El tiempo de Chicago: Se avecina la posibilidad de lluvias y tormentas severas

Un día caluroso y tormentoso con la amenaza de tiempo severo se espera para el área de Chicago el lunes, con algunos despertares con lluvia y truenos y la posibilidad de más lluvias y tormentas para la tarde.

Temprano el lunes, ya estaba lloviendo en algunas partes, con un radar en vivo que mostraba algunas tormentas pasando sobre el sur de los condados de Lake y el norte de Cook. Como parte de ese sistema, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió vientos de hasta 30 millas por hora y granizo del tamaño de una moneda de cinco centavos para partes de Waukegan, Gurnee y el norte de Chicago.

A las 6:15 a.m., la Administración Federal de Aviación emitió una parada en tierra en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago debido a tormentas eléctricas. Se espera que esa parada en tierra durara al menos hasta las 7:45 a.m., dijo la FAA.

Se emitieron avisos de tormenta severa en los condados de Lake, Porter y LaPorte en Indiana, con alertas que expiraban entre las 8:30 a.m. y las 8:45 a.m. Se emitió otra para el sureste del condado de Cook y partes de los condados de Will y Kankakee en Illinois.

Alrededor de las 10 a.m., se espera que las lluvias y tormentas se movieran sobre el lago Michigan, dijo la meteoróloga de NBC 5 Alicia Roman. Sin embargo, por la tarde, había una mayor probabilidad de lluvias y tormentas más generalizadas, algunas con el potencial de volverse fuertes o severas.

En ese momento, toda el área de Chicago estará bajo un riesgo "leve" de tiempo severo, que cae como nivel dos de cinco en la escala de tiempo severo del Centro de Predicción de Tormentas.

En ese momento, todos los peligros meteorológicos estarán en juego, dijo Roman, con fuertes lluvias, ráfagas de viento de hasta 60 millas por hora, granizo dañino e inundaciones repentinas localizadas.

Además, no se puede descartar la posibilidad de un tornado, dijo Roman.

Se espera que las tormentas y los chubascos continúen hasta alrededor de la medianoche, dijo Roman. Algunas lluvias continuarían durante la noche, con probabilidades de chubascos y tormentas durante el viaje matutino del martes, especialmente en los condados del norte de Chicago, dijo Roman.

Las temperaturas del lunes también seguirán siendo húmedas, con alta humedad y temperaturas de entre 85 y 89 grados.

Para el martes, se esperaba que las temperaturas bajaran a los 70 grados, dijo Roman.