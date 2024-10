Daños del huracán Milton en Florida: muertes, colapsos de grúas y cortes de energía

El huracán Milton continuó su trayecto hacia el océano Atlántico el jueves después de atravesar Florida, donde dejó sin electricidad a más de 3 millones de clientes y provocó hasta unos 150 tornados. La tormenta causó numerosas muertes y agravó la miseria provocada por Helene, al tiempo que evitó que Tampa sufriera un impacto directo.

El sistema avanzó hacia el sur en las últimas horas y tocó tierra el miércoles por la noche como una tormenta de categoría 3 en Siesta Key, a unas 70 millas al sur de Tampa.

"Entenderemos mejor la magnitud de los daños a medida que avance el día", dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis. "Tenemos más por hacer, pero definitivamente superaremos esto".

Aquí hay un vistazo a lo último sobre los daños en la región:

Muertes por el huracán Milton

Hasta ahora se han reportado al menos nueve muertes relacionadas con el huracán Milton, dijeron las autoridades.

Lo que sabemos hasta ahora:

La marejada ciclónica mortal que se temía en Tampa nunca se materializó, aunque la tormenta arrojó hasta 18 pulgadas de lluvia en algunas partes del área, dijo el gobernador. La peor marejada ciclónica El agua parecía estar en el condado de Sarasota, donde el oleaje era de entre 2.5 y 3 metros, más baja que en el peor lugar durante Helene.

Al amanecer del jueves, los funcionarios repitieron que el peligro no había pasado: se emitieron avisos de marejada ciclónica para gran parte de la costa este-central de Florida y hacia el norte hasta Georgia. Se emitieron avisos de tormenta tropical a lo largo de la costa hasta Carolina del Sur. Los funcionarios de los condados de Florida más afectados, Hillsborough, Pinellas, Sarasota y Lee, instaron a las personas a quedarse en casa, advirtiendo sobre cables eléctricos caídos, árboles en las carreteras, puentes bloqueados e inundaciones.

"Les avisaremos cuando sea seguro salir", dijo en Facebook el alguacil Chad Chronister del condado de Hillsborough, donde se encuentra Tampa.

Justo en el interior de Tampa, las inundaciones en Plant City fueron "absolutamente asombrosas", según el administrador de la ciudad Bill McDaniel. Los equipos de emergencia rescataron a 35 personas durante la noche, dijo McDaniel, quien estimó que la ciudad recibió 34 cm (13.5 pulgadas) de lluvia.

“Tenemos inundaciones en lugares y a niveles que nunca había visto, y he vivido en esta comunidad toda mi vida”, dijo en un video publicado en línea el jueves por la mañana.

El jefe de policía de Sarasota, Rex Troche, dijo en una declaración en video en las redes sociales que los daños causados ​​por el huracán Milton no parecen tan graves como se temía inicialmente y que las operaciones de búsqueda y rescate están en marcha.

“Mi petición es que no se apresuren a volver a casa ahora mismo, todavía estamos tratando de evaluar lo que está pasando”, dijo Troche. “Todavía tenemos cables eléctricos caídos, todavía tenemos árboles en la carretera”.

La ciudad de Sarasota dijo en un comunicado que se insta a los residentes a seguir refugiándose en el lugar ya que se espera la marejada ciclónica hasta el jueves por la tarde y a conservar agua debido a numerosas tuberías de agua rotas en la ciudad.

La jefa de gestión de emergencias del condado de Sarasota, Sandra Tapfumaneyi, dijo que las evaluaciones de daños comenzaron el jueves por la mañana; se están despejando las carreteras y los residentes deben permanecer en el lugar.

“Tenemos cortes de energía en aproximadamente el 75% del condado, pero estamos haciendo lo mejor que podemos para evaluar la situación”, dijo Tapfumaneyi.

Según Al Roker de NBC, St. Petersburg vio 18.5 pulgadas de lluvia en las últimas 24 horas.

"Un evento de lluvia que ocurre una vez cada 1.000 años", dijo Roker.

Si bien los niveles de marejadas ciclónicas estaban bajando lentamente el jueves por la mañana temprano a lo largo de la costa oeste de Florida, continuaban a lo largo del sur, dijo Al Roker de NBC el jueves por la mañana.

El servicio meteorológico dijo que Boca Grande, Florida, podría ver una marejada de hasta 13 pies sobre el suelo si golpea al mismo tiempo que la marea alta.

NWS también dijo que era posible que se produjeran tornados hasta la madrugada del jueves en partes del centro y este de Florida.

La tormenta dejó sin electricidad a una gran parte de Florida, con más de 3.4 millones de hogares y empresas sin electricidad, según poweroutage.us, que rastrea los informes de los servicios públicos.

La tela que sirve de techo al estadio Tropicana Field, sede del equipo de béisbol Tampa Bay Rays en St. Petersburg, quedó hecha trizas por los fuertes vientos. No quedó claro de inmediato si hubo daños en el interior. Antes de que llegara la tormenta, los equipos de emergencias fueron trasladados desde una zona de preparación allí.

Varias grúas también se derrumbaron durante la tormenta.

Los residentes de St. Petersburg ya no podían obtener agua de los grifos de sus hogares debido a que una rotura en la tubería principal de agua llevó a la ciudad a cerrar el servicio. El alcalde Ken Welch había dicho a los residentes que esperaran largos cortes de energía y el posible cierre del sistema de alcantarillado

Los funcionarios estatales dijeron que completaron más de 40 rescates durante la noche y que los equipos irían puerta por puerta en algunas áreas el jueves. En Tampa, la policía dijo que rescató a 15 personas de una casa de una sola planta dañada por un árbol caído.

“Hoy estamos totalmente concentrados en las operaciones de búsqueda y rescate”, dijo el coronel Mark Thieme, director ejecutivo de la Guardia Estatal de Florida.

En Fort Myers Beach, una ciudad de unos 6,000 habitantes en la isla Estero, a unas 110 millas al suroeste de Tampa, el alcalde Dan Allers dijo a Fox News que se están realizando evaluaciones de daños.

“Nuestra preocupación inmediata es abrir la carretera para que podamos restablecer el suministro de agua, restablecer la electricidad y poder hacer que nuestros residentes regresen”, dijo Allers.

Allers dijo que los daños parecen peores que los del huracán Helene, pero no tan graves como los del huracán Ian en 2022.

