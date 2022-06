Demandan a Mariah Carey por supuesto plagio de su icónico éxito navideño

LOS ÁNGELES - Un autor de música country demandó a la cantante Mariah Carey porque supuestamente plagió el título de la popular canción navideña "All I Want for Christmas Is You" de una composición que publicó él mismo cinco años antes.

El demandante, Andy Stone, pide $20 millones en compensación, a pesar de que, más allá del título, su tema y el de Carey no comparten ninguna similitud ni en la melodía ni en la letra.

Stone, que actúa bajo el nombre artístico de Vince Vance & the Valiants, considera que es poseedor de los derechos del título utilizado en ambas composiciones.

En su demanda, presentada en un juzgado de Nueva Orleans, Stone argumenta que escribió la canción en 1989 y "comenzó a sonar de manera frecuente en la radio durante las navidades de 1993".

Un año después, Carey y su coautor, Walter Afanasieff, publicaron "All I Want for Christmas Is You", que se convirtió en un clásico instantáneo de las fiestas navideñas.

Así, Stone define la canción de Carey como un "trabajo derivado" de su obra y reclama compensaciones tanto a Carey y Afansieff como a la discográfica Sony Music.

"All I Want For Christmas Is You" se ha convertido en el himno navideño por excelencia de Estados Unidos hasta el punto de que la presencia de Carey es obligatoria en la ceremonia que la ciudad de Nueva York organiza anualmente para dar comienzo a las fiestas.

La artista, que publicó el tema en 1994, llegó a protagonizar un musical con el título de la canción todos los inviernos entre 2014 y 2019, en el Beacon Theatre de Manhattan.

El tema ha vendido más de 10 millones de copias en EEUU, donde está certificado como sencillo de platino y, según la revista The Economist, generó más de $60 millones entre 1994 y 2016.

En 2019, 25 años después de su lanzamiento, el sencillo se colocó en el número uno de las lista de ventas y reproducciones por internet de Estados Unidos.