Tiempo severo en el pronóstico de Chicago con riesgo de fuertes aguaceros, granizo y tornados aislados

El lunes se pronosticaban condiciones bochornosas y húmedas, lluvias y tormentas y la posibilidad de tiempo severo para el área de Chicago, según NBC 5 Storm Team y El Tiempo Primera Alerta.

"Se sentirá un poco veraniego", dijo el meteorólogo de NBC 5, Pete Sack, sobre los índices de calor del lunes.

Según Sack, el lunes por la mañana comenzó con sol, aunque en algunas partes al norte y al oeste se podrían ver lluvias dispersas. Se espera que las temperaturas suban a los 80 grados alrededor de las 12 p.m. Se espera que algunas partes a lo largo de la orilla del lago permanezcan un poco más frías, añadió Sack.

Alrededor de las 12 p.m., el área de Chicago también verá posibilidades de lluvias y tormentas eléctricas, dijo Sack, ya que se espera que llegue una primera ronda de condiciones tormentosas.

Cerca de las 3 p.m., está previsto que llegue una segunda ronda de tormentas que duraría hasta primeras horas de la tarde. En los suburbios del sur, las lluvias y tormentas podrían continuar hasta las 9 p.m., dijo Sack.

También se esperaba que las temperaturas subieran el lunes por la tarde, alcanzando los 80 grados, añadió Sack.

De acuerdo con el Centro de Predicción de Tormentas, la mayor parte del área de Chicago el lunes tendrá un riesgo "leve" de tiempo severo, que se ubica en el nivel dos de cinco en la escala de tiempo severo del SPC.

Las tormentas del lunes traen consigo posibilidades de vientos dañinos de hasta 60 millas por hora, granizo de gran tamaño y fuertes aguaceros, dijo Sack.

"Un tornado aislado no está descartado", añadió Sack.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la mayor probabilidad de tiempo severo el lunes fue entre las 12 p.m. y 8 p.m., y al norte de la I-80.

Scattered t-storms are likely this afternoon into early this evening. A few storms could become severe, capable of producing large hail & locally damaging winds, particularly north of a Pontiac to Rensselaer line. The severe weather threat is primarily between noon and 7 PM. pic.twitter.com/xTQfNxOmo7