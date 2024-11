¿Cuándo es la pelea entre Jake Paul y Mike Tyson? Nueva fecha, hora y dónde verla

La leyenda del boxeo Mike Tyson está listo para regresar al ring por primera vez en casi 20 años esta semana para un enfrentamiento con Jake Paul, una estrella de YouTube que se convirtió en boxeador, en un combate muy esperado en el estadio AT&T en Arlington, Texas.

La pelea Tyson-Paul, anunciada originalmente en marzo, estaba programada inicialmente para el 20 de julio, pero se pospuso meses antes luego de que Tyson, de 57 años, se enfermara en un vuelo. El equipo de Tyson atribuyó el episodio a un problema de úlcera.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

El combate será la primera pelea profesional para Tyson, el primer campeón indiscutido de peso pesado en la era de los tres cinturones, desde junio de 2005.

“Mi cuerpo está en mejor forma general de lo que ha estado desde la década de 1990, y pronto volveré a mi programa completo de entrenamiento”, dijo Tyson en un comunicado cuando se pospuso el combate por primera vez. “Jake Paul, esto puede haberte ganado algo de tiempo, pero al final serás noqueado y quedarás fuera del boxeo para siempre. Agradezco la paciencia de todos y no puedo esperar para ofrecer una actuación inolvidable a finales de este año”.

Paul, de 27 años, es una estrella de YouTube que ha forjado una exitosa carrera en el boxeo profesional principalmente enfrentándose a artistas marciales mixtos y boxeadores veteranos.

“Apoyo plenamente el aplazamiento del evento para que Mike Tyson no tenga excusas la noche de la pelea”, dijo Paul en un comunicado a principios de este año. “Mis fans saben que no quiero enfrentar a Iron Mike en nada que no sea su mejor versión, pero que nadie se equivoque: cuando suba al ring conmigo, estaré listo para reclamar mi victoria con un final sensacional”.

A medida que se acerca la fecha reprogramada, esto es lo que debe saber sobre la pelea y cómo verla.

¿Cuándo es la pelea de Mike Tyson contra Jake Paul?

La pelea de Tyson-Paul está programada para el viernes 15 de noviembre.

¿Dónde se llevará a cabo la pelea de Mike Tyson contra Jake Paul?

La pelea se llevará a cabo en el estadio AT&T, sede de los Dallas Cowboys de la NFL, en Arlington, Texas.

¿A qué hora es la pelea de Mike Tyson contra Jake Paul?

La cartelera principal está programada para comenzar a las 8 p.m. ET/ 7 p.m. CT/ 5 p.m. PT.

Hay otras seis peleas, incluidas tres peleas por el título, que conducen al enfrentamiento de Tyson-Paul. A continuación, un vistazo a las peleas (* = dueño del título):

Mike Tyson vs. Jake Paul (pelea de peso pesado)

Katie Taylor* vs. Amanda Serrano (pelea por el título indiscutible de peso superligero)

Mario Barrios* vs. Abel Ramos (pelea por el título de peso welter del CMB)

Neeraj Goyat vs. Whindersson Nunes (pelea de peso supermediano)

Shadasia Green vs Melinda Watpool (pelea por el título de peso supermediano de la OMB)

Lucas Bahdi vs. Armando Casamonica (pelea de peso superligero)

Bruce Carrington vs Dana Coolwell (pelea de peso pluma)

Cómo ver y transmitir la pelea de Mike Tyson vs. Jake Paul

La pelea de Tyson-Paul se transmitirá en Netflix.

¿Cuántos rounds dura la pelea de Mike Tyson vs. Jake Paul?

Si bien Tyson vs. Paul ha sido sancionada como una pelea profesional, está programada para ocho rounds de dos minutos cada uno en lugar de los tres minutos típicos cada uno.

La pelea de peso pesado contará con guantes de 14 onzas, que son más pesados ​​que los guantes estándar.

¿Cuándo fue la última pelea de Mike Tyson?

La última pelea competitiva de Tyson fue en junio de 2005. Pero más recientemente se enfrentó a Roy Jones Jr. en un combate de exhibición en noviembre de 2020 que terminó en empate.

¿Cuál es el récord de boxeo de Mike Tyson?

Tyson cuenta con un récord de carrera de 50-6 con 44 victorias por nocaut.