El tiempo en Chicago: Lluvia, granizo, aviso de heladas con temperaturas que caerán en picada hasta los 20 grados

Partes del área de Chicago el martes se despertaron con lluvia, truenos e incluso algo de granizo mientras las lluvias con efecto lago arrasaban gran parte del noreste de Illinois, y se esperan más lluvias durante la tarde, informó NBC 5 Storm Team.

Y después de la lluvia, viene la escarcha.

A las 5:15 a.m., el radar Doppler en vivo de Telemundo Chicago mostró lluvia en partes de los condados de Cook y Lake, con lluvias más intensas en Chicago, Cicero, Oak Park, Lyons y Western Springs, así como en Dolton, East Chicago y el noroeste de Indiana, dijo la meteoróloga de NBC 5 Alicia Roman.

Alrededor de las 5:20 a.m., el fotógrafo de NBC 5 George Mycyk informó que el granizo azotaba las calles del centro de Chicago. Más tarde, el martes por la mañana, el granizo se acumuló en algunas terrazas y porches de la ciudad, y las fotos y los videos capturaron lo que parecía una escena invernal.

Se espera que las lluvias continúen hasta la tarde del martes en los condados de Kankakee y Will, en el extremo este de Illinois, y luego se trasladen al noroeste de Indiana, dijo Roman. Esas lluvias podrían contener tormentas eléctricas aisladas, según el Servicio Meteorológico Nacional, con granizo pequeño y ráfagas de viento.

Más al interior, se espera un clima soleado y seco, dijo Roman, aunque se espera que las temperaturas en general fueran más frescas.

Según Roman, las temperaturas máximas más cercanas al lago podrían alcanzar solo los 40 grados gracias a la lluvia y las nubes, mientras que en otras partes podrían alcanzar los 50 grados.

Durante la noche, esas temperaturas caerán a los 20 y 30 grados, a medida que se activen los avisos de helada y las advertencias de congelación para el norte de Illinois.

A partir de la 1 a.m., entrará en vigencia un aviso de helada para los condados de McHenry, DeKalb, Kane, La Salle, Kendall, Grundy y Kenosha, dijo el NWS, con temperaturas "tan bajas como 27 grados".

Al mismo tiempo, en los condados de Lake, DuPage, Northern Will y Kankakee, entrará en vigencia una advertencia de congelación, con formación de escarcha posible en áreas alejadas de la orilla del lago.

"Estas temperaturas frías dañarán las plantas sensibles, así que asegúrese de cubrirlas o llevarlas al interior", dijo el NWS.

