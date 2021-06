En detalle: qué es el género no binario

MIAMI, Florida - El género no binario es utilizado por personas que no se identifican como hombres o como mujeres, ya sea porque piensan que las cualidades que conforman los géneros masculinos o femeninos no los representan, o porque comparten elementos de ambos géneros.

Muchas sociedades occidentales tienden a reconocer mayoritariamente a dos géneros, el de los hombres y el de las mujeres: una sociedad binaria (de dos partes).

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Además de género no binario, algunas personas que no se identifican como hombres o mujeres utilizar los términos genderqueer, sin género, bigénero, entre otros.

Aunque estas identidades de género no son exactamente iguales, todas hablan de una experiencia de género que no es exactamente masculina o femenina, según la organización National Center for Transgender Equality.

LA HISTORIA DEL GÉNERO NO BINARIO

Aunque el término del género no binario parezca una idea nueva, el reconocimiento de este tipo de géneros existe desde hace miles de años.

En India, por ejemplo, hay referencias a los hijras (personas que se identifican con un tercer género) en textos que datan de 400 años A.C.

LAS PERSONAS TRANSGÉNERO Y EL GÉNERO NO BINARIO

El género no binario tiene más que ver con la forma en la que una persona se siente mentalmente que con su sexo.

Algunas personas no binarias también se identifican como transgénero, pero otras no. Una persona tras no binaria es alguien que no se identifica con el sexo con el que nació y que además tiene una identidad de género que no encaja exclusivamente en las categorías masculino o femenino.

Contó que entendió mejor su expresión de género tras hablar con Sam Smith, cantante que también se identifica de esta manera.

Una persona de género no binario que no se identifica como transgénero puede sentirse parcialmente identificada con su sexo de nacimiento, pero tener una identidad de género que no es estrictamente masculina o femenina.

EL GÉNERO NO BINARIO Y LAS PERSONAS INTERSEX

Ser una persona intersex tiene que ver más con el sexo que con el género. Una persona intersex tiene una anatomía, cromosomas, u otras características sexuales que no encajan exactamente con aquellos del hombre o de la mujer.

La mayoría de las personas intersex se identifican como hombre o como mujer.