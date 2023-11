Cuándo residentes de Illinois podrán visitar el Instituto de Arte de Chicago gratis

CHICAGO - Agregue otra excursión a su lista este invierno: el Instituto de Arte ha anunciado sus días libres para el mes de diciembre.

Hasta el 22 de diciembre, los residentes de Illinois pueden visitar el Art Institute de forma gratuita los lunes, jueves y viernes. Los residentes pueden reservar boletos en línea y verificar su residencia ingresando su código postal durante la parte de la dirección de facturación del pedido.

Los residentes de Illinois también pueden obtener entradas gratis en los mostradores de admisión el día de su visita.

A partir del 27 de noviembre, los residentes de Illinois podrán visitar el Art Institute de forma gratuita los siguientes días:

30 de noviembre, 1 de diciembre

4, 7 y 8 de diciembre

11, 14 y 15 de diciembre

18, 21 y 22 de diciembre

El Instituto de Arte es gratuito para los habitantes de Chicago menores de 18 años, miembros del servicio activo, socios universitarios y más.

Hay una variedad de exhibiciones que no querrás perderte antes de que desaparezcan. Picasso: Drawing From Life presenta los bocetos del artista que brindan una nueva perspectiva de su clásico estilo cubista sintético.

Among Friends and Rivals: Caravaggio in Rome presenta los dramáticos lienzos del artista italiano de principios del siglo XVII y desaparecerá después del 31 de diciembre.

La exposición de la escultora francesa Camille Claudel presenta más de 60 esculturas que produjo en el siglo XIX que desafían los estándares artísticos en un campo de la escultura dominado por los hombres.