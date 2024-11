¿Quién peleará esta noche antes que Mike Tyson y Jake Paul?

Mike Tyson, considerado uno de los mejores boxeadores de peso pesado de todos los tiempos, se enfrentará el viernes por la noche al mucho más joven YouTuber convertido en boxeador Jake Paul.

La pelea de ocho asaltos en la casa de los Dallas Cowboys de la NFL se transmitirá en Netflix, que tiene más de 280 millones de suscriptores en todo el mundo. En vivo, será frente a una multitud de al menos 60.000 personas.

Pero el esperado combate no es el único que se llevará a cabo.

La cartelera completa de la pelea se puede encontrar a continuación:

Mike Tyson vs. Jake Paul - Peso pesado

Katie Taylor vs. Amanda Serrano - Peso superligero

Mario Barrios vs. Abel Ramos - Peso wélter

Neeraj Goyat vs. Whindersson Nunes - Peso supermediano

Shadasia Green vs. Melinda Watpool - Peso supermediano

Lucas Bahdi vs. Armando Casamonica - Peso superligero

Bruce Carrington vs. Dana Coolwell - Peso pluma

¿Cuándo es la pelea Tyson-Paul?

La pelea se llevará a cabo el viernes 15 de noviembre.

¿A qué hora es la pelea Tyson-Paul?

Es difícil dar una hora exacta para el evento principal el viernes por la noche, pero podría acercarse a las 11 p.m. CST o la medianoche EST. La transmisión comienza a las 7 p.m. CST, 8 p.m. EST.

¿Qué edad tienen Mike Tyson y Jake Paul?

Mike Tyson tiene 58 años y Jake Paul tiene 27. Esa es una diferencia de edad de 31 años.

Cómo, dónde ver la pelea Tyson-Paul

La pelea se transmitirá en Netflix.

Si bien este no es el pago por evento más común y más caro, el formato que siguen la mayoría de los eventos de boxeo más importantes, no lo es.