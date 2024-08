Estas son tus 3 últimas oportunidades de ver a Simone Biles en los Juegos Olímpicos

Incluso después de que la superestrella de la gimnasia Simone Biles alcanzara la cima de su deporte en los Juegos de Verano de 2024 el jueves, todavía habrá más oportunidades de verla competir en los Juegos Olímpicos de París.

Biles venció a su rival brasileña Rebeca Andrade y a la campeona general olímpica de Tokio Suni Lee, manteniendo viva la racha de medallas de oro femeninas estadounidenses por sextos Juegos consecutivos.

Si bien Biles, a sus 27 años, es la campeona olímpica de gimnasia femenina de mayor edad en décadas, su viaje a París está lejos de terminar.

Simone Biles, Jordan Chiles, Suni Lee y Jade Carey, del equipo de EEUU, ofrecieron actuaciones espectaculares para llevarse el oro en la final de gimnasia femenina el martes.

Quedan en el expediente algunos eventos en los que participan Biles y miembros del equipo estadounidense.

De los cuatro eventos más que aún quedan por ver, Biles competirá en todos menos uno.

Aquí tenéis las tres últimas oportunidades de verla en acción en los Juegos de París:

Calendario de gimnasia femenina: final de salto

Biles y Jade Carey se clasificaron para la final de salto. Biles ganó el evento en los Juegos de Río 2016, pero se retiró de la final de los Juegos de Tokio 2020 después de sufrir "las curvas" y no tuvo la oportunidad de defender su título. Carey compitió en la final de salto de Tokio 2020, pero se perdió el podio con dos rutinas decepcionantes.

La final de salto femenino se llevará a cabo a las 9:20 a.m. CT el 3 de agosto en NBC 5 y se podrá transmitir en vivo por Peacock.

Calendario de gimnasia femenina: final en barra de equilibrio

Biles y Lee se encontrarán nuevamente en la misma competencia en la final de barra de equilibrio. Los dos han estado intercambiando rutinas de viga con la puntuación más alta a lo largo de la temporada 2024, y esta competencia seguramente será emocionante. Biles se llevó a casa la medalla de bronce en la barra de equilibrio tanto en 2016 como en 2020. Lee, por otro lado, aún no ha ganado una medalla en una final olímpica en barra de equilibrio.

La final de la barra de equilibrio comienza a las 5:36 a.m. CT el 5 de agosto. La transmisión comienza en E! a las 4:45 a.m. CT y a las 8:30 a.m. en NBC 5.

Calendario de gimnasia femenina: final de ejercicios de suelo

La final de ejercicios de suelo será el último evento de la competencia de gimnasia femenina en estos Juegos Olímpicos. Biles y Jordan Chiles se han clasificado.

Biles ganó la final de ejercicios de suelo en los Juegos de 2016, pero tuvo que retirarse de la final de los Juegos de 2020, dejando espacio para que Carey se llevara el oro a casa. Carey se perdió la final de los Juegos Olímpicos de este año después de una caída inusual en las eliminatorias. Más tarde se reveló que había estado luchando contra una enfermedad durante los Juegos.

Después de la caída de Carey, Chiles anotó lo suficientemente alto como para hacerse con el segundo lugar en la final. La rutina de piso de Chiles con el tema de Beyonce ha sido un constante placer para el público durante los Juegos hasta ahora.

Mire la final de ejercicios de piso a las 7:20 a.m. CT el 5 de agosto. La transmisión comienza en E! a las 4:45 a.m. CT y a las 8:30 a.m. en NBC 5.