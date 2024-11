Prepárate: se acerca un clima mucho más fresco así como la primera nevada de la temporada en el área de Chicago.

"Ha llegado una masa de aire más frío", dijo la meteoróloga de NBC 5 Alicia Roman el miércoles por la mañana, señalando que el martes hubo temperaturas de alrededor de 60 grados.

Temprano el miércoles, las temperaturas estuvo en los 40 grados, con lluvia y fuertes aguaceros en algunas partes, incluidos los condados de Will, Kankakee y DuPage. Se espera que esa lluvia llegue a Chicago alrededor de las 8 a.m., y luego se retire rápidamente a media mañana, dijo Roman.

Alrededor de las 2 p.m., se espera otra ronda de precipitaciones, comenzando en los condados del norte. Alrededor de las 5 p.m., justo a tiempo para la hora pico del viaje vespertino, es probable que esa lluvia fuera una mezcla de lluvia y nieve, dijo Roman.

Para el miércoles por la noche, entre las 7 p.m. y las 8 p.m., se espera que nevadas ligeras lleguen a Chicago. Durante la madrugada, la nieve podría volverse más "intensa", dijo Roman, y caería más nieve alrededor de las 7 a.m. el jueves por la mañana.

Las cosas se pondrán aún más pesadas a partir de ahí, dijo Roman.

"Ráfagas más intensas de nieve pesada y húmeda alrededor de las 8 a.m., 9 a.m., 10 a.m., el jueves por la mañana", dijo Roman. "Podríamos ver acumulaciones de nieve fangosa, especialmente en superficies cubiertas de hierba".

Se espera que la nieve vuelva a convertirse en lluvia alrededor de la 1 p.m. o las 2 p.m., dijo Roman.

"Todo lo que se acumule será arrastrado por la lluvia", agregó Roman.

Según Roman, se espera que la temperatura máxima del miércoles fuera de 47 grados. La temperatura máxima bajaría a 42 grados el jueves, aunque las temperaturas por sensación térmica podrían hacer que las cosas se sientan más frías.

Si bien las temperaturas se mantendrán en los 40 grados hasta el final de la semana laboral, volverán a subir a los 50 grados para el fin de semana, dijo Roman. Pero el aire más cálido durará poco.

Para el Día de Acción de Gracias, se espera una temperatura máxima de 38 grados, con temperaturas aún más frías probablemente para el Viernes Negro.

Clima invernal, "ciclón bomba" en otras partes

Los primeros copos de nieve de la temporada en Chicago llegan cuando una gran tormenta azotó el noroeste de EE. UU., azotando la región con fuertes vientos y lluvia, causando cortes de energía generalizados y derribando árboles que mataron al menos a una persona.

El Centro de Predicción Meteorológica emitió riesgos de lluvia excesiva hasta el viernes y los avisos de vientos con fuerza de huracán estuvieron vigentes mientras el río atmosférico más fuerte, una gran columna de humedad, que California y el Noroeste del Pacífico han visto esta temporada abrumaba la región. El sistema de tormentas que azotó el país a partir del martes se considera un “ciclón bomba”, que ocurre cuando un ciclón se intensifica rápidamente.

Las áreas que podrían ver lluvias particularmente severas probablemente se extenderán desde el sur de Portland, Oregon, hasta el norte del área de San Francisco, dijo Richard Bann, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional.

“Tenga en cuenta el riesgo de inundaciones repentinas en elevaciones más bajas y tormentas invernales en elevaciones más altas. Este será un evento impactante”, dijo.

¿Qué es un ciclón bomba?

Un ciclón bomba ocurre durante la intensificación rápida de un ciclón ubicado entre los trópicos y las regiones polares, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Puede suceder cuando una masa de aire frío choca con una masa de aire cálido, que es algo que puede ocurrir sobre las aguas oceánicas, dijo la agencia.

La medida necesaria para determinar si un ciclón puede clasificarse como un ciclón bomba puede ser complicada, pero en gran medida se trata de una caída rápida de la presión. El Servicio Meteorológico Nacional mide la presión atmosférica en milibares. Si una tormenta disminuye 24 milibares o más en 24 horas o menos, puede considerarse un ciclón bomba, dijo Stephen Baron, un pronosticador del servicio meteorológico en Gray, Maine.

"Yo diría que la intensificación rápida de los huracanes es uno de los momentos más comunes en que lo vemos", dijo Baron. "Lo vemos con los del noreste ocasionalmente".

¿Por qué está sucediendo esto en la Costa Oeste?

El Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional ha emitido riesgos de lluvia excesiva a partir del martes y hasta el viernes debido a la poderosa tormenta esperada en el norte de California y el Noroeste del Pacífico. La tormenta está llegando mientras la región experimenta un río atmosférico, que es una larga columna de humedad, sobre el Océano Pacífico.

El Centro de Predicción Meteorológica dijo que la tormenta se intensificó lo suficientemente rápido como para ser considerada un ciclón bomba.

Los ciclones bomba pueden ocurrir en muchos lugares y no son exclusivos de la Costa Oeste. Pueden aparecer en varias partes de los océanos del mundo, incluido el Pacífico noroeste y el Atlántico norte.