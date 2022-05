Rich Strike gana el Derby de Kentucky de 2022 contra todos los pronósticos

LOUISVILLE, Kentucky - Rich Strike ganó el Derby de Kentucky en la segunda sorpresa más grande en la historia de la carrera.

Rich Strike no estuvo en el campo del Derby hasta el viernes, cuando se eliminó a Ethereal Road. Eso permitió al jinete Sonny Leon y al entrenador Eric Reed ganar la famosa carrera en su primer intento.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Rich Strike se fue con una probabilidad de 80-1 de ganar la carrera después de comenzar en la posición del poste 20, el más lejano en el exterior. Es solo el segundo caballo en ganar el Derby desde ese punto de partida.

Epicenter quedó en segundo lugar después de salir como favorito, y Zandon terminó tercero.

Después de que los caballos tomaron la curva final, parecía ser una carrera de dos caballos entre Epicenter (5-1) y Zandon (7-1). Mientras los dos corrían lado a lado por la recta, Rich Strike hizo el movimiento ganador hacia el interior.

Rich Strike avanzó en los momentos finales, superando a Epicenter por tres cuartos de cuerpo ya Zandon por cuerpo y medio. Simplification (41-1) y Mo Donegal (8-1) completaron los cinco primeros clasificados.

“No sé cómo (expresar la victoria en palabras). Me caí en el paddock cuando golpeó el cable. Casi me desmayé. Estoy tan feliz”, dijo Reed después de ver a su potro ganar la carrera. "Esto es algo, ya sabes, es la razón por la que todos hacen esto, porque se supone que no debemos estar aquí, pero sabía que a este caballo le encantaba la pista, y hemos estado entrenando muy bien todo el año".

A continuación, Rich Strike competirá en el Preakness Stakes el 21 de mayo en Baltimore por la segunda etapa de la Triple Corona, y algo nos dice que no será la apuesta más arriesgada en ese evento.