considerando al buscar universidades.

“Esa era la preocupación número uno que tenía en mente”, dijo, destacando el apoyo de Colby a la ayuda financiera y a los beneficiarios de becas Quest Bridge como ella.

Hardwick, de 21 años, que tiene una doble especialización en estudios globales y estudios de Asia oriental, dijo que no se inscribiría en Colby sin sus becas o si tuviera una contribución familiar esperada mayor, que, según ella, todavía es “bastante considerable”.

“Para nosotros, el mensaje de no prestar préstamos es increíblemente poderoso, especialmente cuando tantas familias están lidiando con preocupaciones muy reales sobre el costo de la educación superior”, dijo Randi Maloney, decano de admisiones y ayuda financiera de Colby.

Las comunidades latinas son las más afectadas. Video por Jacqueline Mata. Para más información, visita cnbc.com/espanol

“Un beneficio mutuo para las escuelas y los estudiantes”

“Estas escuelas han abordado la mayor preocupación de los estudiantes y los padres, que es asumir demasiadas deudas”, dijo Robert Franek, editor en jefe de The Princeton Review y autor de “The Best 389 Colleges”.

“Les están diciendo a los estudiantes y a los padres: ‘Los vemos y los escuchamos’”.

Además, tales programas probablemente darán como resultado que más estudiantes presenten solicitudes, lo que también puede aumentar el rendimiento de una universidad (o el porcentaje de estudiantes que eligen inscribirse después de ser admitidos), lo cual es una estadística importante para las escuelas, añadió Franek.

“Es beneficioso para las escuelas y los estudiantes”.

“Por lo general, verá un aumento bastante considerable en el número de solicitudes de admisión”, dijo Forrest Stuart, vicepresidente de gestión de inscripciones de Lafayette.

“Pone a su escuela en el mapa”, dijo. Y “cuanto más pueda dar a conocer su nombre, más sólida será la clase social que podremos formar”.

Cuando el gobierno de Joe Biden vuelva a activar el sistema de préstamos estudiantiles de $1.7 billones, los prestatarios latinos enfrentarán dificultades adicionales debido a las desigualdades económicas.

“Sin préstamo no significa gratis”

Por supuesto, los estudiantes aún pueden tener que pagar la contribución familiar esperada, así como otros costos, incluidos libros y tarifas. También podría haber un requisito de estudio y trabajo, según la escuela.

Incluso si una escuela tiene una política de no préstamo, eso no impide que un estudiante o una familia pida dinero prestado para ayudar a cubrir su contribución.

“Sin préstamo no significa gratis”, señaló Franek.

Hardwick, por ejemplo, tiene seis trabajos a tiempo parcial en el campus para sustentar la contribución esperada de ella y su familia.

“Tengo que ayudar a mi familia siempre que puedo”, dijo.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Jessica Dickler, para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.