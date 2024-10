Huracán Milton nuevamente se fortalece a categoría 5: ¿qué significa y cuáles son sus impactos?

El huracán Milton se convirtió nuevamente en una peligrosa tormenta de categoría 5 mientras continúa su trayectoria hacia Florida, pero ¿qué significa eso exactamente?

El huracán Milton, de categoría 5, aceleró su intensidad nuevamente esta tarde de martes con vientos máximos sostenidos de 165 millas por hora, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés). Se pronostica que Milton conservará su estado de huracán importante y se expandirá en tamaño a medida que se acerca a la costa oeste de Florida.

Este martes es el último día completo para que los residentes de Florida preparen a sus familias y hogares evacuen si así se lo indican las autoridades locales.

Se pronostica que el huracán tocará tierra en Florida el miércoles por la noche o la madrugada del jueves.

Según el boletín de las 5:00 p.m hora del Este de este martes, el sistema se ubicaba a 320 millas al oeste-suroeste de Dry Tortugas, y a 480 millas al suroeste de Tampa, Florida. Registraba vientos máximos sostenidos de 165 mph y se movía hacia el este-noreste a 9 mph.

El NHC indicó que el huracán representa una "amenaza extremadamente seria para Florida", en donde podría causar inundaciones con acumulados hasta de 15 pulgadas de lluvia.

Categorías de un huracán

Las categorías de huracán se basan en lo que se conoce como la Escala de Vientos de Huracán Saffir-Simpson. Esto clasifica a los huracanes en una escala del 1 al 5 según la velocidad sostenida del viento, según el Servicio Meteorológico Nacional.

"Esta escala estima el daño potencial a la propiedad", informa el NWS. "Los huracanes que alcanzan la categoría 3 y superior se consideran huracanes importantes debido a su potencial de pérdida de vidas y daños significativos. Sin embargo, las tormentas de categoría 1 y 2 siguen siendo peligrosas y requieren medidas preventivas".

Las velocidades del viento se calculan utilizando un promedio de un minuto.

Así se desglosan:

Huracán de categoría uno: Vientos de 119 a 150 km/h. Los vientos muy peligrosos producirán algunos daños

Vientos de 119 a 150 km/h. Los vientos muy peligrosos producirán algunos daños Huracán de categoría dos: Vientos de 154 a 177 km/h. Los vientos extremadamente peligrosos causarán daños importantes

Vientos de 154 a 177 km/h. Los vientos extremadamente peligrosos causarán daños importantes Huracán de categoría tres: Vientos de 179 a 207 km/h. Se producirán daños devastadores

Vientos de 179 a 207 km/h. Se producirán daños devastadores Huracán de categoría cuatro: Vientos de 210 a 250 km/h. Se producirán daños catastróficos

Vientos de 210 a 250 km/h. Se producirán daños catastróficos Huracán de categoría cinco: Vientos de 252 km/h o más. Se producirán daños catastróficos

A modo de comparación, el huracán Katrina de 2005 fue un huracán de categoría uno, mientras que el huracán Andrew de 1992 tocó tierra en el sur de Florida como un huracán de categoría cinco.

En una tormenta de categoría cinco, "un alto porcentaje de las casas con estructura de madera quedarán destruidas, con una falla total del techo y el derrumbe de las paredes", según la escala.

"Los árboles caídos y los postes de electricidad aislarán las zonas residenciales. Los cortes de electricidad durarán semanas o posiblemente meses. La mayor parte de la zona será inhabitable durante semanas o meses", dice la descripción.

A principios de este año, algunos expertos propusieron añadir una categoría 6 a la clasificación de tormentas con vientos que superen las 192 millas por hora, aunque hasta ahora no se ha creado oficialmente dicha categoría.

Varios expertos dijeron a The Associated Press que no creen que esa categoría sea necesaria. Dijeron que incluso podría dar una señal equivocada al público porque se basa en la velocidad del viento, mientras que el agua es, con mucho, la causa más letal de los huracanes.

Milton es un poco atípico ya que se formó tan al oeste y se espera que cruce todo el sur del Golfo, según Daniel Brown, un especialista en huracanes del centro.

"No es raro recibir una amenaza de huracán en octubre a lo largo de la costa oeste de Florida, pero que se forme en todo el suroeste del Golfo y luego golpee Florida es un poco más inusual", dijo Brown. La mayoría de las tormentas que se forman en octubre y azotan Florida provienen del Caribe, no del suroeste del Golfo, dijo.

Los meteorólogos advirtieron sobre una posible marejada ciclónica de 8 a 12 pies en la Bahía de Tampa y dijeron que podrían producirse inundaciones repentinas y fluviales si cayeran de 5 a 10 pulgadas de lluvia en la Florida continental y los Cayos, con hasta 15 pulgadas en algunos lugares.

El área de la Bahía de Tampa todavía está limpiando los extensos daños causados ​​por Helene y su poderosa marejada.

CUÁL SERÍA EL IMPACTO DE MILTON

El Centro Nacional de Huracanes pronostica que la Bahía de Tampa y Anclote River, en Florida, sufran el impacto más serio por el paso del devastador sistema con acumulados de lluvia hasta de 15 pies.

Otras zonas costeras del oeste de Florida recibirán acumulados entre de 3 y 10 pies de lluvia y es posible que se produzcan algunos tornados sobre el centro y el sur de Florida a partir de esta noche y hasta la noche del miércoles.

Asimismo, la marejada ciclónica elevará los niveles de agua hasta 4 a 6 pies sobre el nivel del suelo a lo largo de la costa norte de la Península de Yucatán en áreas con vientos terrestres. Cerca de la costa, la marejada estará acompañada de olas grandes y destructivas.

La combinación de una peligrosa marejada ciclónica y la marea provocará que áreas normalmente secas cerca de la costa se inunden por el aumento de las aguas que se desplazan tierra adentro desde la costa, según el organismo meteorológico.