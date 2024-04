Amazon empezará a vender sus carritos de compra inteligentes a otros minoristas, según anunció la compañía el miércoles, en lo que supone su último intento de convertir su tecnología Dash Cart en un servicio.

Un par de tiendas Price Chopper y McKeever's Market ubicadas en Kansas y Missouri están probando los carros de supermercado inteligentes, que rastrean y cuentan los artículos mientras los clientes compran, dijo Amazon.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Amazon lanzó el Dash Cart en 2020 en su cadena de supermercados Fresh antes de añadirlo a tiendas selectas de Whole Foods. Utilizan una combinación de visión por ordenador y sensores para identificar los artículos a medida que se colocan en las bolsas dentro del carrito. A medida que los compradores añaden y quitan artículos, una pantalla en el carrito ajusta el precio total en tiempo real.

Amazon sigue un modelo similar al de su tecnología sin cajeros "Just Walk Out". Just Walk Out se concibió inicialmente para su uso en las tiendas de conveniencia Amazon Go, hasta que Amazon empezó a vender el sistema a minoristas de terceros en aeropuertos, estadios, hospitales y otros lugares.

Aunque ha registrado más usuarios de Just Walk Out de terceros, Amazon ha retirado la tecnología de muchas de sus propias tiendas de alimentos. A principios de este mes, Amazon dijo que eliminaría Just Walk Out de algunas tiendas Fresh y de las dos tiendas Whole Foods donde estaba instalado. Las tiendas de conveniencia Go y las tiendas Fresh más pequeñas de la empresa en el Reino Unido seguirán utilizando la tecnología, mientras que ampliará los Dash Carts en sus tiendas Fresh de Estados Unidos.

Los equipos de Amazon que trabajan en Just Walk Out, Dash Carts y otras tecnologías para tiendas físicas fueron algunos de los afectados por los despidos a principios de este mes.

El miércoles, Amazon dijo que tiene "la firme convicción de que la tecnología Just Walk Out será el futuro de las tiendas que tienen una selección curada donde los clientes pueden entrar, tomar el pequeño número de artículos que necesitan, y simplemente salir".

Just Walk Out se basa en un conjunto de cámaras y sensores repartidos por toda la tienda que controlan qué artículos cogen los compradores y los cargan automáticamente cuando se marchan. Amazon y otras empresas emergentes que han desarrollado sistemas similares de caja sin cajero tardaron en lanzarlos en tiendas de mayor formato, introduciéndolos originalmente en tiendas de conveniencia, debido a la compleja y costosa tecnología que implican.

Estos sistemas fueron objeto de escrutinio a principios de este mes después de que informes de Gizmodo y otros afirmaran que la tecnología Just Walk Out de Amazon se basaba en moderadores humanos que "te vigilaban mientras comprabas". Muchos de los informes citaban una historia de mayo de 2023 de The Information que decía que Amazon utiliza aproximadamente 1,000 empleados en la India para revisar las transacciones JWO y etiquetar las imágenes para ayudar a entrenar los modelos de IA que lo hacen funcionar.

Amazon dijo que los informes de que los trabajadores observaban a los clientes desde lejos son "falsos", aunque admitió que los empleados humanos son responsables de etiquetar y anotar los datos de las compras.

"Los asociados no ven vídeos en directo de los compradores para generar recibos, de eso se encargan automáticamente los algoritmos de visión por ordenador", dijo la empresa. "Esto no difiere de cualquier otro sistema de IA que valore mucho la precisión, donde los revisores humanos son habituales".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Annie Palmer para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.