Algunas partes del área de Chicago despertaron este viernes con más de 8 pulgadas de nieve, gracias a un sistema de tormentas invernales que el jueves por la tarde y hasta la noche arrojó copos pesados y húmedos en gran parte de los suburbios del noroeste.

Pero aún no ha parado.

Según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS), los condados McHenry, Lake, DeKalb, Kane, DuPage y el norte y el centro de Cook permanecen bajo una advertencia de tiempo invernal hasta las 7 a.m. del viernes. A medida que la nieve continúa cayendo en esas áreas, los viajeros de la mañana pueden esperar encontrar acumulación de nieve fangosa en las carreteras y aceras sin tratar.

Y aunque gran parte del condado Cook experimentó cierta acumulación, los suburbios en el extremo norte y oeste recibieron la peor parte de la tormenta, incluidas zonas cercanas a la frontera entre Illinois y Wisconsin, donde se han reportales miles de cortes de energía.

Totales de nieve, cierre de escuelas

En el área de Milwaukee, a medida que la nieve continúa cayendo, más de 60,000 hogares permanecen sin electricidad, informa WTMJ. Alrededor de la frontera entre Illinois y Wisconsin en partes del condado Lake, el equipo de Primera Alerta estima que algunas áreas recibieron más de 7 pulgadas de nieve.

Según el Centro de Cierre de Emergencia, al menos tres escuelas en Zion han cambiado al aprendizaje virtual y algunas escuelas en Lake Forest y Waukegan empezarán más tarde.

En el condado McHenry, el último informe de nevadas del NWS muestra que Woodstock está registrando alrededor de 5 pulgadas de nieve. Los totales de nieve en Algonquin están llegando a 5 pulgadas, Hebron está midiendo totales de nieve a 8.5 pulgadas y Bull Valley está registrando 9.6 pulgadas de nieve, dijo el NWS.

En el condado Lake, los totales de nieve de Mundelein están llegando a 6 pulgadas. En el condado DeKalb, Genoa ha registrado 4.2 pulgadas.

En general, algunas partes de los condados Boone, McHenry y Lake están registrando entre 5 y 9 pulgadas, dijo el equipo de Primera Alerta.

Se estima que Wheaton recibió alrededor de 5 pulgadas de nieve, con estimaciones que muestran que Bartlett recibió entre 5 y 6 pulgadas de nieve. En el centro del condado Cook, esos totales de nevadas siguen siendo más bajos, entre 2 y 4 pulgadas.

Condiciones de carreteras

Las carreteras resbaladizas y fangosas persisten en toda el área de Chicago, y todavía caen copos en algunas áreas.

En un informe en vivo en Huntley, donde cayeron entre 5 y 8 pulgadas de nieve, se informa que las nevadas parecen estar disminuyendo y que los caminos, aunque resbaladizos en algunos lugares, parecen estar despejados.

Sin embargo, la visibilidad sigue siendo baja en algunas partes y se han informado líneas eléctricas caídas en el condado McHenry.

Puedes verificar las condiciones de las carreteras cerca de usted utilizando la herramienta Cómo moverse por Illinois del Departamento de Transporte de Illinois.

Pronóstico del tiempo

Según Primera Alerta, algunas nevadas dispersas permanecerán en el área durante el viaje de la mañana, pero gran parte de la nieve caerá antes de las 7 a.m., según los modelos de pronóstico.

Sin embargo, algunas lluvias de nieve o ráfagas podrían continuar durante la tarde.

Se espera que las temperaturas se mantengan por debajo del promedio, con temperaturas máximas entre los 30 y los 35 grados.

Y aunque el sábado permanecerá mayormente seco durante el día, un sistema que se mueva tarde el sábado por la noche podría generar una acumulación adicional de nieve durante la noche y el domingo de entre 1 y 2 pulgadas.

Se espera que las temperaturas del fin de semana se mantengan entre los 30 grados.