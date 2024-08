Estos son los deportes que se incorporan y se eliminan para los Juegos Olímpicos de 2028

Una de las características más singulares de los Juegos Olímpicos es la inclusión de deportes opcionales en el programa, algunos de los cuales intentan ganarse un lugar permanente en los Juegos y otros simplemente se llevan a cabo como un homenaje a la ciudad anfitriona de un año determinado.

Este año, los Juegos Olímpicos de París contarán con varios deportes opcionales y, si bien la mayoría se incluirán en el programa de Los Ángeles en 2028, hay algunos deportes que podrían quedar fuera de la rotación, incluido un pilar que se ha disputado en todos los Juegos Olímpicos desde 1948.

Esto es lo que debes saber sobre los cambios que se avecinan en el programa deportivo olímpico para 2028.

Los deportes que se van de los Juegos Olímpicos

Breaking

El deporte del breaking se agregó al programa olímpico como deporte opcional por primera vez en París, pero no será parte del programa en Los Ángeles en 2028.

Un total de 33 breakers de 16 naciones competirán, incluidos cuatro de los Estados Unidos por lo que pueden ser las únicas medallas otorgadas en el deporte.

La división B-Girls llevará a cabo sus eventos el viernes, y la división B-Boys tendrá lugar el sábado en París.

Boxeo

Aunque el breaking es el único deporte que oficialmente dejará los Juegos Olímpicos para 2028, todavía no se ha confirmado que el boxeo sea parte del programa en Los Ángeles.

Según el COI, esto se debe a las continuas acusaciones de corrupción que rodean a la Asociación Internacional de Boxeo (IBA, por sus siglas en inglés), el grupo que hasta 2020 era responsable de supervisar las regulaciones relacionadas con la clasificación y la competencia dentro de los Juegos Olímpicos.

En los últimos dos Juegos Olímpicos, la IBA no ha estado involucrada en la organización del torneo de boxeo, lo que ha dejado al deporte en estado provisional. Si no se puede encontrar un nuevo organismo rector, el boxeo no se incluirá en el programa olímpico.

Los deportes que vienen a los Juegos Olímpicos

Un total de seis nuevos deportes se abrirán camino en el programa olímpico en Los Ángeles, incluidos dos que debutarán en los Juegos.

Esos dos deportes serán el flag football y el squash, según el COI. El flag football se disputará tanto en las divisiones masculina como femenina, jugando cinco contra cinco en un campo de 50 yardas sin linieros ofensivos, según el COI.

El squash es un deporte de raqueta jugado por jugadores individuales o de dobles en una cancha de cuatro paredes, con los jugadores golpeando la pelota en superficies jugables dentro de la cancha en un intento de evitar tiros de retorno legales.

La Federación Mundial de Squash ha intentado en varias ocasiones incluir el squash en los Juegos Olímpicos, pero finalmente lo logró para los Juegos de 2028. El deporte, como el flag football, se considerará "opcional" y es posible que no regrese después de que concluyan los Juegos de Los Ángeles.

Deportes que regresan

Un total de cuatro deportes harán su regreso a los Juegos Olímpicos, incluido el béisbol y el sóftbol, ​​que regresarán después de estar en pausa durante los Juegos de París de 2024.

El béisbol fue un deporte opcional varias veces a lo largo de los años, pero finalmente se agregó como deporte permanente en los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona. Se eliminó después de 2008, pero Tokio lo volvió a incluir como deporte opcional.

Según los funcionarios, se espera que los Juegos Olímpicos de 2032 en Brisbane también incluyan béisbol.

El sóftbol se agregó por primera vez a los Juegos Olímpicos en 1996 en Atlanta y se disputó todos los años hasta que se eliminó después de los Juegos de 2008. Después de su regreso en 2020 en Tokio, no se disputó en París, pero volverá a la alineación como deporte opcional para los Juegos de Los Ángeles.

Curiosamente, no se jugará en Los Ángeles, ya que los funcionarios anunciaron que los juegos se llevarán a cabo en Oklahoma City.

Por primera vez desde 1908, el lacrosse también se agregará al programa olímpico como deporte oficial con medallas, y los torneos de 6 contra 6 se organizarán en Los Ángeles según el COI.

Anteriormente, Canadá había ganado dos medallas de oro en este deporte, y se había incluido como deporte de exhibición en varias ocasiones, pero esta será la primera vez en 120 años que se otorgan medallas.

Otro deporte que regresará después de más de 120 años será el cricket, que solo se disputó una vez durante los Juegos de 1900 en París. Todavía no se ha publicado información sobre el formato, pero los equipos intentarán convertirse en el segundo equipo en ganar el oro olímpico en este deporte, uniéndose a Gran Bretaña en esa categoría.

Como nota final, el skateboarding, la escalada deportiva y el surf pasarán de ser deportes opcionales a eventos permanentes a partir de los Juegos Olímpicos de 2028, según el COI.

