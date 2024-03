En la gala por el derecho a salvación, ingresa una nueva habitante a La Casa de los Famosos: ¿quién es?

En una noche de duelo crucial para obtener el derecho a la salvación, La Casa de los Famosos dio la bienvenida a una habitante que, junto a Geraldine Bazán y Patricia Corcino, seguirá revolucionando las dinámicas que habían establecido en las siete semanas de convivencia.

La modelo e influencer mexicana Serrath fue presentada en la gala por Nacho Lozano y Jimena Gállego, previo a su ingreso a La Casa del reality número uno de la televisión hispana en Estados Unidos, que tiene como premio para el ganador un maletín con $200,000 en efectivo.

En febrero pasado, surgieron versiones de que Serrath era pareja de Guty Carrera, pero ella lo negó en un post en su cuenta de Instagram, aunque sí admitió que el modelo le pidió que lo esperara a su salida de La Casa de los Famosos.

"Amores para que no se mal interprete nada dejo este comunicado para aclarar que GutyCarreraT y yo no somos novios. Él me hizo una llamada antes de entrar a La Casa para decirme que lo esperara acá afuera; pero entiendo que en el show pueden suceder cosas y yo prefiero que él haga su vida y yo seguiré con la mía. Le deseo el mayor de los éxitos. Ha sido un placer apoyarlo”, escribió Serrath el 7 de febrero.

Este tema fue abordado al detalle por Nacho y Jimena con Serrath, quien habló de definir su estrategia hasta ver cómo la recibe Guty. "¿Lo conoces?", le preguntó Jimena.

"Lo desconozco muy bien", dijo. "Estábamos saliendo, estábamos conociéndonos. Él me dijo segundos antes de entrar al reality, 'esperáme por favor; no salgas con nadie'".

¿QUIÉN ES SERRATH?

Isis Serrath Gutiérrez, conocida simplemente como Serrath, es una actriz e influencer con millones de seguidores sumados a lo largo de su participado en distintos realities, donde ha mostrado su belleza y fuerte temperamento, dando siempre de que hablar.

De hecho, sus lanzamiento en la televisión fue en un reality y ha seguido participando en otros, como en "Top Chef VIP 2", de Telemundo.

Serrath nació en febrero de 1991, en el estado de Hidalgo, en el centro de México, y desde niña soñó con ser actriz y ser reconocida.

EL DUELO POR LA SALVACIÓN

Tras una eliminatoria que requirió una excelente memoria, capacidad de observación y rapidez física, La Divaza eliminó al otro semifinalista, Guty, y se convirtió en el retador de Aleska por el derecho a la salvación de alguno de los seis habitantes nominados.

En el duelo de tiro al blanco, La Divaza demostró que tiene afinado el lanzamiento para derribar botes de leche y derrotó a Aleska, lo que le da el privilegio de salvar a uno de los nominados: Guty, Alana, Cristina, Romeh, Adame y La Bronca. De ellos, solo Romeh es su compañero en el cuarto Tierra.

"Esta decisión que vas a tomar es intransferible, solo tuya, Divaza, no la puedes contar, consultar, discutir, insinuarla con nadie. ¿Está claro?", le advirtió Nacho Lozano. "Clarísimo como el agua", le respondió la ganadora del duelo.

La decisión la dará a conocer el domingo, noche de posicionamiento y salvación.

