Con gran parte del área de Chicago ya bajo alerta de tiempo severo a medida que una línea cada vez más intensa de tormentas avanza hacia el norte de Illinois, ¿qué puede esperar y cuándo comienza el fin de semana del Día de los Caídos?

El viernes se emitió una vigilancia de tormenta severa para gran parte del área de Chicago y durará varias horas, lo que traerá consigo mucha incertidumbre.

He aquí un vistazo a lo que debe saber sobre el pronóstico:

Mañana de viernes

Todo el norte de Illinois fue puesto bajo vigilancia de tormenta severa hasta la 1 p.m., según el Centro de Predicción de Tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió alrededor de las 6:45 a.m. que una línea de tormentas severas se trasladaría al norte de Illinois "en las próximas horas" y esa línea conlleva la amenaza de vientos dañinos, granizo grande y posiblemente tornados. Sin embargo, la mayor amenaza se producirá hasta las 9 a.m. en áreas a lo largo y al oeste de la Interestatal 39.

"Tenemos múltiples formas de recibir advertencias", tuiteó el NWS.

A line of severe storms will move into northern IL within the next few hours bringing with it the threat for damaging winds, large hail, and possibly tornadoes. The greatest threat area through 9 AM will be areas along and west of I-39. Have multiple ways to get warnings. #ILwx pic.twitter.com/h0yZq1sR6V — NWS Chicago (@NWSChicago) May 24, 2024

La meteoróloga de NBC 5 Storm Team, Alicia Roman, dijo que la vigilancia de tormentas de la mañana estaba vinculada a una línea de tormentas que se movía a través del centro de Iowa, generando avisos de tormentas e incluso avisos de tornados a medida que avanzaba.

"Esta línea de tormentas realmente se ha mantenido unida y se ha extendido por todo Iowa", dijo Roman. "Y esa ha sido la gran pregunta. La idea era que realmente no se mantendría unida en una línea como ésta, que tal vez parte de ella se dividiría hacia el norte".

Pero eso no sucedió. En cambio, Roman dijo que la tormenta "se intensificó" y ahora "se mantiene unida".

"Así que ahora veremos cómo se mueve en nuestra área durante las horas de la mañana", dijo.

Viernes por la tarde y por la noche

La vigilancia se produce después de que el viernes se colocara en el área de Chicago un riesgo “leve” de tiempo severo, y la hora de llegada del sistema amenazaba con interrumpir los viajes a través de aeropuertos y carreteras.

Según el Centro de Predicción de Tormentas, ese riesgo “leve”, un nivel dos de cinco, cubre gran parte del área de Chicago y el noroeste de Indiana, con todo tipo de amenazas climáticas severas posibles el viernes. Sin embargo, partes de los condados de DeKalb y LaSalle, en el extremo occidental, se elevaron a un riesgo mayor de tiempo severo.

Roman dijo que las tormentas probablemente amenazarán con ráfagas de viento dañinas, pero sigue habiendo posibilidad de granizo y posiblemente incluso tornados.

"Es bajo, pero no es cero de cara a la tarde", dijo Roman.

A pesar de la alerta del viernes por la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional continuó pronosticando otra posibilidad de tiempo severo el viernes por la tarde y la noche.

"Si bien pueden ocurrir tormentas esta mañana, esta tarde y noche se producirán tormentas adicionales con una mayor probabilidad de clima severo", tuiteó el NWS.

#Memorial Day weekend will start off on the stormy side. While storms may occur this morning, additional storms with a higher chance for severe weather will occur this afternoon and evening. Be weather aware today. #ILwx #INwx pic.twitter.com/gUugYI8owJ — NWS Chicago (@NWSChicago) May 24, 2024

Pero justo antes de las 8 de la mañana, señalaron que el sistema matutino podría "modular" cualquier posible tormenta prevista para la tarde y la noche, añadiendo que esto "aumenta enormemente la incertidumbre".

El modelo de pronóstico del NBC 5 Storm Team y de El Tiempo Primera Alerta originalmente mostró un frente frío acercándose rápidamente al área de Chicago el viernes por la tarde, justo en el momento en que muchos residentes viajarán durante el largo fin de semana festivo.

Las tormentas eléctricas podrían afectar los aeropuertos de la zona, ya que las paradas en tierra podrían detener los aviones en sus puntos de salida o impedir que los vuelos salgan de O'Hare y Midway a media o última hora de la tarde.

Otra ronda de lluvias y tormentas podría llegar por la noche, aunque probablemente serán de naturaleza más dispersa, según los modelos de pronóstico.

Una vez que pase el frente, se espera que las temperaturas bajen, con máximas en los altos 70 grados el sábado bajo cielos parcialmente o mayormente soleados. El domingo habrá otra posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas dispersas, y ese sistema permanecerá hasta el lunes por la mañana.

Se espera que las máximas se establezcan en los 70 grados durante ambos días, y se esperan condiciones agradables una vez que el sistema de rápido avance.

Puede seguir los últimos desarrollos, radares en vivo y más en la aplicación Telemundo Chicago.