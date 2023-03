¿Buscas qué hacer este fin de semana en Chicago? Aquí hay una lista de eventos

¡Feliz Día de San Patricio, Chicago!

El fin de semana ya está aquí y es posible que esté pensando en formas de cómo pasarlo en familia y con amistades. No se preocupe, lo tenemos cubierto.

Echa un vistazo a algunas de los eventos interesantes de la ciudad este próximo fin de semana.

Comida y bebida

Chicago Food Stop: este nuevo negocio emergente de la industria alimentaria es el lugar perfecto para que los amantes de la comida local visiten este fin de semana.

Cuándo: hasta el viernes, 31 de marzo

Dónde: 875 North Michigan Avenue

Goose Island Beer Co. Stout Fest: Celebre el Stout Fest final en la cervecería original de Goose Island. Este evento ofrece selecciones de más de 25 cervecerías diferentes.

Cuándo: domingo, 19 de marzo

Dónde: 1800 North Clybourn Avenue

Charm'd: Celebre el Día de San Patricio en una barra emergente con temática irlandesa.

Cuándo: Hasta el sábado, 18 de marzo

Dónde: Deuces Major League Bar, 3505 N. Clark Street

Paddy's Pub: El Bar Replay Lincoln Park se transforma en Paddy's Pub, el icónico bar con temática de San Patricio de la serie It's Always Sunny in Philadelphia.

Cuándo: Hasta el viernes, 31 de marzo

Dónde: Replay Lincoln Park, 2833 N. Sheffield Ave.

Timmy's Leprechaun Lounge: Llénate del espíritu irlandés para celebrar el Día de San Patricio en esta temática en el bar Timothy O'Tooles Pub en Streeterville.

Cuándo: hasta el sábado, 18 de marzo

Dónde: Timothy OToole's Pub, 622 N. Fairbanks Ct.

Para más eventos del Día de San Patricio alrededor de Chicago, haga clic aquí.

Artes y Teatro

Mozart Immersive: Soul of A Genius: Echa un vistazo a esta increíble instalación de luces que presenta los clásicos de Mozart.

Cuándo: hasta el domingo, 16 de abril

Dónde: Lighthouse Artspace Chicago

Cabaret ZaZou: disfrute de esta experiencia única que cuenta con música en vivo, comedia, actuaciones de circo y una comida de varios platos para rematar.

Cuándo: hasta el domingo, 23 de abril

Dónde: Spiegeltent – Hotel Cambria

Deportes

Chicago Bulls vs. Miami Heat: Mira a los Bulls mientras se enfrentan al Heat este fin de semana.

Cuándo: sábado, 18 de marzo a las 7 p.m.

Dónde: United Center

Chicago Fire FC vs. FC Cincinnati: Mira el enfrentamiento entre Fire y FC Cincinnati este fin de semana.

Cuándo: sábado, 18 de marzo a las 7:30 p.m.

Dónde: Soldier Field

Eventos familiares

Shake Your Shamrock: Celebre el Día de San Patricio en este evento familiar. Ofrecen entretenimiento en vivo, juguetes divertidos y bocadillos.

Cuándo: sábado, 18 de marzo a las 7:30 p.m..

Dónde: Estación de tren de Norwood Park

Windy City Choral Festival: Asista a la actuación de Music Celebrations International y Z. Randall Stroope. Este coro de más de 150 miembros presenta a jóvenes profesionales de todo el mundo.

Cuándo: sábado, 18 de marzo a las 2 p.m.

Dónde: Centro Sinfónico de Chicago