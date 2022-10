Copa Mundial de la FIFA Catar 2022: cómo y dónde ver la transmisión de los partidos

La Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 empieza el 20 de noviembre con el anfitrión, Qatar, haciendo su debut enfrentándose a Ecuador.

Francia llega como el vigente campeón determinado en defender su título que logró en Rusia 2018. Habrá otras selecciones como Argentina que quiere ganarlo todo en quizás el último torneo de Lionel Messi. Lo mismo con Portugal y Cristiano Ronaldo. Brasil, cinco veces campeón, también buscará ganar el torneo con Neymar al frente.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Este será un Mundial diferente a los demás porque se jugará en invierno en lugar de verano. El efecto que esto tendrá en los jugadores no se verá hasta el empiezo del torneo.

Para los amantes del fútbol que no van a ir a Catar, la siguiente mejor alternativa es ver el partido por televisión.

Los televidentes en Estados Unidos podrán ver los partidos, en español, a través de Telemundo Deportes. Para los que no tienen televisión o simplemente no estarán en casa en el horario de los partidos, no se preocupen.

NBC anunció que podrán ver todos los partidos a través de su plataforma de streaming, Peacock. Los primeros 12 partidos estarán disponibles en su nivel gratis. Los 52 partidos restantes estarán disponibles para los suscriptores de Peacock Premium. No solamente podrán ver los partidos por Peacock, sino también podrán ver la previa y el análisis después de cada partido.

Para los aficionados de México y Estados Unidos, el primer partido de las barras y las estrellas será el 21 de noviembre frente a la selección de Gales mientras el tricolor hará se debut el 22 de noviembre contra Polonia.

Horario para los partidos de la fase de grupo:

Domingo, 20 de noviembre

Catar vs Ecuador; 10:00 a.m. CT

Lunes, 21 de noviembre

Inglaterra vs Irán; 7:00 a.m. CT

Senegal vs Países Bajos; 10:00 a.m CT

Estados Unidos vs Gales; 1:00 p.m.

Martes, 22 de noviembre

Argentina vs Arabia Saudita; 4:00 a.m. CT

Dinamarca vs Túnez; 7:00 a.m. CT

México vs Polonia; 10:00 a.m. CT

Francia vs Australia; 1:00 p.m. CT

Miércoles, 23 de noviembre

Marruecos vs Croacia; 4:00 a.m. CT

Alemania vs Japón; 7:00 a.m CT

España vs Costa Rica; 10:00 a.m. CT

Bélgica vs Canadá; 1:00 p.m. CT

Jueves, 24 de noviembre

Suiza vs Camerún; 4:00 a.m. CT

Uruguay vs Corea del Sur: 7:00 a.m. CT

Portugal vs Ghana; 10:00 a.m. CT

Brasil vs Serbia; 1:00 p.m. CT

Viernes, 25 de noviembre

Gales vs Irán; 4:00 a.m. CT

Catar vs Senegal; 7:00 a.m. CT

Países Bajos vs Ecuador; 10:00 a.m. CT

Inglaterra vs Estados Unidos; 1:00 p.m. CT

Sábado, 26 de noviembre

Túnez vs Australia; 4:00 a.m. CT

Polonia vs Arabia Saudita; 7:00 a.m. CT

Francia vs Dinamarca; 10:00 p.m. CT

Argentina vs México; 1:00 p.m. CT

Domingo, 27 de noviembre

Japón vs Costa Rica; 4:00 a.m. CT

Bélgica vs Marruecos; 7:00 a.m. CT

Croacia vs Canadá; 10:00 a.m. CT

España vs Alemania; 1:00 p.m. CT

Lunes, 28 de noviembre

Camerún vs Serbia; 4:00 a.m. CT

Corea del Sur vs Ghana; 7:00 a.m. CT

Brasil vs Suiza; 10:00 a.m. CT

Portugal vs Uruguay; 1:00 p.m. CT

Martes, 29 de noviembre

Ecuador vs Senegal; 9:00 a.m. CT

Países Bajos vs Catar; 9:00 a.m. CT

Irán vs Estados Unidos; 1:00 p.m. CT

Gales vs Inglaterra; 1:00 p.m. CT

Miércoles, 30 de noviembre

Túnez vs Francia; 9:00 a.m. CT

Australia vs Dinamarca; 9:00 a.m. CT

Polonia vs Argentina; 1:00 p.m. CT

Arabia Saudita vs México; 1:00 p.m. CT

Jueves, 1 de diciembre

Croacia vs Bélgica; 9:00 a.m. CT

Canadá vs Marruecos; 9:00 a.m. CT

Costa Rica vs Alemania; 1:00 p.m. CT

Japón vs España; 1:00 p.m. CT

Viernes, 2 de diciembre

Corea del Sur vs Portugal; 9:00 a.m. CT

Ghana vs Uruguay; 9:00 a.m. CT

Serbia vs Suiza; 1:00 p.m. CT

Camerún vs Brasil; 1:00 p.m. CT