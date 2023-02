Telemundo Chicago te lleva gratis al concierto de Marc Anthony

Telemundo Chicago te lleva a ver gratis a Marc Anthony en concierto como parte de su gira "Viviendo Tour". El concierto se llevará a cabo el viernes, 24 de febrero a las 8 p.m. en el AllState Arena en Rosemont, Illinois.

El sorteo para los boletos al concierto de Marc Anthony comienza el 13 de febrero a las 10 a.m. CT y finaliza el 19 de febrero a las 11:59 p.m.

Quienes estén interesados en participar en el sorteo, pueden ingresar aquí .

NO ES NECESARIO COMPRAR. Nulo donde esté prohibido. Residentes legales permanentes de los E.E. U.U. físicamente localizado en el área de recepción de la señal de transmisión de WSNS y que tengan al menos de 18 años de edad. Empieza el 13 de febrero del 2023 a las 10:00 A.M. CT y termina el 19 de febrero del 2023 a las 11:59 P.M. CT. Límite de una (1) Inscripción por persona. Para participar, y para las Reglas Oficiales del Sorteo, probabilidades de ganar y detalles del Premio visite http://www.telemundochicago.com/promociones. PATROCINADORES: WSNS y Telemundo Network Group, LLC.

SORTEO PARA BOLETOS AL CONCIERTO DE MARC ANTHONY

Reglas Oficiales

Del 13 de febrero del 2023 hasta el 19 de febrero del 2023

INFORMACIÓN PRELIMINAR: NO SE REQUIERE COMPRA PARA PARTICIPAR. COMPRA NO AUMENTARA SUS PROBABILIDADES DE GANAR. No es válido fuera del área geográfica terrestre de recepción de la señal de transmisión de WSNS (como descrito por abajo) y donde esté prohibido. El Sorteo para Boletos al concierto de Marc Anthony (“Sorteo”) comienza el 13 de febrero a las 10:00 A.M. CT y finaliza el 19 de febrero del 2023 a las 11:59 P.M. CT (“Periodo del Sorteo”). Todas las horas en este Sorteo están indicadas en Horas del Centro (“CT”). Las probabilidades de ganar dependen del número de inscripciones elegibles (como descrito abajo) recibidas. Este Sorteo está sujeto a todas las leyes federales, estatales y locales que apliquen.

ELEGIBILIDAD: Abierto solamente para los residentes legales permanentes de los EE.UU. físicamente localizados y residiendo en los condados de Cook, De Kalb, Du Page, Grundy, Kane, Kankakee, Kendall, Lake, La Salle, McHenry, y Will en el estado de Illinois; Jasper, Lake, La Porte, Newton, y Porter en el estado de Indiana (colectivamente, el “Área Geográfica Terrestre de Recepción de la Señal de Transmisión de WSNS”) y que tengan al menos dieciocho (18) en la fecha de empezar el Sorteo. Los funcionarios, directivos y empleados de las Entidades del Sorteo junto a sus familiares inmediatos (conyugues, padres y madres, hijos e hijas, y hermanos y hermanas y sus conyugues) y/o toda otra persona residiendo en el mismo lugar con estos (sean o no parte de la familia) no son elegibles para inscribirse en el Sorteo. Las Entidades del Sorteo, como se las menciona aquí, incluirán WSNS-TV Telemundo Chicago, 454 North Columbus Drive, Chicago, IL 60611 and Telemundo Network Group, LLC, 1 Telemundo Way, Miami, FL 33182 (conjuntamente, “Patrocinadores”), y CMN - Cardenas Marketing Network, 1459 W Hubbard St., Chicago, IL 60642 (“Proveedor del Premio”), y sus respectivas casas matrices, compañías afiliadas y subsidiarias y sus entes administrativos, de publicidad y promoción, y cualquier otra entidad involucrada en el desarrollo, administración, promoción o implementación del Sorteo.

PARA INSCRIBIRSE: Para entrar en el sorteo, durante el Periodo de Sorteo, visite a www.telemundochicago.com/promociones (el "Sitio de Red") y haga clic en el icono del Sorteo, siga las instrucciones proporcionadas y llene y luego transmita el formulario de inscripción, el cual requiere su nombre completo, código postal, número telefónico, y dirección de correo electrónico ("Inscripción"). Si decide enviar su Inscripción a través de su dispositivo móvil, pueden aplicarse tarifas de datos. Consulte a su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información sobre tarifas y capacidades. Todas las Inscripciones pasan a ser propiedad de los Patrocinadores, no se acusará su recibo.

Límite de una (1) Inscripción por persona, por correo electrónico por día durante el Periodo del Sorteo. Varias Inscripciones recibidas de cualquier persona o dirección de correo electrónico más allá de este límite anularán todas esas entradas adicionales. Las Inscripciones generadas por medio de subrutinas de software, macro, o cualquier otro método automatizado serán descalificadas. Las Inscripciones deben ser recibidas antes de las 11:59 P.M. de 19 de febrero del 2023 para ser elegibles para el Sorteo. La computadora de los Patrocinadores será la manera oficial de mantener horario de todos los asuntos relacionados con este Sorteo. Las Inscripciones que por cualquier razón estén incompletas, corruptas, sean incomprensibles, o ininteligibles, en forma enunciativa mas no limitada a fallos o congestión de computadora o de la red, serán nulas y no se aceptarán. Si hubiese alguna disputa en lo que a la identidad de algún participante se refiere, el dueño autorizado del correo electrónico que se haya utilizado para inscribirse será considerado el participante. El/la "dueño(a) autorizado de la cuenta" se define como la persona a la cual se le asigna una dirección de correo electrónico por parte del Proveedor de Servicio de Internet, proveedor de servicio en línea u otra que fuese responsable por asignarle la dirección de correo electrónico para el dominio relacionado a la dirección de correo electrónico recibida. La Inscripción, (excepto donde estuviese prohibido por ley) constituye permiso para usar el nombre del participante, la ciudad, el estado, su parecido, imagen, y/o su voz para fines de anuncios, promoción, y publicidad en todo medio conocido ahora o en adelante, en todo el mundo a perpetuidad, sin compensación adicional, notificación, permiso o autorización.

PRIVICIDAD: Los participantes tendrán la oportunidad de recibir información por parte del Patrocinador y sus socios selectos si marcan la(s) casilla(s) correspondiente(s). Si en cualquier momento no desea recibir materiales de parte del Patrocinador y sus socios selectos, favor de dirigirse a nuestra Políticas de Privacidad en https://www.nbcuniversal.com/privacy-policies/privacy-latinamerica, o la Política de Privacidad de los socios y siga las indicaciones al respecto.

SELECCIÓN DE GANADORES Y NOTIFICACIÓN: En o alrededor del 20 de febrero del 2023, se selecciona a cinco (5) ganadores potenciales (“Ganador”) en un sorteo al azar, por los Patrocinadores o representantes de todas las Inscripciones elegibles y recibidas durante el Periodo del Sorteo. Los Patrocinadores harán dos (2) intentos de notificar al Ganador/es al número de teléfono y/o dirección de correo electrónico presentado al momento de la inscripción. Los Patrocinadores pueden compartir el nombre del ganador potencial y la información de contacto con las entidades del sorteo y/o cualquier Proveedor del Premio, según corresponda según sea necesario. Se podrá exigir a los ganadores potenciales que firmen y devuelvan una declaración de elegibilidad, un relevo de responsabilidad y, excepto donde esté prohibido, un relevo de publicidad completados (conjuntamente “Documentos del Sorteo”) dentro de dos (2) días de tal notificación. El incumplimiento de este requisito en el periodo de tiempo indicado resultará en la descalificación y, en la exclusiva discreción de los Patrocinadores, se seleccionará un Ganador alterno, de las Inscripciones elegibles restantes. Si no se puede ubicar al ganador potencial, si se determina que no es elegible o no cumple o no puede cumplir con estas Reglas Oficiales, o si se devuelve el premio o la notificación del premio por ser imposible de entregar, se descalificará a dicho Ganador eventual y se podrá seleccionar, en la exclusiva discreción de los Patrocinadores, en su reemplazo a otro Ganador eventual entre las Inscripciones elegibles restantes. Limitado a un (1) premio por persona, familia o residencia.

PREMIO: Se otorgará un total de cinco (5) Premios (“Premio”). Cada Premio consiste de un (1) boleto para el Ganador y tres (3) boleto para (“Invitado(s)”) para el concierto de Marc Anthony que se llevará a cabo el 24 de febrero del 2023 en el Allstate Arena en Rosemont, IL (“Evento”). ESTACIONAMIENTO O TRANSPORTACION NO ESTA INCLUIDO CON UN PREMIO. El Valor Minorista Estimado (“ERV” por sus siglas en inglés) de cada Premio es trecientos cuarenta dólares ($340.00). El ERV de todos los Premios es mil setecientos dólares ($1,700.00). El Valor Retal Actual (“ARV” por sus siglas en inglés) puede variar. No se otorgará ninguna diferencia entre el ERV y ARV. Para cualquier Premio con un ARV de seiscientos dólares ($600) o más, los Patrocinadores proporcionarán un formulario 1099 del Departamento de Recaudación de Impuestos de EE. UU. (“IRS” por sus siglas en inglés) para el año en que ganó el Premio.

Los Patrocinadores/Proveedores de Premio harán todos los arreglos relacionados con los Premios a su exclusiva discreción. Los Patrocinadores/Proveedores de Premio se reservan el derecho a sustituir el Premio (o parte/s del Premio) por otro similar de igual o mayor valor, a su absoluta discreción. Los impuestos y demás gastos, costos o cargos relacionados con la aceptación y/o uso del Premio son responsabilidad exclusiva del Ganador. El Premio no puede ser transferido por el Ganador ni canjeado por dinero en efectivo, y es válido solamente por los servicios detallados más arriba sin que se permitan sustituciones de Premio por parte del Ganador. Si el premio no se reclama dentro de un plazo razonable después de la notificación de los Patrocinadores, según lo determinen los Patrocinadores a su entera discreción, se perderá, y si el tiempo lo permita, un ganador alternativo puede ser seleccionado de las Inscripciones elegibles restantes en la única discreción de los Patrocinadores.

Los Patrocinadores/Proveedores de Premio no serán responsables por cancelaciones y/o retrasos ni por cambios por parte de empresas o personas proporcionando cualquier parte del Premio debido a motivos más allá de su control y no serán responsables por gastos incurridos como consecuencia de los mismos. Las Entradas están sujetos a términos adicionales y condiciones impresos en los mismos. La fecha y/u hora de la presentación, y la presentación están sujetas a cambios y a cancelación. Si el Ganador elige asistir al Evento con menos del número de Invitados ganados las partes restantes del Premio constituirán pleno cumplimiento de la obligación de los Patrocinadores hacia el Ganador con relación al Premio y no se adjudicará ninguna compensación adicional. El Invitado, de haberlo, deberá completar relevos de responsabilidad y, excepto donde esté prohibido, de publicidad (conjuntamente, los “Documentos del Invitado”), los cuales deberán ser devueltos junto a los Documentos del Sorteo o el Premio será perdido y se seleccionará a un Ganador sustituto. Si algún Invitado es menor de edad, el Ganador deberá ser uno de los padres o tutor legal del menor y firmar y devolver los Documentos del Invitado en su nombre.

Todas las partes del Premio están sujetas a disponibilidad y a fechas de bloqueo, y están sujetas a cambio o cancelación sin aviso o advertencia por escrito. En caso de causas fortuitas, huracanes, guerras, incendios, revueltas, terremotos, actos de enemigos públicos, medidas de las autoridades gubernamentales, epidemias, pandemias y la propagación de enfermedades infecciosas, incluyendo, entre otras, la COVID-19 (según la definición de la Organización Mundial de la Salud y cualquiera de sus cepas, variantes o mutaciones), y cualquier medida gubernamental o judicial relacionada, incluidas, a mero título enunciativo, restricciones de viaje, tomadas en conexión con, o como respuesta a, cualquiera de estos eventos, o cualquier otro evento más allá del control razonable de una parte, ya sea que exista o no, conocido, previsto o previsible en el momento en que se produzca este Sorteo, haga que el canje o entrega de la totalidad o una parte del Premio se retrase, obstaculice, afecte negativamente, sea impracticable o imposible, los Patrocinadores y el Proveedor del Premio, a su única y absoluta discreción, se reservan el derecho de evaluar, hacer modificaciones y reestructurar los procesos de canje y cumplimiento y los plazos del Premio, o de una parte de él, de los que los Patrocinadores y el Proveedor del Premio son responsables, lo que puede incluir, entre otras cosas, proporcionar tiempo adicional para el canje o el cumplimiento. Los Patrocinadores/Proveedor del Premio podrán modificar y/o reestructurar el Premio o partes de él para cumplir con las órdenes o directrices gubernamentales y los requisitos de salud y seguridad de los Patrocinadores y/o del Proveedor del Premio. En caso de que el Premio, o una parte de él, no esté disponible, el Patrocinador/Proveedor del Premio deberá hacer esfuerzos razonables para proporcionar al Ganador o Ganadores experiencias y/o artículos de naturaleza y valor similares para la parte del Premio que no esté disponible. Si no se dispone razonablemente de un premio sustitutivo, los componentes restantes del Premio, si los hubiera, constituirán el pleno cumplimiento de la obligación del Patrocinador/Proveedor del Premio hacia el Ganador o Ganadores, y no se concederá ninguna otra compensación adicional.

La entrega del Premio y las actividades conexas se llevarán a cabo en la fecha y hora designadas por los Patrocinadores/Proveedor del Premio y solo cuando y de manera que sea seguro hacerlo, según lo determinen los Patrocinadores/Proveedor del Premio a su entera discreción en consulta con los expertos en salud y seguridad apropiados. El Ganador y los Invitados, si los hubiera, deben seguir en todo momento las instrucciones dadas por los representantes de los Patrocinadores y/o el Proveedor del Premio.

En relación con cualquier visita a un sitio público, se le informa que deben seguirse las políticas de los Patrocinadores, las pautas de los CDC y las recomendaciones de los funcionarios de salud. Tenga en cuenta que cualquier lugar público en el que haya personas presentes supone un riesgo inherente de exposición a la COVID-19, y el Patrocinador y Universal no pueden garantizar que ninguna persona no se exponga durante una visita. Al aceptar el Premio, el Ganador, en su nombre y en el de cualquier persona que utilice el Premio, asume expresamente el riesgo de que durante el uso del Premio pueden estar expuestos a la COVID-19, el Coronavirus que causa la COVID-19 u otras enfermedades contagiosas y/o infecciosas. El Ganador y los Invitados, si los hay, entienden expresamente que estos riesgos incluyen la posibilidad de contraer COVID-19 u otras enfermedades contagiosas y/o infecciosas y los peligros asociados, las complicaciones médicas y las lesiones físicas y mentales, tanto previstas como imprevistas, que pueden ser el resultado de contraer COVID-19 u otras enfermedades contagiosas y/o infecciosas.

Si se requiere, los Ganadores e Invitados, si los hay, deben cooperar con las investigaciones de los Patrocinadores relacionadas con asuntos de salud pública y seguir las reglas y procesos relacionados de los Patrocinadores, incluidos, a mero título enunciativo, las divulgaciones o procesos recomendados o requeridos por las autoridades de salud pública para proteger la salud y seguridad de los Ganadores, Invitados y otros. Los Ganadores e Invitados pueden ser sometidos a exámenes de salud (que pueden incluir, entre otros, controles de temperatura, exámenes de síntomas, pruebas de laboratorio y/u otros exámenes médicos) que serán realizados por los Patrocinadores, el Proveedor del Premio o su(s) persona(s) designada(s) antes o durante la entrega del Premio y las actividades relacionadas. El incumplimiento total de las solicitudes o requisitos de los Patrocinadores y/o del Proveedor del Premio puede significar la pérdida del Premio o partes de él, según lo determine el Patrocinador y/o el Proveedor del Premio.

Durante un período que comienza aproximadamente cuatro semanas antes de la participación en las actividades relacionadas con el Premio y termina aproximadamente cuatro semanas después de la participación en la última de dichas actividades (dicho(s) período(s) está(n) sujeto(s) a cambios basados en la orientación médica y/o la orientación normativa), se podrá pedir a los Ganadores e Invitados que informen a los Patrocinadores, a petición de estos, sobre cuestiones relacionadas con las enfermedades contagiosas y el cumplimiento seguro del Premio y las actividades conexas, entre otras: (a) síntomas médicos; (b) historial de viajes; (c) contacto reciente con otras personas que hayan mostrado síntomas de una enfermedad contagiosa o que se haya confirmado que la padecen; y (d) órdenes activas de salud pública emitidas por una autoridad civil o cualquier mandato de salud pública similar (por ejemplo, orden de cuarentena, orden de permanecer en casa, orden de informar una enfermedad contagiosa) a las que estén sujetos los Ganadores y/o los Invitados.

CONDICIONES: Inscribiéndose en este Sorteo, los participantes acuerdan, en nombre propio y a nombre y en representación de sus herederos, albaceas y administradores: (a) relevar y amparar a las Entidades del Sorteo y a sus respectivos funcionarios, directivos y empleados, (conjuntamente las “Partes Relevadas”) contra toda responsabilidad, enfermedad, lesión, muerte, pérdida, pleito, o daños y perjuicios que pudieran suceder, directa o indirectamente, causados por negligencia o por cualquier otro motivo resultando de su participación en este Sorteo y/o de su aceptación, o uso debido o indebido del Premio o cualquier parte del Premio; (b) indemnizar, defender y relevar a las Partes Relevadas contra toda responsabilidad resultando o surgiendo del Sorteo y por este medio reconocer que las Partes Relevadas no han de ningún modo hecho, ni son responsables por extender, garantías o declaraciones expresas o implícitas, de hecho o en ley, relativas al Premio, incluyendo cualquier garantía expresa extendida exclusivamente por el proveedor mediante su entrega del Premio; (c) de ser seleccionado Ganador, a la publicación de su nombre/s y apellido/s, de ser Ganador, en el Sitio de Red, a que las Partes Relevadas usen su/s nombre/s y apellido/s, voz, imagen y/o semejanza en publicidad, promociones y campañas publicitarias sin compensación adicional y, de ser requerido, a dar su autorización, por escrito, para ese uso; y (d) a cumplir con estas Reglas Oficiales y a renunciar al derecho a reclamos por ambigüedad o error en estas Reglas Oficiales o en el Sorteo y a someterse a las decisiones de los jurados y/o Patrocinadores, las cuales son de carácter vinculante y final. El incumplimiento de cualquier término de estas Reglas Oficiales podrá resultar en la descalificación de este Sorteo.

CONDICIONES ADICIONALES: Los Patrocinadores se reservan el derecho a descalificar permanentemente de cualquier promoción a cualquier persona que estos crean haya violado deliberadamente estas Reglas Oficiales. Cualquier intento deliberado por dañar el Sorteo o su operación, es ilícito y está sujeto a acción legal por parte de los Patrocinadores, quienes podrán procurar reparación por daños y perjuicios en la medida máxima permitida por ley. El incumplimiento de cualquier cláusula de estas Reglas Oficiales por parte de los Patrocinadores debido a un caso fortuito, huracán, guerra, incendio, disturbio social, terremoto, amenaza o actividad terrorista, maniobra de enemigos públicos, decisiones de autoridades gubernamentales fuera del control de los Patrocinadores (excepto cumplimiento de normas y regulaciones vigentes) y todo otro hecho de fuerza mayor, no serán considerados violaciones de estas Reglas Oficiales. Las Partes Relevadas no asumen ningún tipo de responsabilidad por perjuicio o daño a la propiedad del participante o de terceros, relacionados con o resultando de la Inscripción o de la participación en el Sorteo. Las Partes Relevadas no son responsables por fallas de ningún tipo en las telecomunicaciones o redes, fallas electrónicas, técnicas o de computadora, trascripción errónea de información de Inscripción, error en material promocional o de mercadeo, error en estas Reglas Oficiales, o cualquier error humano o electrónico en la administración de este Sorteo o este Premio, o por Inscripciones que sean robadas, mal dirigidas, alteradas o devueltas. Los Patrocinadores se reservan el derecho a cancelar, modificar o suspender el Sorteo o cualquier parte del mismo (incluyendo sin limitaciones estas Reglas Oficiales) sin ningún tipo de notificación y con cualquier motivo (incluyendo sin limitaciones en caso de alguna situación inesperada no contemplada en estas Reglas Oficiales). En caso de cancelación, modificación, o suspensión, los Patrocinadores se reservan el derecho a seleccionar Ganadores mediante un Sorteo al azar de entre todas las inscripciones elegibles que no estén bajo sospecha y hayan sido recibidas hasta el momento de que se haya producido la situación que requiere dicha cancelación, modificación, o suspensión. El aviso de dicha cancelación, modificación, o suspensión será publicada en el Sitio de Red. Los Patrocinadores podrán prohibir la participación en este Sorteo, si el participante, o participante en potencia: demuestra indiferencia o no respeta estas Reglas Oficiales; exhibe una conducta desplegada para molestar, abusar, amenazar o acosar a otro participante, a los Patrocinadores, agentes o representantes de los Patrocinadores, o si se comporta de manera perjudicial (tal y como lo interpreten los Patrocinadores a su exclusiva discreción). Los Patrocinadores se reservan el derecho a modificar estas reglas para fines aclaratorios sin afectar materialmente los términos y condiciones del Sorteo.

CONFLICTOS: ESTE SORTEO ESTÁ REGIDO POR E INTERPRETADO SEGÚN LAS LEYES DE LA FLORIDA Y EL FORO Y LUGAR DESIGNADO PARA RESOLVER CONFLICTOS ESTARÁ UBICADO EN LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA. SI UN CONFLICTO O RECLAMO NO PUEDE SER RESUELTO POR CONVERSACIONES DIRECTAS O MEDIACIÓN, SERÁ RESUELTO MEDIANTE ARBITRAJE FINAL Y VINCULANTE ADMINISTRADO POR JUDICIAL ARBITRATION AND MEDIATION SERVICES, INC., (“JAMS” POR SU SIGLA EN INGLÉS) SEGÚN SUS REGLAS Y PROCEDIMIENTOS SIMPLES O SEGÚN VERSIONES POSTERIORES DE LAS MISMAS (“REGLAS JAMS”). LAS REGLAS JAMS SERÁN RESPETADAS PARA PROCESO DE SELECCIÓN DE ÁRBITRO, EXCEPTO QUE DICHO ÁRBITRO DEBERÁ TENER EXPERIENCIA LEGAL Y LICENCIA PARA PRACTICAR DERECHO EN FLORIDA. LOS JUICIOS INICIADOS SEGÚN ESTE PÁRRAFO TOMARÁN LUGAR EN EL CONDADO DE MIAMI-DADE. LA REPARACIÓN/REMEDIO DE RECLAMOS ESTARÁ LIMITADA A DAÑOS Y PERJUICIOS SUFRIDOS ÚNICAMENTE, Y NINGUNA DE LAS PARTES Y EN NINGUN CASO, TENDRÁ DERECHO A RECOBRAR DAÑOS PUNITORIOS, EJEMPLARES, INCIDENTALES O INDIRECTOS, INCLUYENDO HONORARIOS DE ABOGADO/S, O CUALQUIER OTRO GASTO SIMILAR RELACIONADO CON LA PRESENTACIÓN DE UN RECLAMO, O A RESCINDIR ESTE ACUERDO O A PROCURAR MEDIDAS CAUTELARES O RECURSOS DE EQUIDAD.

ANUNCIO DE LOS GANADORES: Para conocer los nombre/s y apellido/s de los Ganadores, disponibles después del 27 de abril del 2023, envíe un sobre con su dirección y sello/timbre postal a ser recibido antes del 26 de mayo del 2023 a: WSNS-TV Telemundo Chicago, 454 North Columbus Drive, Chicago, IL 60611, Attn: El Sorteo para Boletos al concierto de Marc Anthony, Nombres de Ganadores.