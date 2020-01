Kate del Castillo, la villana de “Bad Boys for Life”

LOS ÁNGELES - Una como su temible enemiga y la otra como su compañera policía y expareja sentimental, Kate del Castillo y Paola Núñez aportan el poder latino y femenino y van "a la caza" de Will Smith en "Bad Boys for Life", nueva entrega de esta famosa saga de acción que coprotagoniza Martin Lawrence.

Juntas de nuevo tras "La Reina del Sur", Del Castillo y Núñez se ponen a las órdenes de los directores Adil El Arbi y Bilall Fallah en esta tercera entrega de "Bad Boys" que se estrena el viernes en Estados Unidos y que retoma a los dos famosos y peculiares detectives de Miami ahora enfrentándose a una temible organización criminal mexicana.

Dos mujeres mexicanas en una saga como "Bad Boys" y con papeles importantes, no de adorno. Quizá esto hace unos años no era factible.

Kate del Castillo: Estamos muy orgullosas, muy contentas. Lo hemos platicado ella y yo. Como mexicanas, es raro. Estamos muchos latinos trabajando acá en diferentes series, pero en una película así, de una franquicia tan grande, que las dos somos fans, que crecimos con esa franquicia, es así como un honor. Y queremos ver muchos más nombres latinos en este tipo de películas.

Paola, has dicho en el pasado que te gusta mucho cómo esta película representa a las mujeres.

Paola Núñez: Creo que tiene algo que ver con que no somos adornos. Mi personaje Rita es una mujer que no solo es la exnovia de Mike (Will Smith), no solo estamos ahí para vernos bonitas, no solo es como la protagonista femenina. Es algo más. Es una mujer fuerte, un personaje que tiene contenido, que tiene relevancia, que tiene una historia.

Eso es lo que a mí me gusta. Es difícil en este tipo de películas que eso se dé. Por lo general, la mujer nada más está ahí para verse bonita. Pero este no es el caso.

KDC.- ¡Aunque te ves muy bonita!

PN.- (Risas) Gracias, gracias...

Tampoco es el caso del personaje de Kate del Castillo, que es la mala malísima de la película.

KDC.- Soy la mala malísima, ¡pero eso es lo que tú dices! Yo la veo desde otro punto de vista (sonríe). Desde el punto de vista de Isabel (su personaje), yo me volví mala porque me traicionaron. La burra no era arisca: la hicieron.

Ahí queda el argumento de la defensa.

KDC.- Y no deja de ser una mujer inteligente, que se ha hecho a ella misma. No requiere de nadie. Por lo menos, las cosas están cambiando en el sentido de que hay más personajes diferentes. Seguimos haciendo las prostitutas, las sirvientas que no hablan ni siquiera inglés... Pero, por lo menos, ya hay otro tipo de personajes y ha ido cambiando. Lentamente, pero ahí vamos.

A los actores, en general, les encanta hacer de malos. ¿Qué placer encuentras en interpretar a personas terribles o violentas?

KDC.- A mí me parece que las villanas son lo más divertido. Es justo lo que tú no eres, lo que tú no haces. Lo divertido de ser actor es interpretar algo de lo que tú no sabes: indagar, meterte y echarte el clavado a la mente y el cuerpo de alguien más.

Tuvieron la oportunidad de trabajar con Will Smith, que dentro de las estrellas de Hollywood siempre ha tenido un brillo particular. ¿Qué viste en el set que le haga único o especial?

KDC.- La generosidad. El profesionalismo. El estar ahí para ti. Eso es la actuación: estar ahí para que la otra persona se vea mejor, para que se vea bien. Así crece la escena y crecemos todos juntos como actores. Eso es lo que tiene él y por eso está donde está.

PN.- Es una persona muy inteligente. Y, como dice Kate, es muy bondadoso. Quiere que tú brilles también, no solo él. Porque si tú brillas, él brilla y todos brillamos.

Y es un gran líder. Es lo que más me llevo de la experiencia con Will. Aprendí mucho de ver cómo se relaciona con los demás, la energía que la da a toda la producción. Está como muy consciente de las cosas que tiene que hacer. Es un gran ser humano.

De hecho, una de las claves de la película es esa generosidad y química que tienen entre Will Smith y Martin Lawrence. ¿Cómo de difícil es para unos actores lograr esa naturalidad, esa química tan fácil, que vemos en la pantalla?

KDC.- Por eso hacen esas pruebas que se llaman "chemistry test" (prueba de química), porque tienen que verte con él, tienen que ver como interactúas con él. Por eso son tan buenos los gringos: porque lo hacen. No he visto que en Latinoamérica hagan "chemistry tests", a lo mejor estoy equivocada.

Pero cuando eres buen actor y amas lo que haces, siempre vas a tratar de ser bondadoso con tu compañero.