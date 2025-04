¿Qué pasa si no tienes una Real ID antes de la fecha límite? Lo que debes saber

En cuestión de días, los requisitos de la Real ID entrarán en vigor en todo Estados Unidos, pero ¿qué pasa si llegas al aeropuerto sin una?

Para quienes viajan por avión, las cosas cambiarán un poco.

Después del 7 de mayo, los residentes necesitarán tarjetas de identificación que cumplan con la Real ID para viajar en vuelos nacionales en Estados Unidos, aunque no es la única opción para los viajeros, según las autoridades. Una vez que pase la fecha límite, se espera que los agentes de la TSA adopten las Real ID gradualmente.

Esto es lo que debes saber, tengas o no una Real ID:

¿Quién necesita una Real ID?

Según el Secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, "la mayoría de los habitantes de Illinois no la necesitan antes del 7 de mayo".

"Y aún pueden obtenerla después de esa fecha", dijo Giannoulias. Antes de visitar el supercentro o cualquiera de nuestras oficinas del DMV, les recomiendo confirmar que realmente necesitan una identificación REAL ID visitando realid.ilsos.gov.

Pero hay una condición.

A partir del 7 de mayo, se requerirá una identificación que cumpla con la normativa Real ID para abordar vuelos dentro de EE. UU. y entrar en ciertas instalaciones federales. Sin embargo, para quienes no la tengan, existen otras formas de identificación aceptables.

"Contrariamente a la información errónea, no se necesitará una identificación Real ID para conducir", declaró Giannoulias en una conferencia de prensa reciente.

"Queremos que los habitantes de Illinois se aseguren de que realmente necesitan una identificación Real ID antes de acudir a una instalación", dijo Giannoulias, promocionando el nuevo portal estatal de identificación Real ID. Por ejemplo, le preguntará si tiene pasaporte estadounidense, tarjeta de entrada global o identificación militar. Si responde afirmativamente a cualquiera de ellos, le informará que no necesita una Real ID. Incluso si no tiene una y no va a volar en una aerolínea comercial el 7 de mayo o a principios del verano, tampoco la necesita. Si ha visitado el portal y ha determinado que necesita una Real ID, le mostrará las opciones de atención sin cita previa del DMV y le informará cómo programar una cita en una oficina cercana.

El Secretario de Estado de Illinois afirma que las Real ID son "opcionales" para muchos en su portal en línea.

Puedes encontrar más información aquí.

¿Qué sucede si no tienes una Real ID antes del 7 de mayo?

Quienes no tengan una Real ID antes de la fecha límite también pueden mostrar un pasaporte estadounidense.

Pero, según la Administración de Seguridad en el Transporte, los pasaportes no son la única opción.

"La TSA acepta varios otros tipos de documentos de identidad", afirma la agencia en sus preguntas y respuestas sobre Real ID.

Para obtener más información sobre las formas de identificación aceptables para abordar aviones, haz clic aquí.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) anunció a principios de este año que la aplicación de Real ID comenzará por fases. Sin embargo, la información exacta que verá dependerá del lugar al que viaje.

La norma de la TSA establece que las agencias tendrán la opción de aplicar las directrices de Real ID "a través de un plan de aplicación por fases si lo consideran apropiado".

Los planes deben publicarse antes del 5 de mayo.

Sin embargo, muchas agencias podrían aplicar los requisitos de inmediato.

"Las agencias federales, incluyendo el DHS y la TSA, solo pueden aceptar licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por el estado como identificación para acceder a instalaciones federales, incluidos los controles de seguridad aeroportuarios de la TSA, si la licencia o tarjeta fue emitida por un estado que cumple con los estándares de seguridad de REAL ID (lo que significa que la licencia o tarjeta debe incluir la marca de estrella que cumple con REAL ID)", declaró el Departamento de Seguridad Nacional.

Sin embargo, algunos estados, como Michigan y Minnesota, ya cuentan con "licencias de conducir mejoradas" sin estrella que serán aceptadas.

¿Cómo saber si tu licencia es una Real ID?

Las tarjetas que cumplen con la Real ID tienen una marca específica en la parte superior. En Illinois, esa marca es una estrella.

Ejemplo de una licencia de conducir Real ID de Illinois. (Secretaría de Estado de Illinois)

¿Dónde se puede obtener una Real ID?

La Oficina del Secretario de Estado de Illinois tiene una sección en su sitio web que permite a los residentes programar citas para obtener sus licencias y tarjetas que cumplen con la Real ID. Pero ten cuidado, advierten los funcionarios, ya que las citas para la Real ID pueden ser difíciles de conseguir.

"Debido a los requisitos federales de la Real ID, nuestras instalaciones y nuestro sitio web se han visto saturados de solicitudes de Real ID", decía un mensaje en el sitio web del Secretario de Estado de Illinois. "Por lo tanto, les pedimos a todos que se aseguren de que realmente necesitan una REAL ID antes de programar una cita o visitar una instalación. El 7 de mayo NO es una fecha límite definitiva y todos pueden viajar con un pasaporte estadounidense válido. Gracias".

Como parte de los esfuerzos continuos para abordar el aumento de la demanda, la oficina agregó casi 2,500 citas diarias adicionales en las 44 oficinas del DMV con cita previa en Chicago y sus alrededores, según un comunicado de prensa.

Un antiguo edificio de Walgreens en el Loop de Chicago se utiliza a menudo como un "supercentro de votación" durante la temporada electoral. Pero actualmente, el 191 N. Clark St. se conoce como el "Supercentro de Real ID".

Giannoulious anunció el nuevo supercentro en el centro, equipado con 30 mostradores de servicio individual, a principios de este mes. El centro, que solo atiende sin cita previa, abre de 7:30 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes. Fotos y videos del hipercentro muestran largas filas que se extienden por cuadras.

Este lunes se registraron largas filas afuera del Supercentro de la Secretaría de Estado de Illinois para tramitar el Real ID.

El supercentro Real ID surge tras el anuncio de la oficina del Secretario de Estado de Illinois de una serie de iniciativas para obtener una tarjeta Real ID en Illinois, incluyendo horarios adicionales en los DMV, así como un portal en línea para ayudar a determinar qué residentes podrían necesitarla.

¿Qué necesitas para obtener una tarjeta Real ID? Aquí tienes una lista de verificación

A continuación, encontrarás una lista de verificación con todos los documentos necesarios que deberá presentar en una oficina del DMV.

Parte 1: Comprobante de identidad, fecha de nacimiento y ciudadanía estadounidense o estatus legal

Seleccione un documento a continuación que utilizará para demostrar su comprobante de identidad:

Copia certificada de un acta de nacimiento registrada en una oficina estatal de estadísticas vitales o agencia equivalente en su condado de nacimiento.

Pasaporte o tarjeta de pasaporte de EE. UU. válido

Reporte consular de nacimiento en el extranjero (CRBA) emitido por el Departamento de Estado de EE. UU., Formulario FS-240, Formulario DS-1350 o Formulario DS-545d

Certificado de ciudadanía emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Formulario N-560 o Formulario N-561p

Certificado de naturalización emitido por el DHS, Formulario N-550 o Formulario N-570

Documento de autorización de empleo (EAD) emitido por el DHS, Formulario I-766 o Formulario I-688B

Pasaporte extranjero con una visa válida de EE. UU. adjunta, acompañado por el Formulario I-94 aprobado que documente la entrada más reciente del solicitante a los Estados Unidos

Tarjeta de residente permanente (Formulario I-551) emitida por el DHS o el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU.

Licencia de conducir REAL ID/Tarjeta de identificación REAL ID emitida en cumplimiento con los estándares de la Parte 37 del Título 6 del Código de Regulaciones Federales (según la norma federal, este documento por sí solo no es suficiente para probar estatus legal)

Nota: Si su nombre actual difiere del nombre en su acta de nacimiento, se requerirán documentos de cambio de nombre, como una licencia de matrimonio certificada, etc.

Parte 2: Comprobante de su número completo del Seguro Social (SSN)

Elija un documento que utilizará para proporcionar evidencia de su número completo del Seguro Social:

Tarjeta del Seguro Social

Formulario W-2

Talón de pago o recibo impreso de depósito electrónico con su nombre y SSN

Formulario SSA-1099

Formulario 1099 que no sea del SSA

Parte 3: Comprobante de residencia

Seleccione dos documentos que utilizará para mostrar comprobante de residencia:

Estado de cuenta bancaria (con fecha dentro de los 90 días previos a la solicitud). Los números de cuenta deben ser visibles.

Cheque cancelado (con fecha dentro de los 90 días previos a la solicitud).

Estado de cuenta de tarjeta de crédito de Visa, Mastercard, Discover, American Express o una tarjeta con uno de estos logotipos.

Transcripción oficial de preparatoria, colegio comunitario o universidad

Informe de crédito emitido por Experian, Equifax o TransUnion (con fecha dentro de los 12 meses previos a la solicitud)

Póliza de seguro (de vivienda o inquilino). El número de póliza debe ser visible.

Carta con membrete oficial de una escuela (con fecha dentro de los 90 días previos a la solicitud)

Reclamo médico o declaración de beneficios de una compañía de seguros privada o agencia gubernamental (con fecha dentro de los 90 días previos a la solicitud)

Talón de pago o recibo impreso de depósito electrónico

Correspondencia oficial recibida de una agencia gubernamental estatal, condado, ciudad, pueblo o federal que incluya su nombre completo y dirección actual completa *

Declaración de pensión o jubilación

Tarjeta de calificaciones de preparatoria o colegio comunitario/universidad

Factura de matrícula u otra correspondencia oficial de un colegio comunitario/universidad (con fecha dentro de los 12 meses previos a la solicitud)

Factura de servicios públicos – electricidad, agua, basura, teléfono (fijo o móvil), cable o gas (emitida dentro de los 90 días previos a la solicitud)

Tarjeta de registro de votante

* Esto puede incluir, entre otros: Recibo de Exención de Vivienda, notificación de jurado (emitida dentro de los 90 días previos a la solicitud), tarjeta del Servicio Selectivo, estado de cuenta anual del Seguro Social, declaración de beneficios del SSDI, declaración de beneficios del SSI.

Parte 4: Comprobante de firma escrita

Elija uno de los siguientes documentos para proporcionar prueba de su firma escrita:

Licencia de conducir/ID de Illinois

Licencia/ID temporal o permiso de aprendizaje comercial

Licencia/ID de otro estado

Cheque cancelado (con fecha dentro de los 90 días previos a la solicitud)

Certificado del Programa Cooperativo de Prueba de Conducción

Orden judicial

Tarjeta de crédito/débito – proveedor principal

Licencia de conducir emitida por una agencia del gobierno de EE. UU. (por ejemplo, Departamento de Estado)

Pasaporte extranjero

Tarjeta de identificación emitida por una agencia del gobierno de EE. UU.

Formulario de Verificación de Identificación del Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois (DCFS)

Tarjeta de Medicare – con sufijo A, J, H, M o T

Documentos de hipoteca o préstamo a plazos. Los números de cuenta deben ser visibles.

Tarjeta del Seguro Social

Formularios de Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) *

Licencia/ID militar de EE. UU.

Registro de servicio militar de EE. UU. (por ejemplo, DD 214)

* Formulario I-551 (Tarjeta de Residente Permanente), Formulario I-766 (Tarjeta de Autorización de Empleo), Formulario I-94 (Registro de Llegada/Salida) con pasaporte válido

¿Cuánto cuesta una tarjeta Real ID?

Según la Oficina del Secretario de Estado, las tarjetas costarán $30, el mismo costo que una licencia de conducir o tarjeta de identificación regular de Illinois.

¿Por qué se están implementando los requisitos de la Real ID?

Las licencias de conducir Real ID u otras identificaciones estatales cumplen con los requisitos de seguridad establecidos en una ley de 2005 aprobada tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Obtener una identificación con esta designación (indicada por una estrella blanca dentro de un círculo amarillo en la mayoría de los estados) implica llevar más documentos a la agencia de vehículos motorizados que los que la mayoría de los estados exigen para las identificaciones regulares.

“El Congreso aprobó la Ley REAL ID en 2005 para mejorar los estándares de seguridad de la identificación, en respuesta directa a las vulnerabilidades de seguridad puestas de manifiesto por los ataques del 11 de septiembre”, declaró el administrador de la TSA, David Pekoske. “La verificación de identidad es fundamental para la seguridad”.

El programa ya se ha retrasado varias veces debido a la falta de preparación de los estados para ofrecer las identificaciones, la lentitud de las personas para actualizar sus documentos y la pandemia del coronavirus. Una vez superados estos obstáculos, el gobierno está listo para exigir las nuevas identificaciones en lugar de las antiguas licencias de conducir y documentos de identidad estatales para viajes aéreos comerciales a partir del 7 de mayo.