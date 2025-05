Joven denuncia haber sido golpeada por su orientación sexual en un McDonald’s de Carpentersville

Una joven de 19 años denuncia que fue víctima de un ataque brutal dentro de un restaurante McDonald’s, y asegura que todo comenzó con un insulto homofóbico.

Kady Grass dijo a Telemundo Chicago que el incidente ocurrió el martes pasado, mientras visitaba a su prima de 13 años para asistir a un concierto escolar.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

“No sé si puedo decir esto, pero me llamaron una palabra ofensiva por ser gay y me molesté mucho,” relató Grass.

Según la joven, dos hombres la agredieron físicamente tras el intercambio verbal.

“Uno me golpeó en la mandíbula y el otro me estaba pegando de frente. No me di cuenta que también me estaban atacando por detrás hasta después,” explicó. “Me desmayé mientras me pisoteaban la cabeza. No recuerdo esa parte, pero mi prima sí.”

Grass afirma que lo más impactante fue ver la falta de empatía en el rostro de su agresor.

“No tenía ninguna emoción… no le importaba si me quitaba la vida ese día,” dijo.

La Policía de Carpentersville confirmó que arrestó a John Kammrad, de 19 años, residente de Elgin, y que un menor de 16 años también se entregó a las autoridades. Ambos enfrentan cargos criminales graves por la agresión.

Mientras continúa su recuperación, Grass afirma que esta experiencia la ha motivado a tomar acción.

“Me voy a unir a la academia de policía. No voy a dejar que el odio gane,” concluyó.

La investigación sigue en curso, y las autoridades no descartan que se presenten cargos adicionales.