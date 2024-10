Sigue el aviso de heladas para área de Chicago, con temperaturas de 70 grados en el horizonte

El área de Chicago se está despertando con otra fría mañana de otoño mientras continúan los avisos de heladas y las advertencias de heladas para casi todo el noreste de Illinois, y se esperan condiciones similares nuevamente el jueves por la mañana, informó NBC 5 Storm Team.

Las condiciones llegan después de un día de clima frío y húmedo que dejó granizo acumulado en algunos patios y aceras de Chicago en una escena que parecía sorprendentemente similar a una capa de nieve.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, un aviso de heladas estuvo vigente hasta las 9 a.m. para los condados de McHenry, DeKalb, Kane, La Salle, Kendall, Grundy y Kenosha, con temperaturas bajo cero de hasta 28 grados. En los condados de Lake, el norte de Cook, Will y Kankakee, se emitió un aviso de heladas hasta las 9 a.m., con temperaturas que podrían llegar a los 32 grados, dijo el NWS.

"Las heladas y las condiciones de congelamiento podrían matar los cultivos, otra vegetación sensible y posiblemente dañar las tuberías exteriores", dijo el NWS.

Según la meteoróloga de NBC 5, Alicia Roman, el miércoles será un día más seco y un poco más cálido, con temperaturas máximas de entre 50 y 55 grados.

Se espera que para el jueves las temperaturas se recuperen hasta los 60 grados, dijo Roman. Pero antes de eso, se pronosticó otra ronda de heladas, aunque aún no se habían emitido advertencias ni avisos.

"Se esperan heladas generalizadas y temperaturas cercanas a bajo cero esta noche lejos de Chicago y la costa del lago, lo que resultará en el fin de la temporada de crecimiento en gran parte del área", dijo el NWS sobre la noche del miércoles hasta la mañana del jueves. "¡Asegúrese de cubrir las plantas sensibles o llevarlas al interior!"

El viernes se espera que las temperaturas alcancen los 70 grados, con condiciones aún más suaves durante el fin de semana, indicó NBC 5 Storm Team.

¿Cuándo es la primera helada promedio en Chicago?

Según NWS, la primera helada típica del otoño ocurre a mediados de octubre en la mayor parte del área de Chicago, entre el 11 y el 20 de octubre.

"Básicamente, estamos en el cronograma correcto", dijo Roman el miércoles.

La fecha promedio exacta para la primera helada en Chicago es el 19 de octubre, y en las áreas más cercanas al lago esa fecha se desliza hasta la última semana del mes o incluso hasta la primera semana de noviembre debido a la proximidad al lago Michigan.

Para el resto de los suburbios, la primera helada generalmente ocurre antes, alrededor del 13 de octubre en Rockford.

Según Roman, la primera helada más temprana registrada en el área de Chicago ocurrió el 22 de septiembre de 1995. La primera helada más tardía fue el 24 de noviembre de 1931, dijo Roman.

En 2023, la primera temperatura bajo cero en Chicago no se produjo hasta el 30 de octubre, cuando la temperatura mínima fue de 31 grados. Al día siguiente, en Halloween, la ciudad vio casi una pulgada de nieve, su primera nevada mensurable de la temporada.

